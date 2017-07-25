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Бокс Aquatica AGH5 позволяет снимать камерой Panasonic Lumix DC-GH5 на глубинах до 130 м

Теги: Panasonic

Источник: Aquatica

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Компания Aquatica, выпускающая боксы для подводной съемки, сообщила о выпуске модели AGH5. Этот бокс предназначен для камеры Panasonic Lumix DC-GH5. Камерой в боксе Aquatica AGH5 можно снимать на глубинах до 90 или 130 м (максимальная глубина указывается при заказе и не влияет на цену).

Продажи бокса должны начаться в конце августа по цене $1799

Новый бокс является развитием модели Aquatica AGH4 для камеры Panasonic Lumix DC-GH4. От своего предшественника он отличается универсальным портом, повышенной эргономичностью и прочностью. При этом бокс сохранил компактность — его размеры равны 192 х 147 х 114 мм. Бокс изготовлен из алюминиевого сплава.

Продажи бокса должны начаться в конце августа по цене $1799

К достоинствам новинки производитель относит переработанную конструкцию органа управления затвором, которая обеспечивает более удобный доступ к переднему колесику управления. Кроме того, следует отметить поддержку внешних вспышек. Доступны варианты Aquatica AGH5 со сдвоенным оптическим портом, с одним синхропортом Nikonos или Ikelite. Бокс, оснащенный встроенным видоискателем, совместим с приобретаемыми отдельно видоискателями серии Aqua View. На боксе есть множество точек для крепления принадлежностей, используемых при съемке.

Продажи бокса должны начаться в конце августа по цене $1799.

25 июля 2017

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