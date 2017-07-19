iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 07 » 19 19 июля 2017

Число зарегистрированных доменных имен превысило 330 млн

Компания VeriSign вчера опубликовала интересные данные о росте интернета. С учетом доменных имен, зарегистрированных в течение первого квартала этого года, их общее число по состоянию на 31 марта 2017 года составила примерно 330,6 млн.

В домене .com зарегистрировано 128,4 млн имен

Больше всего зарегистрировано имен в домене верхнего уровня .com, который, кстати, администрирует VeriSign. По данным на конец квартала таких имен было 128,4 млн штук. На втором месте по популярности среди доменов верхнего уровня находится домен .cn, в котором зарегистрировано 21,4 млн имен. Третье место занимает домен .tk (18,6 млн имен), четвертое — .de (16,2 млн имен). Замыкает первую пятерку домен .net, также администрируемый VeriSign. В нем зарегистрировано 15,2 млн имен. За квартал в доменах .com и .net суммарно было зарегистрировано 9,5 млн доменных имен.

Домен .ru занимает в рейтинге восьмое место, следуя за .uk (10,6 млн имен) и .org (10,4 млн). В нем зарегистрировано 6,4 млн имен.

Источник: Verisign
16:10 19.07.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
июль
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.