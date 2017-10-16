Опубликованы европейские цены смартфонов Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Edition

Через пару часов компания Huawei представит в Мюнхене несколько моделей смартфона Huawei Mate 10, но уже сейчас источники опубликовали европейские цены новинок.

По слухам, в новой линейке будет четыре модели: Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite и Mate 10 Porsche Edition. Пока что у нас есть цены Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Edition:

Mate 10 Pro с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 599 евро

Mate 10 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 799 евро

Mate 10 Porsche Edition с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 1 199 евро

Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro станут первыми смартфонами, оснащенными однокристальной системой Kirin 970. Напомним, Huawei Mate 10 Pro уже протестировали в Geekbench.

Также были опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру Huawei Mate 10.