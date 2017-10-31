Видеокарты KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX и GTX 1070 Ti EX-SNPR White отличаются лишь цветом

Ассортимент бренда KFA2, принадлежащего компании Galax, пополнили две видеокарты GeForce GTX 1070 Ti.

Первая модель называется GeForce GTX 1070 Ti EX. Адаптер получил печатную плату с семифазной подсистемой питания и требует подключения двух разъёмов питания (8+6).

За охлаждение отвечает безымянный кулер, в конструкцию которого включены четыре тепловые трубки и пара 100-миллиметровых вентиляторов. Как это сейчас принято, последние останавливаются, если температура GPU не превышает определённого порога. Также можно отметить настраиваемую подсветку и наличие металлической пластины, прикрывающей тыльную сторону устройства.

Частоты соответствуют референсу: 1607/1683 МГц для ядра и 8000 МГц для памяти, так как Nvidia запретила разгонять эти видеокарты. Правда, некоторые производители обошли запрет, зашив повышенные частоты во второй BIOS. Длина адаптера достигает 296 мм. Набор портов представлен DVI, HDMI и DisplayPort (x3).

Модель GeForce GTX 1070 Ti EX-SNPR White отличается от вышеуказанной лишь цветом охладителя — он тут белый. Всё остальное, включая печатную плату и частоты, полностью идентично. Сторонние источники утверждают, что стоимость белой версии в Европе составит 480 евро.