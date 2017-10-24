Смартфон OPPO R11s получил Snapdragon 660 и сдвоенную камеру разрешением 20 Мп

Основная камера будет сдвоенной, оба датчика изображения имеют разрешение по 20 Мп. Протестированный смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat, однако на момент выхода он, скорее всего, получит Android 8.0 Oreo.

В качестве однокристальной системы используется Qualcomm Snapdragon 660 с GPU Adreno 512. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, емкость энергонезависимого модуля памяти составляет 64 ГБ.

В базе данных тестового пакета AnTuTu появился смартфон OPPO R11s, который должен получить дисплей неизвестной диагонали разрешением 2160 х 1080 с соотношением сторон 18:9.

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