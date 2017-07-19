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Число зарегистрированных доменных имен превысило 330 млн
Компания VeriSign вчера опубликовала интересные данные о росте интернета. С учетом доменных имен, зарегистрированных в течение первого квартала этого года, их общее число по состоянию на 31 марта 2017 года составила примерно 330,6 млн.
Больше всего зарегистрировано имен в домене верхнего уровня .com, который, кстати, администрирует VeriSign. По данным на конец квартала таких имен было 128,4 млн штук. На втором месте по популярности среди доменов верхнего уровня находится домен .cn, в котором зарегистрировано 21,4 млн имен. Третье место занимает домен .tk (18,6 млн имен), четвертое — .de (16,2 млн имен). Замыкает первую пятерку домен .net, также администрируемый VeriSign. В нем зарегистрировано 15,2 млн имен. За квартал в доменах .com и .net суммарно было зарегистрировано 9,5 млн доменных имен.
Домен .ru занимает в рейтинге восьмое место, следуя за .uk (10,6 млн имен) и .org (10,4 млн). В нем зарегистрировано 6,4 млн имен.
Источник: Verisign
16:10 19.07.2017 Accent
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