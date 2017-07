Планшет Apple iPad Pro с дисплеем 10,5 дюйма

Содержание Технические характеристики

Комплектация

Дизайн

Экран

Производительность

Воспроизведение видео

Работа в сетях LTE

Автономная работа и нагрев

Камера

Выводы Компания Apple представила на WWDC и вскоре выпустила новые планшеты iPad Pro: модели с диагоналями 10,5 и 12,9 дюйма. В продуктовой линейке «яблочной» компании они заменили соответственно iPad Pro 9,7″ и iPad Pro 12,9″ первого поколения. При этом особый интерес вызвала младшая модель: раньше такой диагонали (10,5 дюйма) у Apple не было. Мы детально протестировали новинку. Заметим, что линейка iPad Pro не обновлялась уже довольно давно — больше года. iPad Pro 9,7″ вышел весной 2016-го, а iPad Pro 12,9″ — и вовсе осенью 2015-го. Так что нынешний релиз, можно сказать, долгожданный. И особенно это касается модели с меньшей диагональю, потому что после появления этой весной обычного iPad с диагональю 9,7 дюйма целесообразность приобретения iPad Pro 9,7″ стала совсем уж сомнительной: при огромной разнице в цене iPad Pro 9,7″ лишь немного превосходил новый iPad в производительности и предлагал некоторые опции, которые нужны были в основном профессионалам (работа со стилусом, например). Теперь получившийся дисбаланс устранен: в модельном ряду планшетов Apple модель iPad Pro 9,7″ была заменена на «прошку» 10,5″, а обычный iPad остался единственным вариантом с классической «джобсовской» диагональю экрана 9,7 дюйма. Мы детально протестировали iPad Pro 10,5″ и разобрались, насколько он лучше непосредственных предшественников. Для начала посмотрим на технические характеристики новинки. Технические характеристики Apple iPad Pro 10,5″ SoC Apple A10X Fusion, 2,4 ГГц (шесть 64-битных ядер с архитектурой ARMv8-A, из них три — энергоэффективных)

Сопроцессор движения Apple M10, включающий барометр, акселерометр, гироскоп

RAM 4 ГБ

Флэш-память 64/256/512 ГБ

Поддержка карт памяти отсутствует

Операционная система iOS 10.3

Сенсорный дисплей IPS, 10,5″, 2224×1668 (264 ppi), емкостной, мультитач

Камеры: фронтальная (7 Мп, видео 1080р по FaceTime) и тыльная (12 Мп, съемка видео 4К, оптическая стабилизация)

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц; поддержка MIMO)

Мобильный интернет (опционально): UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц), CDMA EV-DO Rev. A и Rev. B (800, 1900 МГц), LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41)

