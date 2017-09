Apple iPad Pro с дисплеем 12,9 дюйма (2017 года) Подробный обзор и тестирование планшета, а также аксессуаров для него

Выводы Недавно мы познакомили вас с iPad Pro 10.5″. Теперь же пришло время изучить его старшего собрата, а заодно рассмотреть аксессуары, выпущенные для новой линейки планшетов Apple. Прежде чем перейти к непосредственному тестированию и обсуждению характеристик устройства, отметим, что это первое обновление iPad Pro 12,9″, причем появилось оно спустя более чем полтора года после выхода первой версии. Давайте посмотрим, насколько велики изменения. Для начала — традиционно сообщаем технические характеристики новинки. Технические характеристики Apple iPad Pro 12.9 2017 года SoC Apple A10X Fusion @2,4 ГГц (шесть 64-битных ядер архитектуры ARMv8-A; из них три — энергоэффективных)

GPU PowerVR 7XT

Сопроцессор движения Apple M10, включающий барометр, акселерометр, гироскоп

RAM 4 ГБ

Флэш-память 64/256/512 ГБ

Поддержка карт памяти отсутствует

Операционная система iOS 10.3

Сенсорный дисплей IPS, 12,9″, 2732×2048 (264 ppi), емкостной, мультитач

Камеры: фронтальная (7 Мп, видео 1080р по FaceTime) и основная (12 Мп, съемка видео 4К, оптическая стабилизация)

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц; поддержка MIMO)

Сотовый интернет (опционально): UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц), CDMA EV-DO Rev. A и Rev. B (800, 1900 МГц), LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41)

A2DP LE, GPS / A-GPS (в версии с сотовым модулем), Глонасс

Сканер отпечатков пальцев Touch ID второго поколения

Разъем 3,5 мм для стереогарнитуры, док-разъем Lightning

Литий-полимерный аккумулятор 41 Вт·ч

Габариты 306×221×6,9 мм

Масса 692 г (наше измерение версии с сотовым модулем) Для наглядности сопоставим характеристики новинки с iPad Pro 12,9″ первого поколения и iPad Pro 10,5″. iPad Pro 12,9″ 2017 года iPad Pro 10,5″ iPad Pro 12,9″ Экран IPS, 12,9″, 2732×2048 (264 ppi) IPS, 10,5″, 2224×1668 (264 ppi) IPS, 12,9″, 2732×2048 (264 ppi) SoC (процессор) Apple A10X Fusion @2,4 ГГц (шесть 64-битных ядер архитектуры ARMv8-A; из них три — энергоэффективных) + сопроцессор M10 Apple A10X Fusion @2,4 ГГц (шесть 64-битных ядер архитектуры ARMv8-A; из них три — энергоэффективных) + сопроцессор M10 Apple A9Х @2,26 ГГц (два 64-битных ядра архитектуры Twister, основанной на ARMv8-A) + сопроцессор M9 Графический процессор Apple A10X Fusion Apple A10X Fusion PowerVR 7XT Оперативная память 4 ГБ 4 ГБ 4 ГБ Флэш-память 64 / 256 / 512 ГБ 64 / 256 / 512 ГБ 32 / 128 / 256 ГБ Поддержка карт памяти нет нет нет Разъемы Lightning, разъем 3,5 мм для наушников Lightning, разъем 3,5 мм для наушников Lightning, разъем 3,5 мм для наушников Камеры фронтальная (7 Мп, видео 1080р по FaceTime) и тыльная (12 Мп, съемка видео 4K, оптическая стабилизация) фронтальная (7 Мп, видео 1080р по FaceTime) и тыльная (12 Мп, съемка видео 4K, оптическая стабилизация) фронтальная (1,2 Мп, видео 720р по FaceTime) и тыльная (8 Мп, съемка видео 1080р) Интернет Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 ГГц + 5 ГГц), опционально 3G / 4G LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 ГГц + 5 ГГц), опционально 3G / 4G LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 ГГц + 5 ГГц), опционально 3G / 4G LTE Емкость батареи (Вт·ч) 41 30,4 38,5 Операционная система Apple iOS 10.3.2 Apple iOS 10.3.2 Apple iOS 9.1 (доступно обновление до iOS 10.3.2) Габариты (мм)* 306×221×6,9 251×174×6,1 306×221×6,9 Масса (г)** 692 477 727 Средняя цена*** T-1727654902 T-1727654913 T-12859222 Розничные предложения iPad Pro 12,9″ 64 ГБ Wi-Fi L-1727654902-10 Розничные предложения iPad Pro 12,9″ 64 ГБ Wi-Fi + Cellular L-1727654907-10 * по информации производителя

