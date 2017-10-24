Смартфон OPPO R11s получил Snapdragon 660 и сдвоенную камеру разрешением 20 Мп

В базе данных тестового пакета AnTuTu появился смартфон OPPO R11s, который должен получить дисплей неизвестной диагонали разрешением 2160 х 1080 с соотношением сторон 18:9.
В качестве однокристальной системы используется Qualcomm Snapdragon 660 с GPU Adreno 512. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, емкость энергонезависимого модуля памяти составляет 64 ГБ.
Основная камера будет сдвоенной, оба датчика изображения имеют разрешение по 20 Мп. Протестированный смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat, однако на момент выхода он, скорее всего, получит Android 8.0 Oreo.
Анонс OPPO R11s ожидается 2 ноября.