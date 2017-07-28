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Выручка Amazon за год выросла на четверть

Теги: Amazon

Источник: Amazon

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Компания Amazon опубликовала очередной квартальный отчет.

Посвященный отчету пресс-релиз начинается с сообщения об увеличении операционного денежного потока за последние 12 месяцев на 37% — с 13,0 до 17,9 млрд долларов — по сравнению с таким же периодом, завершившимся 30 июня 2016 года.

Продажи за год выросли на 25% — с 30,4 до 38,0 млрд долларов. Учет неблагоприятного изменения курса валют, уменьшившего выручку на 502 млн долларов, дает значение роста, равное 26%.

Компания Amazon опубликовала отчет за второй квартал 2017 года

Операционная прибыль компании во втором квартале 2017 года составила 628 млн долларов. Это на 51% меньше, чем год назад, когда компания получила 1,3 млрд долларов операционной прибыли.

Наконец, чистая прибыль Amazon во втором квартале 2017 года 197 млн долларов. Для сравнения: во втором квартале 2016 года этот показатель был равен 857 млн долларов.

В текущем квартале ожидается выручка в диапазоне 39,25-41,75 млрд долларов.

28 июля 2017

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