Представлен полнокадровый объектив Sony FE 24-105mm F4 G OSS (SEL24105G)

Одновременно с беззеркальной камерой Sony a7R III компания Sony сегодня представила полнокадровый объектив FE 24-105mm F4 G OSS (SEL24105G).
По словам производителя, объектив, охватывающий востребованный диапазон фокусных расстояний 24-105 мм, является самым легким в своем классе. Он подходит для широкого круга применений, включая пейзажную, портретную и репортажную съемку. Быстрый, точный и тихий привод автоматической фокусировки делает объектив хорошо подходящим не только для фотосъемки, но и для видеосъемки. Объектив защищен от пыли и влаги.
Технические характеристики объектива Sony FE 24-105mm F4 G OSS:
- Фокусное расстояние — 24-105 мм;
- Максимальная диафрагма — F/4;
- Минимальная диафрагма — F/22;
- Количество лепестков диафрагмы — 9;
- Конструкция — 17 элементов в 14 группах, включая четыре асферических и три элемента ED;
- Минимальная дистанция фокусировки — 0,38 м;
- Максимальное увеличение — 0,31х;
- Установочный диаметр фильтра — 77 мм;
- Размеры — диаметр 83,4 мм, длина 113,3 мм;
- Масса — 663 г.
В продаже объектив Sony FE 24-105mm F4 G OSS должен появиться в ноябре по цене около 1350 евро. В комплект включены крышки и бленда.