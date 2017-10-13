Операционный доход Samsung в третьем квартале почти втрое превзошел прошлогодний

Компания Samsung Electronics сделала прогноз по результатам своей деятельности в третьем квартале этого года.
Операционный доход компании за последние три месяца должен составить около 12,8 млрд долларов, тогда как в третьем квартале прошлого года он составлял 4,6 млрд долларов.
Что касается продаж Samsung Electronics в промежуток времени с 1 июля по 30 сентября этого года, то они должны вырасти почти на 30% до уровня 54,6 млрд долларов.
Samsung не делала прогноз по конкретным подразделениям, хотя аналитики ожидают, что ключевую роль в рекордных показателях сыграет полупроводниковое подразделение.
Финансовый отчет Samsung будет опубликован до конца октября.