Финансовые показатели LG во втором квартале улучшились, хотя смартфон LG G6 не выполнил план по продажам

Компания LG Electronics сегодня отчиталась о результатах своей деятельности во втором квартале этого года, отметив, что улучшить показатели позволили стабильные продажи телевизоров и бытовой техники.

Операционная прибыль составила 594 млн долларов, за последний года она увеличилась на 13,6%. Доход компании составил 13 млрд долларов.

Подразделение бытовой техники и кондиционеров повысило прибыльность на 7,4%, а доход подразделения вырос на 11,7%. Наибольшей популярностью пользовались флагманские модели кондиционеров и очистители воды.

Продажи развлекательного подразделения снизились на 3,8%, а прибыль выросла на 8,1%. Подразделения смартфонов и запчастей для автомобилей отчитались об убытках в сумме 118 и 14,7 млн долларов соответственно.

Сообщается, что флагманский смартфон LG G6 не смог выполнить установленный план по продажам и не помог соответствующему подразделению улучшить свои позиции.