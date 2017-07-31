Samsung начнет продавать продукцию Harman в своих магазинах

Компания Samsung Electronics сегодня сообщила о том, что она начнет предлагать всю линейку аудиопродукции Harman International Industries, которая не так давно стала частью южнокорейского гиганта.

В ближайшее время в фирменных магазинах Samsung Electronics появятся устройства под брендами Harman Kardon, JBL и AKG, которые принадлежат Harman International Industries. В обозримом будущем Samsung также будет продавать продукцию Harman и в других магазинах электроники на своих стендах.

Компания также заявила, что гарантийное обслуживание продукции Harman International Industries будет осуществляться фирменными сервисными центрами Samsung.

Кроме того, было объявлено о том, что в Южной Корее будет открыт эксклюзивный магазин Harman.