** версия с сотовым модулем, наше измерение

*** для версии с минимумом флэш-памяти и коммуникационных возможностей Таблица очень наглядно показывает, что разница между двумя новыми iPad — только в размере/разрешении дисплея, размере/массе корпуса и емкости батареи. А от своего непосредственного предшественника новый iPad Pro 12,9″ отличается использованной SoC и, опять-таки, емкостью батареи. В остальном характеристики идентичны. А как оно обстоит в реальности и насколько велика отмеченная разница с точки зрения практического использования, мы сейчас разберемся. Упаковка и комплектация Упаковка iPad Pro традиционна для планшетов Apple и практически не отличается от упаковки планшетов предыдущих поколений. За одним исключением: огромная (почти на всю фронтальную поверхность коробки) яркая цветная картинка привлекает внимание и самим стилем сильно контрастирует привычному минималистичному изображению. То же самое мы отмечали и в случае с iPad Pro 10.5. Что касается комплектации — здесь тоже никаких сюрпризов: листовки, зарядное устройство, кабель Lightning (честно говоря, он кажется коротковатым), наклейки и ключик для извлечения колыбельки SIM-карты. Зарядное устройство имеет такую же мощность, как и у iPad Pro 12,9″ прошлого поколения и iPad Pro 10,5″: 12 Вт (2,4 А, 5,2 В). Дизайн и аксессуары Дизайн нового iPad Pro 12,9″ практически идентичен предыдущей модели — самому первому iPad Pro. Причем, если у iPad Pro 10,5″ было все-таки одно существенное отличие от iPad Pro 9,7″ — увеличившаяся диагональ экрана и изменившееся соотношение площади экрана и всей внешней поверхности, то у старшей модели все осталось по-прежнему. Фактически, это тот же самый корпус. По крайней мере, его габариты совпадают с точностью до десятой доли миллиметра. А те незначительные изменения, которые есть, можно пересчитать по пальцам одной руки. Во-первых, чуть-чуть изменились прорези динамиков. Вряд ли это сильно сказывается на звуке, по крайней мере, мы существенных изменений не почувствовали, но сам факт указывает на то, что кое-какие косметические изменения в расположении компонентов внутри корпуса все же были сделаны. Еще одно изменение — это перемещение микрофона на центр верхней грани. Кстати, то же самое мы отметили и в iPad Pro 10,5″. Наконец, третье и последнее новшество — появление вспышки под камерой, а также изменение глазка камеры — он теперь выступает над поверхностью, как в iPhone. Хорошо это или нет — решать пользователям. Но здесь стоит учитывать, что сама камера была усовершенствована. А насколько сильно — мы расскажем в соответствующем разделе статьи. В целом, можно сказать, что дизайн остался прежним. И, с одной стороны, почему бы и нет, он вполне удачный. Но, с другой стороны, за год и семь месяцев хотелось бы какого-то прогресса — пусть даже такого, как в случае с младшей моделью. Как будто в качестве компенсации за отсутствие изменений в дизайне Apple предложила обладателям iPad Pro совершенно новые аксессуары. Это кожаный чехол-футляр для планшета и стилуса Apple Pencil, а также отдельный чехол для стилуса. Оба аксессуара мы получили на тестирование и смогли с ними познакомиться, Чехол-футляр выполнен из натуральной кожи. С тыльной стороны фактура гладкая, с фронтальной — чуть более шершавая, с более выраженным рисунком кожи. Внутри чехла — мягкое покрытие. Чехол доступен в трех цветовых вариантах: темно-синем, коричневом и черном. Планшет опускается в чехол сверху, а рядом — закрепляется стилус в специальной выемке (в нее он вставляется сбоку). Тем самым Apple решила одну из главных проблем при использовании стилуса: его некуда было положить при использовании iPad за пределами дома. Не возить же с собой заводскую коробку! Плюс ко всему, стилус мог поцарапаться в сумке или лишиться колпачка. Теперь выход найден. Важный момент: планшет можно вставлять в новый чехол-футляр как «голеньким», так и в Smart Cover или Smart Keyboard. В последнем случае он входит с изрядным усилием, и в итоге выглядит немного переполненным, но в принципе это тоже вполне рабочий вариант. Разумеется, если iPad Pro просто в Smart Cover, то он входит в чехол без проблем. Отметим, что чехол выглядит презентабельно. Не то чтобы он прямо восхищал и казался чем-то элитным, но это просто красивый, нейтральный с точки зрения стиля и удобный в повседневном использовании аксессуар. Ну а еще один новый аксессуар — кожаный чехол для стилуса. Его имеет смысл покупать тем, кто часто использует Apple Pencil за пределами дома, но при этом не хочет покупать новый чехол и довольствуется, например, той защитой iPad, что дает Smart Keyboard или Smart Cover. Другое дело, что носитель для стилуса, естественно, не решает проблемы возможной потери (понятно, что когда стилус болтается где-то в сумке отдельно от планшета, риск больше, чем когда они закреплены в едином аксессуаре). Но тут уж кому что. Что касается цен на новые аксессуары — с одной стороны, они пугают: почти 11 490 рублей за чехол-футляр и 2390 рублей за чехол для стилуса могут поубавить энтузиазма. Но с другой стороны, ремешки из натуральной кожи для Apple Watch стоят около 12 000 рублей, а кожи там используется куда меньше, чем в чехле-футляре. При смене поколений устройств Apple всегда возникает вопрос о совместимости со старыми аксессуарами. Как мы помним, для iPad Pro 9,7″ и iPad Pro 12,9″ помимо стандартных чехла и обложки Smart Cover (очевидно, что для новинки они не подойдут из-за другого размера) было еще два аксессуара: обложка-клавиатура Smart Keyboard и стилус Apple Pencil. Итак, можно порадоваться, что с новым поколением они совместимы. Apple Pencil — полностью (то есть никакого специального Apple Pencil для новых iPad Pro не будет), а Smart Keyboard — частично. Частично — значит, при использовании Smart Keyboard для iPad Pro 9,7″ на iPad Pro 10,5″ печатать на клавиатуре можно, но автоматическая разблокировка работать не будет. Для iPad Pro 10,5″ производитель выпустил новую Smart Keyboard, так что при покупке стоит обратить внимание на этот нюанс. В случае с iPad Pro 12,9″ и соответствующей ему Smart Keyboard совместимость полная. Экран iPad Pro имеет экран с диагональю 12,9 дюйма и разрешением 2732×2048. Это такие же параметры, как и у первого iPad Pro 12,9″. Однако, Apple внедрила в экранах новой линейки iPad Pro ряд технологий, которые не были представлены ранее. И наше тестирование призвано показать, как новшества повлияли на ощущения от работы и общее качество изображения. Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана гораздо лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (справа — Nexus 7, слева — iPad Pro 12,9, далее их можно различать по размеру): Экран у iPad Pro 12,9 существенно темнее (яркость по фотографиям 61 против 119 у Nexus 7). Отметим, что производитель заявляет об коэффициенте отражения 1,8%. Двоение отраженных объектов в экране iPad Pro 12,9 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло-воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (эффективное, но все же чуть хуже, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла. При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 510 кд/м², минимальное — 4 кд/м². При этом, если поместить планшет под яркий свет (20000 лк или немного больше), то максимальная яркость временно (пока сохраняются такие условия или до перевода в режим ожидания и включения снова) увеличивается до 615 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения будет на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличие автоматическая регулировка яркости по датчикам освещенности (они находятся в верхних углах при портретной ориентации, используются показания того, который выдает большее значение). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается (с небольшим гистерезисом установившихся значений для промежуточных условий освещенности). Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости — им пользователь выставляет желаемый уровень яркости для текущих условий. Если ничего не менять, то в полной темноте яркость понижается до 3 кд/м² (очень темно), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) яркость экрана устанавливается на 140 кд/м² (приемлемо), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) поднимается до 615 кд/м² (до максимума, так и нужно). Результат нас не совсем устроил, поэтому в темноте мы чуть подвинули ползунок яркости вправо, и для трех указанных выше условий получили 18, 120-150 и 615 кд/м² (идеально). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно, и есть возможность отрегулировать характер изменения яркости под требования пользователя. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана. В данном планшете используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей: Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике. Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны iPad Pro 12,9 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м² (по белому полю во весь экран), а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К. Перпендикулярно к экранам белое поле: Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля. И тестовая картинка: Цветовой баланс немного различается, насыщенность цветов в норме. Напомним, что фотография не может служить надежным источником сведений о качестве цветопередачи и приводится только для условной наглядной иллюстрации. В данном случае, видимо, из-за особенностей спектра излучения экрана цветовой баланс на фотографиях экрана iPad Pro 12,9 несколько отличается от того, что видно глазом и определяется спектрофотометром. Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана: Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов и контраст остался на высоком уровне. И белое поле: Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 4-5 раз, исходя из разницы в выдержке), но в случае iPad Pro 12,9 падение яркости меньше. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется очень слабо и приобретает фиолетовый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении примерно одинаковая!): И под другим углом: При перпендикулярном взгляде равномерность черного хорошая: Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1300:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 24 мс (13 мс вкл. + 11 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 37 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,21, что очень близко к стандартному значению 2,2. При этом реальная гамма-кривая практически не отклоняется от степенной зависимости: Цветовой охват равен sRGB: Смотрим на спектры: Такие спектры (к сожалению) встречаются в топовых мобильных устройствах от Sony и других производителей. По все видимости, в этом экране используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы и позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. Для потребительского устройства широкий цветовой охват является ни как не достоинством, а существенным недостатком, так как в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. В отличие от многих именитых и не очень компаний в Apple знают, каким должен быть цветовой охват, а потому аккуратно корректируют его до границ sRGB. В итоге визуально цвета имеют естественную насыщенность. Это относится к тем изображениям, в которых прописан профиль sRGB или не прописано вообще никакого профиля. Однако родным для топовых современных устройств от Apple (как минимум для iPhone 7 и iPhone 7 Plus, iPad Pro 9.7, MacBook Pro и т.д.) является цветовое пространство Display P3 с немного более насыщенными зеленым и красным цветами. Пространство Display P3 основано на SMPTE DCI-P3, но имеет точку белого D65 и гамма-кривую с показателем примерно 2,2. Кроме того, производитель заявляет, что начиная с iOS 9.3 на системном уровне поддерживается управление цветом, это облегчает приложениям под iOS правильно выводить на экран изображения с прописанным цветовым профилем. Действительно, дополнив тестовые изображения (файлы JPG и PNG) профилем Display P3, мы получили цветовой охват, шире sRGB (вывод в Safari): Отметим, что координаты первичных цветов практически в точности совпали с теми, что прописано для стандарта DCI-P3. Охват этот отличается от Adobe RGB, красный в Display P3 чуть более насыщенный, а зеленый можно считать что менее насыщенный: Смотрим на спектры в случае тестовых изображений с профилем Display P3: Видно, что в этом случае никакого перекрестного подмешивания компонент не происходит, то есть это цветовое пространство является родным для экрана iPad Pro 12,9. Самый главный вопрос заключается в том, дает ли поддержка Display P3 хоть какое-то значимое преимущество, и сомнения связаны прежде всего с тем, что контента с охватом шире, чем sRGB, практически нет, а когда он появится то не факт, что он будет именно в варианте Display P3, да и все текущие устройства к тому времени безнадежно устареют. Однако нужно с чего-то начинать, и широкий охват экранов, а также встроенное в ОС управление цветом этому способствуют. А пока контент может создавать сам пользователь, так как в фотографиях с камер iPhone 7/7 Plus и данного планшета прописывается профиль Display P3, впрочем, про реальный цветовой охват этих камер нам не известно. Баланс оттенков на шкале серого хороший, так как цветовая температура близка к стандартным 6500 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) меньше 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. Характер изменения величин от оттенка к оттенку косвенно показывает, что используется программная коррекция цветопередачи. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)