A2DP LE, GPS/A-GPS (в версии с сотовым модулем), Глонасс

Сканер отпечатков пальцев Touch ID второго поколения

Разъем 3,5 мм для стереогарнитуры, док-разъем Lightning

Литий-полимерный аккумулятор 30,4 Вт·ч

Габариты 251×174×6,1 мм

Масса 477 г (наше измерение версии с сотовым модулем) Для наглядности сопоставим характеристики новинки с iPad Pro 12,9″ и iPad Pro 9,7″. iPad Pro 10,5″ iPad Pro 9,7″ iPad Pro 12,9″ Экран IPS, 10,5″, 2224×1668 (264 ppi) IPS, 9,7″, 2048×1536 (264 ppi) IPS, 12,9″, 2732×2048 (264 ppi) SoC (процессор) Apple A10X Fusion @2,4 ГГц (6 ядер, архитектура ARMv8-A) + сопроцессор M10 Apple A9Х @2,16 ГГц (2 ядра, архитектура Twister, основанная на ARMv8-A) + сопроцессор M9 Apple A9Х @2,26 ГГц (2 ядра, архитектура Twister, основанная на ARMv8-A) + сопроцессор M9 Графический процессор Apple A10X Fusion PowerVR 7XT PowerVR 7XT Флэш-память 64/256/512 ГБ 32/128/256 ГБ 32/128/256 ГБ Разъемы Lightning, разъем 3,5 мм для наушников Lightning, разъем 3,5 мм для наушников Lightning, разъем 3,5 мм для наушников Поддержка карт памяти нет нет нет Оперативная память 4 ГБ 2 ГБ 4 ГБ Камеры фронтальная (7 Мп, видео 1080р по FaceTime) и тыльная (12 Мп, съемка видео 4K, оптическая стабилизация) фронтальная (5 Мп, видео 720р по FaceTime) и тыльная (12 Мп, съемка видео 4K) фронтальная (1,2 Мп, видео 720р по FaceTime) и тыльная (8 Мп, съемка видео 1080р) Интернет Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 ГГц + 5 ГГц), опционально 3G/4G LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 ГГц + 5 ГГц), опционально 3G/4G LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 ГГц + 5 ГГц), опционально 3G/4G LTE Емкость батареи (Вт·ч) 30,4 27,5 38,5 Операционная система Apple iOS 10.3.2 Apple iOS 9.3 (доступно обновление до iOS 10.3.2) Apple iOS 9.1 (доступно обновление до iOS 10.3.2) Габариты (мм)* 251×174×6,1 240×170×6,1 306×221×6,9 Масса (г)** 477 444 727 Средняя цена*** T-1727654913 T-13584214 T-12859222 Розничные предложения iPad Pro 10,5″ 64 ГБ Wi-Fi L-1727654913-5 Розничные предложения iPad Pro 10,5″ 256 ГБ Wi-Fi L-1727654914-5 Розничные предложения iPad Pro 10,5″ 512 ГБ Wi-Fi L-1727654915-5 * по информации производителя

