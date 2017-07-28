Однако такая ситуация продлилось недолго. Вскоре после публикации отчета, в котором рост продаж на 25% соседствует с уменьшением чистой прибыли на 77%, акции Amazon снова подешевели, и звание богатейшего человека в мире вернулось к Биллу Гейтсу.

Став обладателем личного состояния 90,6 млрд долларов, Безос обошел по этому показателю Билла Гейтса.

Как мы уже сообщали, компания Amazon опубликовала отчет за второй квартал 2017 года . Незадолго до публикации отчета ее акции выросли, так что Amazon стала четвертой (вслед за Apple, Alphabet и Microsoft) компанией с рыночной стоимостью более 500 млрд долларов, а ее основатель Джеф Безос (Jeff Bezos) оказался самым богатым человеком в мире.

Основатель Amazon ненадолго стал самым богатым человеком в мире

Все новости за сегодня

Основатель Amazon ненадолго стал самым богатым человеком в мире : Звание самого богатого человека в мире уже вернулось к Биллу Гейтсу

Выручка Amazon за год выросла на четверть: Компания Amazon опубликовала отчет за второй квартал 2017 года

Toshiba использует в SSD TR200 64-слойную флэш-память 3D TLC NAND: Продажи SSD Toshiba TR200 должны начаться осенью

Новым лидером полупроводникового рынка, на котором 24 года доминировала Intel, стала компания Samsung: Аналитики отмечают, что Samsung помогает большой спрос на оперативную и флэш-память, а также твердотельные накопители

Huawei нарастила поставки на 20%, отгрузив 73 млн смартфонов за полгода: Huawei заявила, что она планирует открывать больше розничных точек продаж

Apple вложит $2,7 млрд в новый завод LG Display по производству панелей OLED : Также ожидается, что Google вложит около 890 млн долларов в развитие производства OLED компании LG

YouTube Red и Google Play Music объединят в один сервис: Если решение об изменении политики все же будет принято, то Google объявит о нем перед началом ребрендинга

Глава Huawei заявил, что смартфон Mate 10 обойдет iPhone 8 по нескольким параметрам: Он получит более качественную камеру и емкий аккумулятор

Появились результаты тестирования APU AMD Ryzen 5 2500U с графическим ядром Vega: APU AMD Ryzen 5 2500U получит четыре ядра

Видеоролик запечатлел сценарии использования второго дисплея смартфона Meizi Pro 7: Новинка выйдет 5 августа по цене 430 долларов

Смартфоны Nokia должны получить улучшенный пользовательский интерфейс камеры: У Microsoft Mobile осталось около 200 дизайнерских патентов, связанных с Nokia

Опубликованы новые подробности о SoC Exynos 9610 и 7885: SoC Exynos 7885 должна дебютировать в смартфоне Samsung Galaxy A7 (2018)

Продажи на китайском рынке смартфонов снизились впервые за полтора года: Все остальные компании в первой десятке, включая Apple, Samsung и Meizu, зафиксировали ухудшение продаж

Смартфон Sony Xperia XZ1 (G8341) оснащен SoC Snapdragon 835 и 4 ГБ ОЗУ: Смартфон должен получить дисплей диагональю 5,2 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, а его цена составит около 860 долларов

Системная плата Aorus X399 Gaming 7 предназначена для процессоров AMD Ryzen Threadripper: Плата оснащена полноцветной светодиодной подсветкой

Ежедневно WhatsApp пользуется 1 млрд пользователей: За день пользователи WhatsApp отсылают 55 млрд сообщений