Так же как в iPad Pro с дисплеем 9,7 дюйма и в iPhone SE, в этом устройстве Apple есть функция Night Shift, которая ночью делает картинку теплее (насколько теплее — указывает пользователь). Описание того, почему такая коррекция может быть полезной, приведено в указанной статье про iPad Pro 9,7″. В любом случае, при развлечении с планшетом или планшетом на ночь глядя лучше снизить яркость экрана до минимального, но еще комфортного уровня, а уж затем для успокоения собственной паранойи желтить экран настройкой Night Shift. Присутствует функция True Tone, которая, если ее включить, занимается тем, что подстраивает цветовой баланс под условия окружающей среды. К примеру, мы ее активировали и поместили планшет под светодиодные светильники с холодным белым светом, получили в итоге значения 5,1 для ΔE и 6700 К для цветовой температуры. Под галогеновой лампой накаливания (теплый свет) — 4,5 и 6000 К, то есть цветовая температура стала ниже. Функция работает так, как и ожидалось. Отметим, что сейчас сложившимся стандартом является калибровка устройств отображения к точке белого в 6500 К, но в принципе, коррекция под цветовую температуру внешнего света может принести пользу, если хочется добиться лучшего соответствия изображения на экране с тем, что видно на бумаге (или на любом носителе, на котором цвета формируются за счет отражения падающего света) в текущих условиях. Подведем итоги. Экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, отличную стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, высокий контраст, хорошую равномерность черного поля, а также поддержку цветового охвата sRGB и Display P3 (при участии ОС) и хороший цветовой баланс. Значимых недостатков нет. На текущий момент это, пожалуй, лучший дисплей среди всех планшетов с большим экраном. Производительность Новый iPad Pro работает на той же SoC Apple A10X Fusion, что и iPad Pro 10.5. Напомним, что она создана по техпроцессу 16 нм. Однокристальная система включает шестиядерный 64-битный CPU с архитектурой, основанной на ARMv8-A, одноименный GPU и сопроцессор движения Apple M10. Из шести ядер новой SoC три работают на частоте 2,4 ГГц, а три других — энергоэффективные и задействуются тогда, когда высокой производительности не требуется. Кроме того, у всех моделей iPad Pro объем оперативной памяти составляет 4 ГБ. Поскольку мы, насколько же отличается производительность новинки от всех других моделей iPad Pro. Начнем с браузерных тестов: SunSpider 1.0, Octane Benchmark, Kraken Benchmark и JetStream. Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 10,5″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 9,7″