** версия с сотовым модулем, наше измерение

*** для версии с минимумом флэш-памяти и коммуникационных возможностей Как видите, улучшений по сравнению с iPad Pro 9,7″ множество. Помимо экрана большей диагонали это еще и SoC, и вдвое возросший объем оперативной памяти, и увеличенная батарея, и усовершенствованная камера... Выглядит многообещающе! А о том, как это проявляется на практике, вы сможете узнать из тестирования. Упаковка и комплектация Упаковка iPad Pro традиционна для планшетов Apple и практически не отличается от упаковки планшетов предыдущих поколений. За одним исключением: огромная (почти на всю фронтальную поверхность коробки) яркая цветная картинка привлекает внимание и самим стилем сильно контрастирует с привычным минималистичным изображением. Что касается комплектации — здесь тоже никаких сюрпризов: листовки, зарядное устройство, кабель Lightning, наклейки и ключик для извлечения колыбельки SIM-карты. Зарядное устройство имеет такую же мощность, как у iPad Pro 12,9″: 12 Вт (2,4 А, 5,2 В). Это больше, чем у iPad Pro 9,7″. Дизайн Внешне новый iPad Pro 10,5″ очень похож на iPad Pro 9,7″. Разумеется, за исключением размеров корпуса и дисплея. С дисплеем все понятно: он стал больше, и это, конечно, плюс. Разница действительно существенна, и при этом она не превращает планшет в компактный ноутбук (как это происходит в случае с iPad Pro 12,9″). Идея понятна: площадь экрана решили увеличить, а размеры — сохранить прежними. В общем-то, почти так и получилось. «Почти» — потому что все-таки новинка чуть-чуть больше iPad Pro 9,7″ — на сантиметр по длинной стороне и на полсантиметра по короткой. Зато толщина осталась прежней: 6,1 мм. И это действительно здорово. Делать планшет еще тоньше большого смысла нет. Но, в то же время, благодаря небольшому увеличению площади корпуса создается иллюзия, что он стал тоньше. Понятно, что значительное увеличение площади экрана при не таком существенном увеличении площади корпуса могло произойти только за счет рамок вокруг экрана. И это сразу бросается в глаза: рамки теперь еще тоньше, чем раньше. Что, конечно, здорово и с точки зрения функциональности, и в плане внешнего вида. В остальном же iPad Pro 10,5″ идентичен iPad Pro 9,7″. За одним крошечным исключением, которое заметят только самые внимательные пользователи: микрофоны переехали с правой грани и угла около камеры на центр верхней грани и пространство под ним. Возможно, это обусловлено какими-то конструктивными причинами, а может быть, инженеры Apple решили застраховать пользователя от возможного закрытия микрофонов пальцем при удерживании планшета за углы. Впрочем, это изменение столь незначительно с точки зрения повседневного использования, что причислять его к плюсам или минусам вряд ли стоит. Резюмируя впечатления от дизайна, можно сказать, что они приятные благодаря увеличившейся площади экрана при сохранении всех достоинств iPad Pro 9,7″ (включая, например, четыре динамика на обеих коротких гранях). Но говорить о революции, конечно, не приходится. Экран iPad Pro имеет экран с диагональю 10,5 дюйма при разрешении 2224×1668. Это новая диагональ и новое разрешение в линейке iPad. Однако плотность точек здесь такая же, как у предыдущих моделей. Так что в плане четкости картинки никаких отличий не будет. Apple внедрила в экранах новой линейки iPad Pro ряд технологий, которые не были представлены ранее. И наше тестирование призвано показать, как новшества повлияли на ощущения от работы и общее качество изображения. Детальное тестирование экрана выполнил редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Ниже — его заключение. Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана гораздо лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (справа — Nexus 7, слева — iPad Pro 10,5″, далее их можно различать по размеру): Экран у iPad Pro 10,5″ существенно темнее (яркость по фотографиям 64 против 115 у Nexus 7). Отметим, что производитель заявляет об коэффициенте отражения 1,8%. Двоение отраженных объектов в экране iPad Pro 10,5″ очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (эффективное, но все же чуть хуже, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла. При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 520 кд/м², минимальное — 4 кд/м². При этом, если поместить планшет под яркий свет (20000 лк или немного больше), то максимальная яркость временно (пока сохраняются такие условия или до перевода в режим ожидания и включения снова) увеличивается до 620 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения будет на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличие автоматическая регулировка яркости по датчикам освещенности (они находятся в верхних углах при портретной ориентации, используются показания того, который выдает большее значение). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается (с небольшим гистерезисом установившихся значений для промежуточных условий освещенности). Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости — им пользователь выставляет желаемый уровень яркости для текущих условий. Если ничего не менять, то в полной темноте яркость понижается до 3 кд/м² (очень темно), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) яркость экрана устанавливается на 100-140 кд/м² (приемлемо), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) поднимается до 620 кд/м² (до максимума, так и нужно). Результат нас не совсем устроил, поэтому в темноте мы чуть подвинули ползунок яркости вправо, и для трех указанных выше условий получили 10, 115-160 и 620 кд/м² (идеально). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно, и есть возможность отрегулировать характер изменения яркости под требования пользователя. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана. В данном планшете используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей: Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике. Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны iPad Pro 10,5″ и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м² (по белому полю во весь экран), а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К. Перпендикулярно к экранам белое поле: Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля. И тестовая картинка: Цветовой баланс немного различается, насыщенность цветов в норме. Напомним, что фотография не может служить надежным источником сведений о качестве цветопередачи и приводится только для условной наглядной иллюстрации. В данном случае (видимо, из-за особенностей спектра излучения экрана) цветовой баланс на фотографиях экрана iPad Pro 10,5″ несколько отличается от того, что видно глазом и определяется спектрофотометром. Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана: Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов и контраст остался на высоком уровне. И белое поле: Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 4-5 раз, исходя из разницы в выдержке), но в случае iPad Pro 10,5″ падение яркости меньше. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется очень слабо и приобретает фиолетовый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении примерно одинаковая!): И под другим углом: При перпендикулярном взгляде равномерность черного практически идеальная: Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1400:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 21 мс (11 мс вкл. + 10 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 33 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,19, что очень близко к стандартному значению 2,2. При этом реальная гамма-кривая практически не отклоняется от степенной зависимости: Цветовой охват равен sRGB: Смотрим на спектры: Такие спектры (к сожалению) встречаются в топовых мобильных устройствах Sony и других производителей. По всей видимости, в этом экране используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы и позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. Для потребительского устройства широкий цветовой охват является никак не достоинством, а существенным недостатком, поскольку в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. Но в отличие от многих именитых и не очень компаний, в Apple знают, каким должен быть цветовой охват, а потому аккуратно корректируют его до границ sRGB. В итоге визуально цвета имеют естественную насыщенность. Это относится к тем изображениям, в которых прописан профиль sRGB или не прописано вообще никакого профиля. Однако родным для топовых современных устройств Apple (как минимум для iPhone 7 и iPhone 7 Plus, iPad Pro 9,7″, MacBook Pro и др.) является цветовое пространство Display P3 с немного более насыщенными зеленым и красным цветами. Пространство Display P3 основано на SMPTE DCI-P3, но имеет точку белого D65 и гамма-кривую с показателем примерно 2,2. Кроме того, производитель заявляет, что начиная с iOS 9.3 на системном уровне поддерживается управление цветом, это облегчает приложениям под iOS задачу правильно выводить на экран изображения с прописанным цветовым профилем. Действительно, дополнив тестовые изображения (файлы JPG и PNG) профилем Display P3, мы получили цветовой охват шире sRGB (вывод в Safari): Отметим, что координаты первичных цветов практически в точности совпали с теми, что прописаны для стандарта DCI-P3. Охват этот отличается от Adobe RGB, красный в Display P3 чуть более насыщенный, а зеленый можно считать менее насыщенным: Смотрим на спектры в случае тестовых изображений с профилем Display P3: Видно, что в этом случае никакого перекрестного подмешивания компонент не происходит, то есть это цветовое пространство является родным для экрана iPad Pro 10,5″. Самый главный вопрос заключается в том, дает ли поддержка Display P3 хоть какое-то значимое преимущество, и сомнения связаны прежде всего с тем, что контента с охватом шире, чем sRGB, практически нет, а когда он появится, то не факт, что он будет именно в варианте Display P3, да и все текущие устройства к тому времени безнадежно устареют. Однако нужно с чего-то начинать, и широкий охват экранов, а также встроенное в ОС управление цветом этому способствуют. А пока контент может создавать сам пользователь, так как в фотографиях с камер iPhone 7/7 Plus и данного планшета прописывается профиль Display P3. Впрочем, про реальный цветовой охват этих камер нам ничего не известно. Баланс оттенков на шкале серого хороший, так как цветовая температура близка к стандартным 6500 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) меньше 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. Характер изменения величин от оттенка к оттенку косвенно показывает, что используется программная коррекция цветопередачи. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)



