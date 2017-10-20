Выручка Ericsson падает, а убытки растут

Компания Ericsson отчиталась за третий квартал 2017 финансового года, который для неё завершился очередным снижением показателей. Выручка упала на 6% и составила около 5,86 млрд долларов.

Небольшая операционная прибыль, полученная компанией годом ранее, сменилась убытком в размере 588,9 млн долларов. Чистый убыток достиг отметки 527,6 млн долларов, хотя в третьем квартале прошлого года он был равен всего 25 млн долларов.

Основной причиной спада остаётся замедление распространения сетей четвёртого поколения. В развитых странах операторы практически перестали инвестировать в соответствующее оборудование, а до перехода на сети 5G остаётся ещё несколько лет.

В связи с очередным квартальным убытком Ericsson впервые за восемь лет уменьшила размер дивидендов.