Смартфон Meizu Pro 7 на SoC Helio X30 появился в базе данных TENAA

Как известно, 26 июля ожидается анонс смартфона Meizu Pro 7. На днях изображения и технические данные этого устройства появилось в базе данных агентства TENAA.

Основная особенность аппарата заключается в том, что это первый смартфон на 10-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio X30. Кроме того, это первый смартфон Meizu со сдвоенной камерой. В камере используются датчики Sony IMX386 разрешением 12 Мп. Первое представление о возможностях камеры можно получить, изучая примеры снимков, сделанных Meizu Pro 7.

Основной экран Full HD размером 5,2 дюйма дополнен вспомогательным экраном на тыльной стороне устройства.

Дактилоскопический датчик совмещен с кнопкой Home. Регулятор громкости и выключатель питания находятся на правом боку.

Ожидается, что Meizu Pro 7 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить около $413.