Как и в iPad Pro с дисплеем 9,7 дюйма и iPhone SE, в этом устройстве Apple есть функция Night Shift, которая ночью делает картинку теплее (насколько теплее — указывает пользователь). Описание того, почему такая коррекция может быть полезной, приведено в указанной статье про iPad Pro 9,7″. В любом случае, при развлечении со смартфоном или планшетом на ночь глядя лучше снизить яркость экрана до минимального, но еще комфортного уровня, а уж затем для успокоения собственной паранойи желтить экран настройкой Night Shift. Присутствует функция True Tone, которая, если ее включить, занимается тем, что подстраивает цветовой баланс под условия окружающей среды. К примеру, мы ее активировали и поместили планшет под светодиодные светильники с холодным белым светом, получив в итоге значения 5,9 для ΔE и 6800 К для цветовой температуры. Под галогеновой лампой накаливания (теплый свет) эти показатели составили 3,7 и 6000 К соответственно, то есть цветовая температура стала ниже. Функция работает так, как и ожидалось. Отметим, что сейчас сложившимся стандартом является калибровка устройств отображения к точке белого в 6500 К, но в принципе, коррекция под цветовую температуру внешнего света может принести пользу, если хочется добиться лучшего соответствия изображения на экране тому, что видно на бумаге (или на любом носителе, на котором цвета формируются за счет отражения падающего света) в текущих условиях. Подведем итоги. Экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, отличную стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, высокий контраст, почти идеальную равномерность черного поля, а также поддержку цветового охвата sRGB и Display P3 (при участии ОС) и хороший цветовой баланс. Значимых недостатков нет. На текущий момент это, пожалуй, лучший дисплей среди всех планшетов. Производительность iPad Pro работает на новой SoC Apple A10X Fusion, созданной по техпроцессу 10 нм. Однокристальная система включает шестиядерный 64-битный CPU с архитектурой, основанной на ARMv8-A, одноименный GPU и сопроцессор движения Apple M10. Из шести ядер новой SoC три работают на частоте 2,4 ГГц, а три других — энергоэффективные и задействуются тогда, когда высокой производительности не требуется. Отметим, что это не оригинальный подход, аналогичную схему применяют почти все современные SoC. Кроме того, в отличие от iPad Pro 9,7″, объем оперативной памяти нового планшета составляет 4 ГБ, как у старшей модели (12,9 дюйма). Итак, насколько же различается производительность новинки, iPad Pro 9,7″ и iPad Pro 12,9″ (последний, напомним, был быстрее, чем вышедший позже 9,7-дюймовый iPad Pro)? Мы также включили в сравнение обычный iPad 9,7″. Дело в том, что разница в цене между ним и iPad Pro 9,7″, а теперь и iPad Pro 10,5″ столь велика, что важно понять, насколько она оправдана различием в производительности. Начнем с браузерных тестов: SunSpider 1.0, Octane Benchmark, Kraken Benchmark и JetStream. Apple iPad Pro 10,5″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 9,7″

