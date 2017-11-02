В этом месяце Windows 10 может наконец-то превзойти Windows 7

До сих пор наиболее распространенной версией настольной ОС Windows остается Windows 7, выпущенная в 2009 году, хотя после нее уже вышли версии Windows 8 и 10. По последним данным StatCounter, доля Windows 7 составляет 42,67%, тогда как Windows 10 установлена на 40,95% компьютеров с Windows. Впрочем, доля Windows 10 постепенно растет, тогда как доля Windows 7 — сокращается. Так, за предыдущий месяц Windows 10 набрала 1,65 процентного пункта. Одновременно доля Windows 7 сократилась на 1,32 процентного пункта. Несложно подсчитать, что при сохранении темпа Windows 7 утратит лидерство уже в текущем месяце.

Уточним, что приведенные выше данные опубликованы компанией StatCounter, опирающейся на статистику, собранную с помощью браузеров.

Компания NetMarketShare, также анализирующая распределение рынка между ОС и браузерами, располагает другой статистикой. По ее данным, в октябре доля Windows 10 увеличилась всего на 0,17 процентного пункта. В результате эта ОС теперь занимает 29,26% рынка, тогда как доля Windows 7 равна 46,63%. Отметим, что NetMarketShare учитывает и другие настольные ОС, включая macOS и Linux, но на соотношение между Windows 10 и Windows 7 это, конечно, не влияет.