The Walt Disney Company может купить большую часть холдинга 21st Century Fox

Вчера мы узнали, что сделка между Broadcom и Qualcomm оценивается в 130 млрд долларов. Если она состоится, это будет крупнейшая за всю историю данной отрасли сделка.

Но это не единственное дорогостоящее поглощение, о котором говорят СМИ. Как сообщается, компания The Walt Disney Company вела переговоры по поглощению большей части холдинга 21st Century Fox, известной в первую очередь благодаря кинокомпании 20th Century Fox. Холдинг на данный момент оценивается в 50 млрд долларов.

Источник утверждает, что непосредственно сейчас компании не обсуждают сделку, но могут вернуться к процессу в любой момент. Стоимость возможной сделки не называется, но она явно будет огромной.

Если бы сделка состоялась, 21st Century Fox сохранила бы активы, имеющие отношение к новостным и спортивным ресурсам, а всё остальное отошло бы Disney. Для последней это дополнительный способ укрепить свои позиции на рынке, которые и так очень сильны. Но телевизионный рынок меняется, и особенно это ощутимо в США и Европе, где различные относительно молодые сервисы с каждым годом становятся всё сильнее, отнимая зрителей у классического телевидения.

После появления информации о переговорах акции Disney выросли в цене на 2%, а акции 21st Century Fox — почти на 10%.