Акционеры Harman решили далее не судиться с руководством компании

В январе этого года группа акционеров Harman International подала коллективный иск против исполнительного директора и президента компании Динеша Паливала (Dinesh Paliwal) и других членов совета директоров.

Акционеры посчитали, что решение руководства Harman International о том, чтобы продать компанию южнокорейскому гиганту в лице Samsung Electronics было заключено без учета интересов акционеров. Директорский состав Harman обвинили в том, что они фактически не искали других покупателей, остановив свой выбор изначально на Samsung.

Сегодня же стало известно, что спустя семь месяцев судебных слушаний коллективный иск был оставлен без рассмотрения. Акционеры, проанализировав ситуацию, поняли, что 8 млрд долларов, которые заплатила Samsung за Harman, являются довольно неплохой суммой.

Суммарные судебные затраты составили 195 тыс. долларов.

Как стало известно, Samsung начнет продавать продукцию Harman в своих магазинах.