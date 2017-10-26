Опубликованы изображения 3D-карт GeForce GTX 1070 Ti в исполнении PNY и Zotac

В сети продолжают появляться изображения 3D-карт GeForce GTX 1070 Ti различных производителей. На этот раз источник опубликовал две модели, которые готовит к выпуску компания PNY, и одну в исполнении Zotac.
Одна из 3D-карт PNY оснащена системой охлаждения с одним высокоскоростным вентилятором.
Конструкция системы охлаждения второй модели включает два вентилятора большего диаметра.
Как и первая модель, она собрана на полноразмерной печатаной плате и занимает в корпусе ПК два слота.
Новинка, которую собирается выпустить Zotac, отличается укороченной печатной платой.
Система охлаждения этой 3D-карты тоже получила два вентилятора.
На тыльной стороне платы закреплена металлическая пластина.
Внешне изделие напоминает модель Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini.