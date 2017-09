Смартфон Umidigi C Note

Доступная модель с качественным экраном и цельнометаллическим корпусом

Содержание

Минувшей весной китайская компания Umidigi (ранее — Umi) выпустила свою очередную новинку под названием C Note. Смартфон привлекателен своей демократичной ценой и неплохими для такой цены характеристиками — по крайней мере, так всё выглядит на первый взгляд. А вот всем ли заявленным характеристикам в действительности соответствует бюджетная новинка, вы узнаете из нашего нового обзора смартфона под названием Umidigi C Note.

Основные характеристики Umidigi C Note

SoC MediaTek MT6737T, 4 ядра ARM Cortex-A53 @1,44 ГГц

GPU Mali-T720 (MP2, 600 МГц)

Операционная система Android 7.0

Сенсорный дисплей IPS 5,5″, 1920×1080, 401 ppi

Оперативная память (RAM) 3 ГБ, внутренняя память 32 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 256 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.4 FDD (B1/3/7/20)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.1

GPS, A-GPS, Глонасс

Micro-USB, USB OTG

Основная камера 13 Мп, f/2,2, автофокус, видео 1080p

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,8, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, акселерометр, компас

Аккумулятор 3800 мА·ч

Размеры 155×77×8,3 мм

Масса 172 г

Комплект поставки

Umidigi C Note поставляется в большой коробке с простоватым оформлением. Картонное основание, служащее поддоном, вдвигается внутрь кожуха, и сверху все это прикрывается суперобложкой из более тонкого картона.

Комплект состоит из соединительного кабеля яркой расцветки, не очень мощного сетевого адаптера с выходным током 1 А и напряжением 5 В, а также защитной пленки на экран, инструмента для извлечения SIM-карт и гибкого прозрачного защитного чехла. По поводу чехла стоит отдельно заметить, что это тот редкий случай, когда с чехлом смартфон становится более скользким, чем без него. В принципе, добротный металлический корпус с матовой поверхностью не особенно нуждается в чехле.

Внешний вид и удобство использования

Umidigi C Note выглядит не только симпатично, но и вполне достойно для своего уровня, а может быть, даже дороже, чем есть. Крепкий цельнометаллический корпус без пластиковых вставок придает уверенности в надежности и долговечности, а дизайн аккуратен и не вызывает негативных эмоций.

Смартфон достаточно крупный, толстый и тяжелый, но благодаря сильно закругленным в плане углам и боковым граням вполне комфортно устраивается в карманах одежды. Ни один из элементов не выпирает за пределы корпуса, аппарат гладкий и обтекаемый, словно кусочек мыла.

При этом Umidigi C Note, как мы уже отметили, на удивление нескользкий. Вроде бы корпус изготовлен из привычного матового металла, но все же обработка решает, и данный смартфон прекрасно удерживается в руке, вообще не скользит, не пытается выпасть на пол. К тому же отпечатков пальцев на его матовых поверхностях практически не остается, смартфон в течение долгого времени выглядит опрятно.

SIM-карты вставляются в единый боковой гибридный разъем, который может принять либо две карты Nano-SIM, либо карту памяти microSD вместо одной из них. Здесь стоит отметить, что в нашем тестовом экземпляре имела место техническая недоработка: салазки не заходили мягко с первого раза в свое гнездо, приходилось подправлять каждый раз крышечку и дозагонять их повторно.

Модуль камеры со сдвоенной вспышкой из разноцветных светодиодов не выпирает за пределы задней стенки корпуса. Аппарат лежит на твердой поверхности устойчиво, не покачивается при прикосновениях к экрану. Учитывая переднее расположение сканера отпечатков пальцев, работать с лежащим на столе смартфоном удобно. Фонарик светит ярко.

Передняя панель прикрыта защитным 2.5D-стеклом с покатыми краями. Благодаря этому корпус смартфона в целом имеет законченную обтекаемую форму. Над экраном привычно установлены сенсоры, также имеется светодиодный индикатор событий.

В нижней части есть три сенсорных кнопки, одна из которых снабжена дактилоскопическим датчиком. Центральная кнопка с интегрированным сканером отпечатков пальцев не является механической, нажать ее нельзя (это просто углубление в стекле). Тем не менее, это именно сенсорная кнопка, короткое прикосновение к которой открывает домашний экран, а длительное — открывает список запущенных программ. Кнопки по бокам отрабатывают функции возврата к предыдущему экрану и настройки рабочих столов. Сенсорные кнопки можно отключить и использовать только их экранные аналоги, которые можно расставить на свой вкус в настройках системы.

Боковые кнопки не различаются между собой по текстуре, они обе гладкие. Клавиши имеют мягкий ход, легко нащупываются вслепую, в целом претензий к ним нет.

Универсальный разъем Micro-USB в нижнем торце поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. За рядом отверстий правее него скрывается динамик, а за отверстиями слева — возможно, микрофон (хотя столько отверстий для него не нужно).

Верхний торец отдан под 3,5-миллиметровый разъем выхода на наушники. Вспомогательного микрофона там не обнаружилось, что слегка удивительно.

Смартфон Umidigi C Note поставляется в продажу в двух цветовых вариантах: сером и золотистом. У темно-серого корпуса передняя панель под стеклом черная, а у золотистого — белая. Это наиболее типичный вариант на сегодняшний день.

