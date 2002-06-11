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    11 июня 2002

    Утилиты: Новости проекта CPU.RightMark:

    17:00

    Платы с голосовым управлением. Не в перспективе - уже сейчас:

    16:31

    Утилиты: Motherboard Monitor v.5.1.9.1:

    16:30

    Флэш-диски BiTMICRO:

    16:18

    Интернет: Opera for Linux v.6.02 PR2:

    15:52

    Утилиты: HTML Link Validator v.3.40:

    15:26

    Интернет: Outpost Firewall Pro v.1.0.1804:

    15:08

    Новые драйверы Detonator v.29.60 для Windows 2000/XP:

    14:16

    Bluetooth – в авто BMW:

    14:11

    Обновление драйверов интегрированного видео и USB 2.0 для материнских плат MSI:

    13:52

    MRAM от Motorola с временем доступа 50 нс:

    13:40

    Обновление драйверов встроенного звука для материнских плат SUMA:

    13:26

    Английские ученые создают ЭВМ нового поколения на лампах:

    13:20

    Новые официальные драйверы для графики Xabre400 от SiS:

    13:08

    Обновление BIOS для материнских плат ASUS и ECS:

    12:59

    Обновление BIOS для материнских плат MSI и Supermicro:

    12:42

    Dell SmartStep - провал или только начало?:

    12:40

    USB On-The-Go: камо грядеши?:

    12:19

    Обновление BIOS для материнских плат Soltek:

    12:12

    Обновление BIOS для материнских плат SUMA:

    11:58

    Свежие мониторинги. Плюс давно забытый, по дисплеям:

    10:02

    AMD Athlon 2200+ (Update):

    09:59

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