Изделие поддерживает горячую замену накопителя. Выдвижная часть лотка — EZ Slide Micro — совместима с накопителями толщиной до 9,5 мм, оснащенными интерфейсом SATA. Разъем MB411SPO-1B выдерживает до 10 000 рабочих циклов.

Лоток можно установить в ноутбук или настольный ПК — главное, чтобы в корпусе было стандартное место для оптического привода толщиной 12,7 мм (Slim ODD).

C пометкой «новинка» в каталоге Icy Dock появилось изделие ToughArmor MB411SPO-1B. Оно представляет собой цельнометаллический лоток для накопителя типоразмера 2,5 дюйма, рассчитанный на установку в отсек для тонкого оптического привода.

Все новости за сегодня

Icy Dock ToughArmor MB411SPO-1B позволяет установить накопитель типоразмера 2,5 дюйма вместо тонкого оптического привода: Icy Dock ToughArmor MB411SPO-1B поддерживает горячую замену накопителя

По мнению TrendForce, с нехваткой DRAM скоро может быть покончено : Samsung рассматривает возможность расширения производства DRAM

Карта расширения SilverStone ECM22 позволяет подключить к слоту PCIe x4 твердотельный накопитель типоразмера M.2: Карта SilverStone ECM22 поддерживает накопители с интерфейсом PCIe и SATA

10-нанометровые процессоры Intel все же появятся в этом году, но в очень ограниченном количестве: Сроком широкой доступности 10-нанометровых процессоров Intel называет второе полугоде 2018 года

Nikon закроет китайскую фабрику, где производят компактные цифровые камеры: Nikon закрывает один из своих заводов

Представлены хранилища с сетевым подключением Synology DiskStation DS218play, DS218j и DS118: Каждое из них оснащено портом Gigabit Ethernet и двумя портами USB 3.0

EK Water Blocks предлагает наборы фитингов нескольких цветов: Фитинги EK-ACF Fitting предназначены для шлангов, EK-HDC Fitting — для труб

3D-карта Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition разогнана производителем: Карта украшена красной светодиодной подсветкой

Amazon выделяет $250 000 в качестве призов за разработку возможностей Alexa, ориентированных на детей: Конкурс уже начался

Nintendo нарастила выручку почти втрое. Продажи консоли Switch приближаются к 8 млн устройств: Nintendo отчиталась за прошедшее полугодие

Apple не станет вносить никаких существенных изменений в камеру TrueDepth для следующего поколения iPhone: Смартфоны iPhone 2018 года получат такую же камеру TrueDepth, как и iPhone X

Baidu будет разрабатывать самоуправляемые машины совместно с Shouqi: Shouqi Limousine & Chauffeur — крупный оператор такси, работающий более чем в 50 городах Китая

Многие владельцы смартфонов iPhone 8 несут их в магазины в обмен на iPhone X : За последний месяц Decluttr.com купил тысячи смартфонов Apple, 7% из которых оказались моделями iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Больше всех на исследования и разработки тратят Amazon, Alphabet, Intel и Samsung: В сотню лучших вошли 40 американских, 16 японских и 6 китайских компаний

Royal Yacht Brokers будет принимать криптовалюты в качестве оплаты за аренду роскошных яхт: Обрабатывать платежи для RYB будет компания Goldmoney, специализирующаяся на инвестиционных операциях с ценными металлами

Автомобиль BMW Z8, первым владельцем которого был Стив Джобс, продадут на аукционе: Всего было произведено около 5700 таких машин

При покупке второго смартфона Essential PH-1 цена снижается до $299: Скидку можно использовать не только на приобретение второго смартфона, но и для бесплатного получения камеры Essential 360

Google в последний момент убрала гарнитуру из комплекта поставки смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL: Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL должны были получить проводную гарнитуру с разъемом USB-C

Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд долларов в Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit: Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit получат 1 млрд долларов от Саудовской Аравии

Samsung возглавляет рынок бытовой техники США шестой квартал подряд: Наибольшей популярностью в США пользуются холодильники и стиральные машины Samsung

Сотрудник Apple, дочь которого опубликовала новый видеоролик с iPhone X, лишился работы: Девушка утверждает, что даже не догадывалась, что, выкладывая ролик, она подставляет своего отца и нарушает правила компании Apple

Best Buy поднял цену на iPhone X на $100: Очевидно, что если бы не было спроса, то и цена бы не увеличивалась

Успехи Huawei в Европе сподвигли компанию запустить на этом рынке свой магазин приложений: Huawei запустит в Европе свой магазин AppStore

Появились новые эскизы смартфона Samsung со сгибающимся дисплеем: В течение последнего года ходят слухи о том, что Samsung Electronics работает над Galaxy X

Смартфон Meitu V6 получил нестандартный, но традиционный для производителя корпус и четыре камеры: В продажу новинка поступит в ноябре