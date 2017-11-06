Джеф Безос продал акции Amazon на миллиард долларов

Глава компании Amazon Джеф Безос (Jeff Bezos), который летом этого года ненадолго оказался самым богатым человеком в мире, продал акции Amazon на сумму более миллиарда долларов.

Для чего Безосу понадобилась такая сумма, он не уточнил, однако еще прошлой весной миллиардер говорил о своих намерениях по финансированию космической компании Blue Origin. Именно тогда он впервые озвучил план по ежегодной продаже акций Amazon на один миллиард долларов.

27 октября после публикации квартального отчета акции Amazon взлетели на 13%, а рыночная капитализация компании в данный момент составляет 535 млрд долларов.

В результате такого скачка Безос снова стал самым богатым человеком в мире с состоянием более 93 млрд долларов.