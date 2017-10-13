Глава Samsung покинет свой пост в конце марта 2018

Пресс-служба Samsung Electronics сообщила сегодня, что вице-председатель и исполнительный директор компании Квон О Хьюн (Kwon Oh-hyun) принял решение оставить свой пост в конце марта следующего года, когда закончится его положенный срок.

Квон О Хьюн контролирует подразделения полупроводниковой продукции и дисплеев, он является фактическим лидером компании после ареста вице-президента Samsung Ли Джея (Lee Jae-yong).

«Это то, о чем я очень много думаю в последнее время — заявил Квон О Хьюн. — Решение было непростым, но, как мне кажется, я больше не могу занимать эту должность».

«После того, как мы столкнулись с беспрецедентным кризисом внутри и снаружи компании, я считаю, что пришло время для молодого сильного руководителя, который сможет лучше реагировать на вызовы, возникающие в быстро меняющейся ИТ-индустрии».

Квон О Хьюн стал самым высокооплачиваемым исполнительным директором в Южной Корее в первой половине 2017. По прогнозу Samsung, операционный доход компании в третьем квартале почти втрое превзошел прошлогодний.