(Apple A9X) Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A9X) SunSpider 1.0.2

(меньше — лучше) 141,8 мс 150,4 мс 190,2 мс 187 мс Octane 2.0

(больше — лучше) 31095 баллов 31614 баллов 19423 балла 20385 баллов Kraken Benchmark 1.1

(меньше — лучше) 990,8 мс 982,4 мс 1552,9 мс 1501 мс JetStream

(больше — лучше) 200 балла 202 балла 142 балла 143 балла Результаты тестируемой модели практически идентичны iPad Pro 10,5″ — разница не больше погрешности. Ну а превосходство над более старыми моделями — очевидно и очень существенно. Теперь посмотрим, как iPad Pro выступит в Geekbench — мультиплатформенном бенчмарке, который измеряет производительность CPU и RAM, а с четвертой версии, которую мы и использовали при тестировании, еще и вычислительные возможности GPU. Плюс ко всему, не забыли мы и о комплексном AnTuTu Benchmark. Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 10,5″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 9,7″

(Apple A9X) Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A9X) Geekbench 4 Single-Core Score

(больше — лучше) 3929 баллов 3087 баллов — 3052 баллов Geekbench 4 Multi-Core Score

(больше — лучше) 9339 баллов 5296 баллов — 5152 балла Geekbench 4 Compute

(больше — лучше) 27478 баллов 27729 баллов — 15183 балла AnTuTu Benchmark 6.1

(больше — лучше) 226299 баллов 236317 баллов 148584 балла 178640 баллов Странным образом в AnTuTu 12,9-дюймовая модель уступила 10,5-дюймовой, но, во-первых, незначительно, а во-вторых, надо полагать, дело в том, что 3D-подтесты требуют здесь большей производительности из-за более высокого разрешения экрана. Отсюда и разница. В остальном результаты у обеих новинок практически идентичны, а разница — на уровне погрешности. Последняя группа бенчмарков посвящена тестированию производительности GPU. Мы использовали 3DMark, GFXBench Metal 3.1.5 и Basemark Metal. Начнем с GFXBecnh. Напомним, что тесты Offscreen — это вывод на экран картинки в 1080р вне зависимости от реального разрешения экрана. А тесты без Offscreen — это вывод картинки именно в том разрешении, которое соответствует разрешению экрана устройства. То есть тесты Offscreen показательны с точки зрения абстрактной производительности SoC, а реальные тесты — с точки зрения комфортности игры на конкретном устройстве. Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 10,5″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 9,7″