(Apple A9X) Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A9X) Apple iPad 9,7″

(Apple A9) SunSpider 1.0.2

(меньше — лучше) 150 мс 190 мс 187 мс 237 мс Octane 2.0

(больше — лучше) 31614 баллов 19423 балла 20385 баллов 17429 баллов Kraken Benchmark 1.1

(меньше — лучше) 982 мс 1553 мс 1501 мс 1472 мс JetStream

(больше — лучше) 202 балла 142 балла 143 балла 127 баллов Хорошо видно, что новинка существенно обгоняет всех предшественников, включая прежнего лидера — 12,9-дюймовый iPad Pro первого поколения. Разница составляет до полутора раз. Это очень существенно. Превосходство же новинки в сравнении с обычным iPad оказывается почти двухкратным. Теперь посмотрим, как iPad Pro выступит в Geekbench — мультиплатформенном бенчмарке, который измеряет производительность CPU и RAM, а с четвертой версии, которую мы использовали для тестирования, еще и вычислительные возможности GPU (если хотите майнить биткойны на айпаде — вас должен заинтересовать именно этот пункт :)). Плюс ко всему, не забыли мы и о комплексном AnTuTu Benchmark. Apple iPad Pro 10,5″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 9,7″

(Apple A9X) Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A9X) Apple iPad 9,7″

(Apple A9) Geekbench 4 Single-Core Score

(больше — лучше) 3936 баллов — 3052 балла 2549 баллов Geekbench 4 Multi-Core Score

(больше — лучше) 9329 баллов — 5152 балла 4397 баллов Geekbench 4 Compute

(больше — лучше) 27729 баллов — 15183 балла 9828 баллов AnTuTu Benchmark 6.1

(больше — лучше) 236317 баллов 148584 балла 178640 баллов 127869 баллов Картина получилась весьма интересная. В одноядерном режиме процессорного подтеста Geekbench новинка обогнала iPad Pro 12,9″ примерно на 30%, а вот в режиме Compute и многоядерном режиме отрыв получился более впечатляющим — почти вдвое. Что и говорить о превосходстве новинки над iPad 9,7″: iPad Pro 10,5″ почти втрое быстрее в Compute! В Antutu расклад аналогичный, хотя здесь результаты более «умеренные»: разница между самой производительной и самой слабой моделями — двухкратная, а не трехкратная. Последняя группа бенчмарков посвящена тестированию производительности GPU. Мы использовали 3DMark, GFXBench Metal 3.1.5 и Basemark Metal. Начнем с GFXBecnh. Напомним, что тесты Offscreen — это вывод на экран картинки в 1080р вне зависимости от реального разрешения экрана. А тесты без Offscreen — это вывод картинки именно в том разрешении, которое соответствует разрешению экрана устройства. То есть тесты Offscreen показательны с точки зрения абстрактной производительности SoC, а реальные тесты — с точки зрения комфортности игры на конкретном устройстве. Apple iPad Pro 10,5″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 9,7″

(Apple A9X) Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A9X) Apple iPad 9,7″

(Apple A9) GFXBenchmark Manhattan 3.1 (Onscreen) 41,0 fps 23,7 fps 19,9 fps 18,5 fps GFXBenchmark Manhattan 3.1 (1080p Offscreen) 62,2 fps 33,9 fps 55,3 fps 28,5 fps GFXBenchmark Manhattan (Onscreen) 56,1 fps 31,8 fps 34,4 fps 28,7 fps GFXBenchmark Manhattan (1080p Offscreen) 89,6 fps 45,8 fps 81,9 fps 40,7 fps GFXBenchmark T-Rex (Onscreen) 60,0 fps 59,9 fps 59,9 fps 55,9 fps GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen) 199,0 fps 97,2 fps 161,2 fps 80,9 fps За исключением единственного подтеста (T-Rex Onscreen), который слишком легок для всех тестируемых моделей, разница между новинкой и остальными моделями столь существенна, что последние сомнения в удачности новой Apple A10X Fusion отпадают. Следующий тест: 3DMark. Здесь нам интересны режимы Ice Storm Unlimited и Sling Shot Extreme. Apple iPad Pro 10,5″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 9,7″

