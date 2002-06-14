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    14 июня 2002

    Tachyon и Los Alamos: многослойные SoC:

    19:53

    Утилиты: RAM Idle Professional v.2.0:

    18:47

    Утилиты: CpuIdle и CpuIdle Pro v.6.0 Alpha 3:

    18:35

    Утилиты: IBM Feature Tool v.1.50:

    18:22

    Запись: Nero InCD v.3.31 Update:

    18:02

    Новые официальные Reference драйверы для видеоадаптеров Radeon от ATI:

    17:40

    Intel предпочла DDR:

    17:31

    Новые официальные драйверы CATALYST для видеоадаптеров Radeon от ATI:

    17:23

    ALi сообщает о рекордном объеме продаж:

    16:46

    Обновление драйверов для Creative Sound Blaster Live! под Mac:

    15:21

    Новые драйверы Detonator v.29.42 для видеокарт ELSA:

    14:44

    Два новых ATAPI CD-RW привода от VisionTek:

    14:38

    Маршрутизатор HardLink HR-104 от MAS Elektronik AG:

    14:36

    Обновление AC97 и USB2.0 драйверов и утилит для материнских плат VIA:

    14:12

    Infineon представила BlueMoon Universal на ARM7:

    13:39

    Обновление драйверов для видеокарт ECS:

    13:24

    Обновление BIOS для материнских плат Leadtek:

    13:04

    Картовод на 9 типов флэш-памяти от Addonics Technologies:

    12:58

    Обновление BIOS для материнских плат ECS:

    12:36

    Обновление BIOS для материнских плат Soyo:

    12:17

    Обновление BIOS для материнских плат ASUS:

    12:00

    Anandtech присоединился к сайтам, использующим RMAA в своих обзорах:

    11:34

    Intel борется с током утечки, погружая транзисторы в сон:

    11:27

    Anandtech присоединился к сайтам, использующим RMAA в своих обзорах:

    11:10

    NVIDIA: Cg - C для графики:

    10:37

    NVIDIA: Cg - C для графики:

    10:33

    Parhelia: "первый тайм мы уже отыграли..."?:

    00:11

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