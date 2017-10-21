Старший вице-президент по разработке программного обеспечения компании Apple Крейг Федериги (Craig Federighi) подтвердил, что компания не планирует представлять какие-либо новинки в текущем сезоне. Как известно, конец года сопровождается сезонным подъемом спроса. Чтобы захватить его, производители обычно стараются представлять новую продукцию в сентябре-октябре, чтобы начать продажи не позднее ноября.

Однако по последним данным, обновления ноутбуков Apple MacBook Pro в этом году можно не ждать.

В конце сентября в базе теста Geekbench был замечена некая система MacBookPro14,1 на процессоре Intel Core i5-8250U . Указанный процессор относится процессорам Intel восьмого поколения, известным как Kaby Lake Refresh. Информация Geekbench дала основания предполагать, то Apple готовит к выпуску обновленные ноутбуки MacBook Pro.

Обновления ноутбуков Apple MacBook Pro в этом году можно не ждать

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