(Apple A9X) Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A9X) Apple iPad 9,7″

(Apple A9) 3DMark (режим Sling Shot Extreme) 3510 баллов 2602 балла 3434 балла 2203 балла 3DMark (режим Ice Storm Unlimited) 54173 балла 33672 балла 34871 балл 29318 баллов В режиме Ice Storm Unlimited расклад аналогичен предыдущим тестам. Налицо сокрушительная победа новинки над предыдущими моделями. В Sling Shot Extreme разница куда меньше, хотя соотношение сил сохраняется. Напоследок — Basemark Metal. Apple iPad Pro 10,5″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 9,7″

(Apple A9X) Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A9X) Apple iPad 9,7″

(Apple A9) Basemark Metal 2585 баллов 1176 баллов 1818 баллов 1065 баллов И снова никаких сюрпризов. Чистая победа Apple A10X Fusion. Результаты бенчмарков не оставляют сомнений: Apple A10X Fusion — самая производительная на сегодняшний день SoC Apple, а iPad Pro нового поколения, соответственно, наиболее мощный планшет (по крайней мере, в «яблочном» семействе). Причем разница с непосредственными предшественниками столь велика, что впору говорить о действительно серьезном шаге вперед. Очевидно, что сегодня это может понадобиться либо профессионалам, занимающимся созданием/редактированием фото и видео на планшете, либо тем, кто рассматривает покупку планшета как долгосрочное вложение — года через два, на какой-нибудь iOS 13 или iOS 14, разница в производительности с предыдущим поколением будет отчетливо ощутима. Да и сам факт подобного роста производительности не может не радовать. Воспроизведение видео Для тестирования вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали браузер Safari, из которого по прямым ссылкам запускали видеофайлы на воспроизведение и переключались на вывод во весь экран. Файлы H.265 воспроизвести не получилось. Вот пример снимка в случае H.264, 4К, 60 кадр/с: Видно, что длительность кадров немного различается, но пропусков нет. Это косвенно свидетельствует о том, что частота обновления выше 60 Гц. Производитель заявляет, что у данного планшета частота обновления экрана увеличена до 120 Гц, и при воспроизведении видеофайлов частота обновления подстраивается под частоту кадров в нем. Действительно, в случае видеофайлов с частотами 24, 25 и 30 кадр/с длительность кадров одинаковая, но в случае файлов с частотами 50 и 60 кадр/с в разрешении 4К и, почему-то, 50 кадр/с в разрешении 1080p это не так, и изображение стрелки на тестовых файлах подрагивает из-за вариации длительности кадров. Самое странное, что файл с частотой 60 кадр/с в разрешении 1080p выводится идеально. Автономная работа и нагрев Мы провели детальные тесты автономной работы iPad Pro 10,5″. Судя по ним, планшет не только не уступает предшественникам, но и превосходит их, особенно в режиме чтения. Возможно, это связано с появлением энергосберегающих ядер CPU в SoC Apple A10X Fusion. Apple iPad Pro 10,5″

