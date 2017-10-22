Amazon и eBay обвинили в попустительстве мошенничеству с НДС

В Соединенном Королевстве в адрес Amazon, eBay и еще нескольких компаний, предоставляющих виртуальные торговые площадки независимым продавцам, прозвучало обвинение в попустительстве мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС). Претензии высказал правительственный комитет Public Accounts Committee.

Как известно, компании, находящиеся за пределами Евросоюза, не платят НДС в размере 20%, продавая товары в Соединенном Королевстве. Однако если товар фактически находится в Соединенном Королевстве, то уплата налога становится обязательной. При этом многие зарубежные продавцы держат товары на британских складах, чтобы обеспечить быструю доставку. Однако, как утверждает комитет, Amazon и другие подобные сайты закрывают на это глаза. В результате продавцы получают незаконное конкурентное преимущество над теми, кто ведет бизнес честно. И что более важно — государство недополучает налоги. По оценке налогового департамента, только в прошлом и позапрошлом году было недополучено от 1 до 1,5 млрд фунтов стерлингов.

В комитете уверены, что Amazon и eBay недостаточно требовательно относятся к продавцам и недостаточно активно сотрудничают с налоговиками, в частности, не предоставляют данные, которые помогали бы выявлять неплательщиков.