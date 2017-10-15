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Флагманский смартфон Archos Diamond Omega с SoC Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ и четырьмя камерами оценен в 500 евро

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Теги: Archos

Источник: Archos

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Компания Archos представлила флагманксий смартфон Archos Diamond Omega, который получил металлический корпус, покрытый с обеих сторон защитным стеклом Corning Gorilla Glass.

Экран имеет диагональ 5,73 дюйма при разрешении 2040 х 1080 (соотношение сторон 17:9). Эффективная площадь дисплея составляет 85%. В качестве однокристальной системы выступает Snapdragon 835. Объем оперативной и флэш-памяти составляет 8 и 128 ГБ соответственно. Слот для карт памяти microSD не установлен.

В основной камере используются датчики изображения разрешением 23 Мп (Sony IMX318) и 12 Мп (Sony IMX362), главный модуль характеризуется диафрагмой F/1,8. Основная камера получила двукратный оптический зум. Сдвоенная фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп, она также позволяет создавать портретные снимки с размытием фона.

Флагманский смартфон Archos Diamond Omega с SoC Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ и четырьмя камерами оценен в 500 евро

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3100 мА•ч, он работает под упралением Android 7.1 Nougat. Технология Qualcomm Quickcharge 3 позволяет в течение 5 минут зарядить смартфон для 5 часов работы. Archos Diamond Omega лишился разъема 3,5 мм, получив порт USB-C. Сзади располагается дактилоскопический датчик, также имеются модули Bluetooth 4.1 и NFC.

В продажу новинка поступит во второй половине ноября 2017 по цене около 500 евро.

Судя по всему, это версия смартфона ZTE Nubia Z17s для европейского региона.

15 октября 2017 Г.

13:16

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