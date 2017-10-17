Новый моноблок iMac Pro с 10-ядерным процессором Xeon набирает более 35 000 баллов в Geekbench

В июне этого года был представлен моноблок iMac Pro, который оснащен новым процессором Intel Xeon. В продажу несколько моделей iMac Pro поступят только в декабре, однако в Geekbench уже появились результаты тестирования.
Если говорить точнее, то iMac Pro с восьмиядерным процессором Xeon протестировали еще в августе этого года. В однопоточном тесте компьютер набрал около 3800 баллов, в многопоточном результат составил более 23000 баллов.
Теперь же появились результаты тестирования iMac Pro с 10-ядерным процессором Xeon W-2150B, который работает на частоте 3 ГГц. Результат составил 5345 и 35917 баллов соответственно. Это примерно на 41% больше, чем у последнего Mac Pro с 12-ядерным процессоом Xeon E5 с частотой 2,7 ГГц.