Система охлаждения этой 3D-карты тоже получила два вентилятора.

Как и первая модель, она собрана на полноразмерной печатаной плате и занимает в корпусе ПК два слота.

Конструкция системы охлаждения второй модели включает два вентилятора большего диаметра.

Одна из 3D-карт PNY оснащена системой охлаждения с одним высокоскоростным вентилятором.

В сети продолжают появляться изображения 3D-карт GeForce GTX 1070 Ti различных производителей. На этот раз источник опубликовал две модели, которые готовит к выпуску компания PNY, и одну в исполнении Zotac.

Опубликованы изображения 3D-карт GeForce GTX 1070 Ti в исполнении PNY и Zotac

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