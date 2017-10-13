LG Chem построит в Польше крупнейшую в Европе фабрику по выпуску литий-ионных аккумуляторов

Европейским производителям, наперебой рассказывающих о планах выпуска электромобилей, для реализации этих планов понадобится много литий-ионных аккумуляторов. Упреждая увеличение спроса, южнокорейская компания LG Chem намерена в уже будущем году открыть в Польше соответствующую фабрику. Она станет крупнейшей в Европе фабрикой по выпуску литий-ионных аккумуляторов.

Компания LG Chem планирует выделить на проект 1,63 млрд долларов. Плановая производительность предприятия, которое будет расположено недалеко от Вроцлава, составляет 100 000 батарей в год. На эту отметку производитель рассчитывает выйти уже в будущем году. Штат фабрики — 2500 сотрудников.

Необходимое сырье, включая литий, LG Chem будет первое время поставлять из Южной Кореи, но со временем фабрику планируют переключить на местных поставщиков.

Польская фабрика недолго будет крупнейшей европейской фабрикой по выпуску литий-ионных аккумуляторов. К 2023 году в Швеции при участии местной компании ABB должно быть построено более производительное предприятие. Проект под названием Northvolt возглавляет один из бывших руководителей Tesla.