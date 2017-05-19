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IBM рассказала о своих самых новых квантовых процессорах

Компания IBM объявила о том, что она построила и успешно протестировала два новых и самых мощных универсальных квантовых процессора.

Система на основе первого будет доступна разработчикам, исследователям и программистам для изучения квантовых вычислений посредством платформы IBM Cloud. Второй — новый прототип коммерческого квантового процессора, который станет основой для первых коммерческих систем в рамках инициативы IBM Q.

IBM Q — первая в отрасли инициатива по созданию коммерчески доступных универсальных квантовых вычислительных систем для научных приложений и сферы бизнеса.

IBM представила 17-кубитовый квантовый процессор

Процессор, который ляжет в основу системы, доступной для разработчиков и учёных, состоит из 16 кубитов, а прототип коммерческого квантового процессора содержит 17 кубитов и является самым производительным квантовым процессором IBM на сегодняшний день.

Отметим, что компания D-Wave в начале этого года начала продажи квантовых компьютеров 2000Q, включающих 2000 кубитов, однако процессоры этой компании используют иные принципы работы и не подходят для универсальных вычислений.

Отдельно IBM рассказала о новой метрике Quantum Volume, которую она применила для описания характеристик вычислительной мощности систем. Quantum Volume учитывает количество и качество кубитов, связность каналов и количество ошибок в операциях. В ближайшем будущем IBM планирует существенно улучшить показатели Quantum Volume и довести количество кубитов в одном процессоре до 50 и выше.

Источник: IBM

  • Теги:
19:18 19.05.2017
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