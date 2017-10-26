Zotac оставила без заводского разгона даже модель GeForce GTX 1070 Ti AMP Extreme

Компания Zotac анонсировала сразу три видеокарты GeForce GTX 1070 Ti. Модели называются GeForce GTX 1070 Ti AMP Edition, GTX 1070 Ti Mini и GTX 1070 Ti AMP Extreme.

Для начала отметим, что все три работают на рекомендованных частотах: 1607/1683 МГц для ядра и 8000 МГц для памяти, что немного странно. При этом между собой адаптеры отличаются достаточно сильно. Тут совершенно разные печатные платы и охладители.

GTX 1070 Ti Mini, как можно понять из названия, получилась самой компактной. Её длина составляет всего 211 мм, что немного для адаптера такого класса. За охлаждение отвечает кулер с парой крупных вентиляторов и несколькими тепловыми трубками. Судя по изображениям, печатная плата и охладитель полностью идентичны модели GeForce GTX 1080 Mini. GTX 1070 Ti AMP Edition крупнее. Её длина достигает уже 300 мм, то есть она влезет далеко не в каждый компьютерный корпус. Тут гораздо более крупная СО, хотя вентиляторов тоже два.

Модель GeForce GTX 1070 Ti AMP Edition является старшей в троице. Тут крупнее и кулер, содержащий уже три вентилятора, и печатная плата. Сама карта имеет длину 325 мм, то есть является одной из самых длинных среди современных адаптеров. Также тут имеется фирменная подсветка и танталовые конденсаторы PowerBoost. Почему при этом отсутствует заводской разгон, остаётся лишь гадать. Возможно, Zotac не хочет, чтобы эта карта конкурировала с GTX 1080.

Стоит также добавить, что у модели GTX 1070 Ti Mini имеется один восьмиконтактный разъём питания, а у двух других уже по два разъёма (8+6).