(Apple A9X) Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A9X) GFXBenchmark Manhattan 3.1 (Onscreen) 21,5 fps 41,0 fps 23,7 fps 19,9 fps GFXBenchmark Manhattan 3.1 (1080p Offscreen) 59,9 fps 62,2 fps 33,9 fps 55,3 fps GFXBenchmark Manhattan (Onscreen) 40,2 fps 56,1 fps 31,8 fps 34,4 fps GFXBenchmark Manhattan (1080p Offscreen) 94,7 fps 89,6 fps 45,8 fps 81,9 fps GFXBenchmark T-Rex (Onscreen) 60,0 fps 60,0 fps 59,9 fps 59,9 fps GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen) 198,4 fps 199,0 fps 97,2 fps 161,2 fps Здесь в тестах Onscreen 12,9-дюймовая модель ожидаемо уступила младшей модели — все дело в разрешении экрана. А вот относительно небольшая разница с первым iPad Pro 12,9″ — это уже не столь приятный сюрприз. Следующий тест: 3DMark. Здесь нам интересны режимы Ice Storm Unlimited и Sling Shot Extreme. Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 10,5″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 9,7″

(Apple A9X) Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A9X) 3DMark (режим Sling Shot Extreme) 4347 балла 3466 балла 2602 балла 3434 баллов 3DMark (режим Ice Storm Unlimited) 54155 баллов 54173 балла 33672 балла 34871 баллов В режиме Sling Shot Extreme модель 12,9″ неожиданно обогнала планшет 10,5″, при этом разрыв более чем существенный. Но в Ice Storm Unlimited уже все ожидаемо: результат практически одинаковый. И, естественно, iPad Pro прошлых поколений — далеко позади. Напоследок — Basemark Metal. Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 10,5″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 9,7″

(Apple A9X) Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A9X) Basemark Metal 2614 баллов 2585 баллов 1176 баллов 1818 баллов И снова никаких сюрпризов. Чистая победа Apple A10X Fusion в обеих новинках. Результаты тестирования iPad Pro 12,9″ в бенчмарках еще раз подтвердили: Apple A10X Fusion — самая производительная на сегодняшний день SoC Apple. Ну а существенной разницы в производительности между iPad Pro 12,9″ и ранее протестированным iPad Pro 10,5″ мы не заметили (разве что в Onscreen-тестах — не в пользу большей модели, но это понятно). Воспроизведение видео Для тестирования вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали браузер Safari, из которого по прямым ссылкам запускали видеофайлы на воспроизведение и переключались на вывод на весь экран. Файлы H.265 не получилось воспроизвести. Вот пример снимка в случае H.264, 4К, 50 кадр/с: Видно, что длительность кадров немного различается. Производитель заявляет, что у данного планшета частота обновления экрана увеличена до 120 Гц, и при воспроизведении видеофайлов частота обновления подстраивается под частоту кадров в нем. Действительно, в случае видеофайлов с частотами 24, 25, 30 и 60 кадр/с длительность кадров одинаковая, но в случае файлов с частотами 50 кадр/с это не так, и изображение стрелки на тестовых файлах подрагивает из-за вариации длительности кадров. Автономная работа и нагрев Мы провели детальные тесты автономной работы iPad Pro 12,9″. Судя по ним, планшет не только не уступает предшественнику и младшей модели линейки, но и превосходит их. Правда, за исключением режима чтения, где у iPad Pro 10,5″ получше результат. Связано это, вероятно, с тем, что подсветка большего по площади экрана потребляет больше ресурсов и при отсутствии других нагрузок это сказывается на продолжительности автономной работы. В остальном результат закономерен: у iPad Pro 12,9″ самая большая емкость батареи, и в связке с энергосберегающими качествами Apple A10X Fusion это дает прекрасные результаты. Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 10,5″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A9X) Просмотр фильма из iTunes Store (1080p, яркость 100 кд/м²) около 18 часов около 14 часов около 17 часов Просмотр онлайн-видео с YouTube (720p, яркость 100 кд/м²) 15 часов 45 минут около 13 часов около 10 часов 3D-игры (воспроизведение сцены Epic Citadel Guided Tour, яркость 100 кд/м²) 10 часов 30 минут 9 часов 50 минут 8 часов 15 минут Режим чтения (яркость 100 кд/м²) 20 часов 22 часа 30 минут — Отметим, что помимо наших стандартных тестов мы решили попользоваться новинкой в обычной жизни — вместо предыдущего iPad Pro 12,9″. Конечно, сравнивать напрямую довольно сложно, поскольку планшет, в отличие смартфона, используется не постоянно, а разные сценарии и разная продолжительность ото дня ко дню, естественно, влияет на результат. Однако, по субъективным ощущениям, без зарядки планшет может прожить дольше. Например, при каждодневном использовании, предполагающем немного 3D-игр, немного работы с текстом в Pages, а также веб-серфингом, YouTube, перепиской в Mail и мессенджерах — в общем, всего понемножку, планшет проработал неделю без подзарядки. На наш взгляд, прекрасный результат. Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после трех запусков подряд (примерно 10 минут работы) теста Basemark Metal: Нагрев локализован немного выше центра аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 39 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного. Работа в сетях LTE Планшет будет работать практически во всех сетях LTE. То есть вы можете смело покупать iPad Pro в другой стране и при этом быть уверенными, что у нас он будет полнофункционален в плане возможностей связи. Прием LTE — уверенный. Замеры скорости с помощью iOS-приложения Speedtest.net (использовалась SIM-карта Beeline) показали нормальные результаты и на получение данных, и на закачку. Впрочем, результаты могут сильно зависеть от оператора. iPad поддерживает «горячую» установку и замену SIM-карты (без перезагрузки), также поддерживается стандарт виртуальной SIM-карты Apple SIM и все новейшие стандарты LTE и Wi-Fi (LTE-Advanced, Wi-Fi 5 ГГц 802.11ac). Никаких отличий от других iPad Pro 12,9″ мы здесь не заметили. Камера Как и модель 10,5 дюймов, iPad Pro 12,9″ оснащен двумя камерами — фронтальной с разрешением 5 Мп и тыльной с разрешением 12 Мп, а также вспышкой. Вдобавок к этому, поддерживается съемка видео 4К 30 к/с и оптическая стабилизация. Мы протестировали основную камеру на улице, в реальных условиях. С макросъемкой камера справляется хорошо. Шарпинг на проводах практически отсутствует. Номера машин различимы. Неплохая работа с тенями, хотя на асфальте много артефактов от шумодава. Шумы в тенях практически не заметны. Детализация на дальних планах не так уж плоха. Хорошая резкость по полю кадра, хотя местами встречаются небольшие зоны нерезкости. Ничего особенного с камерой не случилось — она, как и раньше, хороша на свету, но в тенях дает результат чуть хуже. Детализация для камеры планшета весьма приличная, программная обработка умеренная. Разве что зоны нерезкости по-прежнему слегка огорчают. Но в остальном камера хорошо справится со множеством сюжетов. Видео в 4К выглядит неплохо даже при своих 30 fps. Легкая рябь видна, а все остальное компенсируется хорошей стабилизацией картинки. А вот режим 1080p 60 fps особенно хорош, к тому же и тут стабилизация заметно улучшает изображение.

