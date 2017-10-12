По слухам, Samsung заменила главу Bixby

Как сообщили различные источники, компания Samsung Electronics приняла решение сменить главы команду разработчиков персонального помощника Bixby, чтобы улучшить репутацию сервиса после череды критических отзывов профильных изданий.

Руководил командой Bixby глава отдела исследований и разработок, а также вице-президент Samsung Инджон Ри (Injong Rhee). Теперь же команду Bixby возглавит Чун Ей-сеок (Chung Eui-seok), который последние пару лет был лидером подразделения Samsung Research America, расположенного в Маунтин-Вью, Калифорния.

Чун Ей-сеок пришел в Samsung в 2011 году, он принимал активное участие в разработке Knox и Samsung Pay, а также вел переговоры при покупке Viv Labs.

На следующей неделе ожидается презентация второго поколения Bixby на пресс-конференции, которая пройдет в Сан-Франциско.

Samsung отрицает слухи о переменах в руководстве Bixby.