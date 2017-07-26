AMD отчиталась за второй квартал 2017 года

Компания AMD опубликовала отчет за второй квартал 2017 года. Отчетный период принес ей 1,22 млрд долларов дохода. Это на 24% больше, чем в предшествующем квартале, когда доход AMD составил 984 млн долларов, и на 19% больше, чем во втором квартале прошлого года, когда доход оказался равен 1,03 млрд долларов.

Операционная прибыль составила 25 млн долларов. Для сравнения: в предшествующем квартале компания понесла операционные убытки в размере 29 млн долларов, а год назад — 8 млн долларов.

Квартал завершился чистым убытком в размере 16 млн долларов. Это лучше, чем в предшествующем квартале, когда чистый убыток был равен 73 млн долларов, но хуже показателя за второй квартал прошлого года, когда была получена чистая прибыль 69 млн долларов.

Расчет не по методике GAAP дает значения операционной и чистой прибыли, равные 49 и 19 млн долларов соответственно.

По состоянию на конец отчетного периода в распоряжении AMD было денежных средств и их эквивалентов на сумму 844 млн долларов.