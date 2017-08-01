Начало поставок комплектов из камер Canon EOS 6D Mark II и объективов EF 24-70 f/4L IS USM отложено на неопределенный срок

На сайте компании Canon опубликовано сообщение, которым японский производитель уведомляет покупателей о задержке поставок комплектов из камер Canon EOS 6D Mark II и объективов EF 24-70 f/4L IS USM.

Производитель рассчитывал начать поставки 4 августа. Однако, по его словам, заказов на эти наборы оказалось больше, чем было запланировано, что и вызвало задержку. Компания приносит извинения и заверяет, что прилагает все усилия к исправлению ситуации. Вместе с тем, новая дата начала поставок не сообщается.

Скептики могут придумать другое объяснение задержке, опираясь на неожиданную информацию о камере Canon EOS 6D Mark II, появившуюся во второй половине июля.