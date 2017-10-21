Популярность криптовалют вселила оптимизм в производителей 3D-карт

Продолжающийся рост курса Bitcoin и других криптовалют стимулирует спрос на 3D-карты. В результате производители 3D-карт, которые изначально были настроены консервативно в отношении перспектив этого сегмента рынка, увеличивают заказы на графические процессоры Nvidia и AMD. Об этом сообщает Digitimes, ссылаясь на источники в цепочке поставок.

Когда после первого всплеска в 2013 году продажи пошли на спад, производители 3D-карт уже не надеялись на возобновление роста. Однако сейчас компании Asustek Computer, Gigabyte Technology, MSI, TUL, Colorful и Galaxy Microsystems настроены агрессивно, наблюдая резкий подъем спроса.

Более того, продажи карт для добычи позволили таким компаниям, как TUL и Sapphire, во втором квартале вернуться к прибыльности. А в случае Gigabyte выручка от продаж 3D-карт впервые превзошла выручку, полученную в сегменте системных плат.

По прогнозу Asus, тенденция роста, связанная с добычей криптовалют, сохранится как минимум до конца 2017 года.