Видео Ролик 1 3840×2160, 30 fps, AVC MPEG-4 High@L5.1, 45,5 Мбит/с Ролик 2 1920×1080, 60 fps, AVC MPEG-4 High@L4.2, 23,6 Мбит/с Выводы Новый iPad Pro 12,9″ вызывает сложные эмоции. Почти полное отсутствие внешних изменений, конечно, разочаровывает. Год и семь месяцев — все-таки достаточно большой срок, за который хотелось бы увидеть в мобильном устройстве какой-то шаг вперед (не только в бенчмарках). Рост производительности — действительно есть, и весьма существенный, но, опять-таки, операций, в которых его можно заметить, пока раз-два и обчелся. Наконец, обновленная камера, с одной стороны, существенно лучше, а с другой — это же все-таки не смартфон, использовать камеру на планшете 12,9″ сколько-нибудь регулярно вряд ли кто станет, разве что в каких-то узкоспециальных ситуациях (например, художник может сделать снимок и тут же обработать его). Пожалуй, единственное качество нового iPad Pro 12,9″, которое действительно порадует всех пользователей — это возросшая продолжительность автономной работы. Не сказать чтобы этот параметр был плох у предыдущей модели, но у новинки он вообще прекрасен. Тем не менее, разница не столь велика, чтобы кидаться менять предыдущий iPad Pro 12,9″ на новый. Пожалуй, даже если у вас неограниченные финансовые возможности, целесообразность замены представляется сомнительной. Это, впрочем, не может не порадовать обладателей модели первого поколения: она по-прежнему актуальна. С другой стороны, причин не покупать новинку, если вам нужен планшет с такой большой диагональю экрана, а первую модель вы пропустили, просто нет. Да и, в общем-то, реальных альтернатив тоже.