(Apple A10X Fusion) Apple iPad Pro 9,7″

(Apple A9X) Apple iPad Pro 12,9″

(Apple A9X) Просмотр фильма из iTunes Store (1080p, яркость 100 кд/м²) около 14 часов около 14 часов около 17 часов Просмотр онлайн-видео с YouTube (720p, яркость 100 кд/м²) около 13 часов около 11 часов около 10 часов 3D-игры (воспроизведение сцены Epic Citadel Guided Tour, яркость 100 кд/м²) 9 часов 50 минут 8 часов 40 минут 8 часов 15 минут Режим чтения (яркость 100 кд/м²) 22 часа 30 минут 14 часов 15 минут — Так или иначе, планшет iPad Pro 10,5″ — один из самых долгоживущих сегодня, и уж точно он лидер по этому показателю среди планшетов Apple. При высоких нагрузках планшет нагревается, но умеренно. Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после трех запусков подряд (примерно 10 минут работы) теста Basemark Metal: Нагрев локализован по центру аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 36 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного. Работа в сетях LTE Планшет будет работать практически во всех сетях LTE. То есть вы можете смело покупать iPad Pro в другой стране и при этом быть уверены, что в России он будет полнофункционален в плане возможностей связи. Прием LTE — уверенный. Замеры скорости с помощью iOS-приложения Speedtest.net (использовалась SIM-карта Beeline) показали нормальные результаты и на получение данных, и на закачку. Впрочем, результаты могут сильно зависеть от оператора и условий. iPad поддерживает «горячую» установку и замену SIM-карты (без перезагрузки), также поддерживается стандарт виртуальной SIM-карты Apple SIM и все новейшие стандарты LTE и Wi-Fi (LTE-Advanced, Wi-Fi 5 ГГц и 802.11ac). Никаких отличий от iPad Pro 12,9″ и iPad Pro 9,7″ мы здесь не заметили. Камера Новый iPad Pro оснащен двумя камерами — фронтальной с разрешением 5 Мп и тыльной с разрешением 12 Мп. Впервые iPad Pro оснащен таким же модулем камеры, как iPhone последнего поколения! И впервые Apple добавила в планшет вспышку. Вдобавок к этому, поддерживается съемка видео 4К 30 к/с. Наконец, впервые в камерах линейки iPad появилась оптическая стабилизация! Мы протестировали основную камеру на улице, в реальных условиях. Результаты прокомментировал Антон Соловьев. Хорошая резкость по полю кадра. Дальний план отработан неплохо. Шарпинг на проводах практически отсутствует. Номера машин различимы. Хорошая детализация на дальних планах. В режиме HDR камера справляется хорошо. Макросъемка удается камере неплохо. Камера получилась хорошей, что было вполне ожидаемо, поскольку здесь стоит 12-мегапиксельный модуль, проверенный временем. Придраться можно лишь к небольшой нерезкости в самых углах, но ее можно заметить только при очень пристальном разглядывании снимков. В целом резкость, детализация и программная обработка не вызывают вопросов. Шумодав, конечно, не идеален, но со своей основной задачей справляется. В итоге камера хорошо справится со множеством различных сюжетов. Видео в 4К кажется пока тяжеловатым для камеры даже при 30 fps. Легкая рябь, смаз и периодически тормозящие куски говорят о том, что снимать в 4К следует только статику. А вот видео 1080p при своих 60 fps выглядит отлично.

Видео Ролик 1 3840×2160, 30 fps, AVC MPEG-4 High@L5.1, 46,7 Мбит/с Ролик 1 1920×1080, 60 fps, AVC MPEG-4 High@L4.2, 23,8 Мбит/с Выводы Выпустив новую линейку iPad Pro, компания Apple сделала давно напрашивавшийся шаг: увеличила размер экрана более компактной модели, практически не поменяв ее габариты. А если учесть, что вместе с площадью дисплея увеличилось и разрешение, а помимо этого существенно повысилась производительность (в среднем в полтора раза), улучшились камеры и продолжительность автономной работы, то обновление смело можно признать удачным. Другое дело, что планшеты уже доросли до такого уровня (и планшетов Apple это касается в особенности), когда для обычного пользователя, не использующего планшет в каких-то узкопрофессиональных задачах, разница между моделями двух поколений или же более дешевой и более дорогой моделью практически неощутима. То есть несмотря на выпуск iPad Pro 10,5″ весенняя модель iPad 9,7″ не потеряла своей привлекательности. А учитывая разницу в цене, ее аудитория должна быть больше, чем у новинки. Но, конечно, такого дисбаланса, который был раньше, теперь нет: если iPad Pro 9,7″ лишь ненамного превосходил обычный iPad, то теперь список преимуществ более дорогой модели куда более внушительный. И если вам нужен максимально производительный и продвинутый планшет Apple, но модель 12,9″ для вас великовата, то выбор очевиден: это iPad Pro 10,5″. За удачное обновление аппаратной начинки и увеличение размера экрана при минимальном изменении габаритов мы вручаем Apple iPad Pro 10,5″ нашу редакционную награду Original Design.

