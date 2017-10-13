Выход новых смартфонов iPhone позволил Pegatron установить рекорд за последние два года

Pegatron сообщила о том, что суммарный доход компании за первые девять месяцев этого года составил 27,07 млрд долларов, что на 2,4% больше, чем было за первые девять месяцев прошлого года.

Если говорить отдельно о сентябре, то Pegatron реализовала продукции на сумму 5,07 млрд долларов. Рост продаж по сравнению с августом составил 72,41%, а по сравнению с сентябрем прошлого года — 1,97%.

Контрактный производитель продукции Apple отчитался о самом успешном месяце за последние 23 месяца, чему способствовал выход новых смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus. До конца года продажи компании должны продолжить рост.

Сама Pegatron с оптимизмом ждет данных по продажам во второй половине 2017.