Основатель Amazon ненадолго стал самым богатым человеком в мире

Как мы уже сообщали, компания Amazon опубликовала отчет за второй квартал 2017 года. Незадолго до публикации отчета ее акции выросли, так что Amazon стала четвертой (вслед за Apple, Alphabet и Microsoft) компанией с рыночной стоимостью более 500 млрд долларов, а ее основатель Джеф Безос (Jeff Bezos) оказался самым богатым человеком в мире.
Став обладателем личного состояния 90,6 млрд долларов, Безос обошел по этому показателю Билла Гейтса.
Однако такая ситуация продлилось недолго. Вскоре после публикации отчета, в котором рост продаж на 25% соседствует с уменьшением чистой прибыли на 77%, акции Amazon снова подешевели, и звание богатейшего человека в мире вернулось к Биллу Гейтсу.