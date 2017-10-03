JD.com первой в Китае выпустит самоуправляемые автомобили для доставки товаров

Летом этого года китайский онлайновый магазин JD.com начал осуществлять доставку товаров с использованием дронов, а после стал доставлять заказы, используя наземную колесную робототехнику.

Теперь же компания JD.com сообщила о том, что она заключила соглашение с двумя китайскими автопроизводителями SAIC Maxus и Dongfeng Motor Corporation, которые помогут ей выпустить первые в стране самоуправляемые автомобили, предназначенные для доставки товаров.

SAIC Maxus и Dongfeng Motor Corporation будут выпускать две разные модели электромобилей, которые будут доставлять товары со складов JD.com в пункты выдачи. Модель, которую будет производить SAIC Maxus, сможет выявлять препятствия на расстоянии 150 м, планируя свой маршрут при помощи лидара, камер, сенсоров и системы GPS. Дрон уже прошел несколько успешных тестов.