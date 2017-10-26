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Видеокарты Palit GTX 1070 Ti Dual и GTX 1070 Ti JetStream работают на референсных частотах

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Теги: Nvidia, GeForce GT 1070, Palit

Источник: Palit, Palit

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Пополнила свой ассортимент видеокартами GeForce GTX 1070 Ti и компания Palit. Данный производитель анонсировал две модели: GTX 1070 Ti Dual и GTX 1070 Ti JetStream.

Обе работают на рекомендованных частотах: 1607/1683 МГц для ядра и 8000 МГц для памяти. Отметим, что далеко не только Palit решила не разгонять новую модель. Либо большая часть производителей решила, что внутренний конкурент модели GTX 1080 им не нужен, либо это какие-то рекомендации со стороны самой Nvidia.

Palit тоже не стала разгонять видеокарты GTX 1070 Ti

GTX 1070 Ti Dual требует подключение одного восьмиконтактного разъёма питания, длина карты составляет 252 мм, а в корпусе она займёт два слота расширения. В случае модели GTX 1070 Ti JetStream будет занято два с половиной. Этот адаптер длиннее (285 мм) и располагает двумя разъёмами для питания (8+6). Набор портов одинаковый: DVI, HDMI и DisplayPort (x3).

Palit тоже не стала разгонять видеокарты GTX 1070 Ti

А вот что абсолютно разное, так это охладители и печатные платы. Хотя и GTX 1070 Ti JetStream, и GTX 1070 Ti Dual являются копиями аналогичных моделей GTX 1070, так что ничего нового тут всё равно нет. Стоит лишь напомнить, что старшая версия может похвастаться кулером с двумя 100-миллиметровыми вентиляторами, фирменной подсветкой и восьмифазной подсистемой питания.

27 октября 2017 Г.

09:00

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Видеокарты Palit GTX 1070 Ti Dual и GTX 1070 Ti JetStream работают на референсных частотах: Palit тоже не стала разгонять видеокарты GTX 1070 Ti1

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