Экран

Umidigi C Note оснащен дисплеем IPS производства Sharp (IGZO) с физическими размерами 68×121 мм при диагонали 5,5 дюйма. Разрешение равняется 1920×1080, плотность точек составляет около 401 ppi. Рамка вокруг экрана не самая узкая: по бокам примерно по 4 мм, снизу — 17, сверху — 16.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку всего 5 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Экран у Umidigi C Note немного светлее (яркость по фотографиям 119 против 113 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Umidigi C Note очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 460 кд/м², минимальное — 20 кд/м². Максимальная яркость высокая, и, учитывая хорошие антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на достойном уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится правее прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 160 кд/м² (слишком ярко), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 380 кд/м² (тоже много), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 500 кд/м² (что даже выше, чем при ручной регулировке); если ползунок примерно на 50%, то значения следующие: 16, 210 и 500 кд/м² (подходящие значения), регулятор на 0% — 2, 35 и 500 кд/м² (первые два значения занижены, что логично). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Umidigi C Note и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Umidigi C Note явно перенасыщены и цветовой баланс у экранов немного различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Umidigi C Note контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), и уменьшилась примерно одинаково. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля плохая:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 950:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 22 мс (12 мс вкл. + 10 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 36 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,28, что немного выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

Наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы не выявили, что очень хорошо.

Цветовой охват заметно шире sRGB:

Смотрим на спектры:

Такое мы уже видели в случае, например, Sony Xperia Z2 и других мобильных устройств. Sony указывает, что в этих экранах используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы и позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. Для потребительского устройства широкий цветовой охват является никак не достоинством, а существенным недостатком, поскольку в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. Результат приведен на фотографии выше.

Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура не сильно выше стандартных 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) выше 10, что даже для потребительского устройства считается плохим показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка.

Однако любое изменение положения этого ползунка приводит к росту ΔE, которое и так слишком высокое. Выполнять коррекцию особого смысла не имеет.

Подведем итоги: экран имеет высокую максимальную яркость и обладает хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, высокую контрастность. К недостаткам — плохую равномерность черного поля, низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и излишне широкий цветовой охват. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств качество экрана можно считать относительно высоким, хотя и стоит приготовиться к странным и не совсем естественным оттенкам в фильмах и на фотографиях.

Камера

Фронтальный модуль у Umidigi C Note получил знакомый 5-мегапиксельный сенсор GalaxyCore GC5005, который этот производитель сейчас ставит во многие свои устройства, а также объектив с диафрагмой f/2,8 и фиксированный фокус. Естественно, присутствует функция украшения портрета, но в целом качество снимков настолько простенькое, что никакие украшательства его не вытянут.

Основная камера Umidigi C Note использует модуль производства Samsung (S5K3L8) с 13-мегапиксельной матрицей и объективом с диафрагмой f/2,2. Имеется фазовый автофокус, сдвоенная яркая вспышка и система электронной стабилизации для фото- и видеосъемки.

Камера имеет довольно удобное и подробное меню настроек, есть дополнительные режимы, есть профессиональный ручной режим с выбором значений светочувствительности (до ISO 1600), экспокоррекции, баланса белого, а также насыщенности, яркости и контрастности. Есть режим HDR и автоопределение для сюжетных режимов.

Камера Umidigi C Note может снимать видео в максимальном разрешении 1080р, 4К нет, имеется функция электронной стабилизации. Изображение не сказать чтобы очень сочное, краски довольно блеклые. Детализация тоже невысока, зелень травы сливается в кашу. Тем не менее, картинка вполне четкая и резкая, видеоряд плавный, без рывков. К звукозаписи, кстати, претензий нет, звук качественный, чистый и громкий, без заметных искажений и посторонних шумов, что удивительно, учитывая отсутствие вспомогательного микрофона для работы системы шумоподавления.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Номера ближайших машин различимы. Неплохая резкость на дальних планах. С макросъемкой камера справляется. Заметны зоны нерезкости в углах кадра. Неплохая резкость по планам. Не считая некоторых углов, текст отработан неплохо. Хорошо заметно сильное вмешательство шарпинга на средних и дальних планах.

Камера выглядит недоработанной. Сразу же бросаются в глаза нерезкие углы, что говорит о плохой оптике и несовершенной программной обработке. При этом резкость в центральной части кадра хорошая, однако уже на средних планах программа чрезмерно подчеркивает детали. Изображение выглядит резко, но неестественно. В итоге камера подойдет лишь для нетребовательной документальной или макросъемки.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Umidigi C Note включают поддержку LTE Cat.4 (до 150 Мбит/с), поддерживается всего 4 диапазона частот LTE FDD, но в их числе все 3 интересных нам диапазона FDD LTE (band 3, 7, 20). В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает, но максимальных скоростей в беспроводных сетях в знакомых проверочных местах добиться так и не удалось.

GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)

WCDMA 900(B8)/2100(B1)

LTE FDD 2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/800(B20)

Кроме этого, Umidigi C Note поддерживает оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), к качеству связи претензий нет. Аппарат лишен модуля NFC, так что с проездными картами смартфон работать не сможет. Можно стандартно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth 4.1. Разъем Micro-USB поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS), а также отечественной Глонасс. Первые спутники GPS при холодном старте обнаруживаются в течение первых десятков секунд, спутники Глонасс «ловятся» чуть позже, точность позиционирования хорошая. Также имеется встроенный сенсор магнитного поля для функционирования компаса в навигационных программах.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, настройки сортировки и отображения контактов из телефонной книги стандартны для Android. В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, но звук блеклый и не очень громкий. Виброзвонок вполне ощутимый, к нему претензий нет.

Umidigi C Note не поддерживает в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть когда для передачи данных в 4G назначена одна карта, вторая может работать только в 2G. Интерфейс позволяет выбрать для голосовых вызовов и SMS определенную SIM-карту заранее. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы Umidigi C Note использует относительно свежую версию Google Android 7.0 без собственной оболочки. Тем не менее, в настройки добавлен раздел, содержащий некоторые дополнительные улучшения, вроде управления светодиодным индикатором, переназначения кнопок местами, активации экрана постукиванием, а также более продвинутого, чем штатный, энергосберегающего режима с несколькими пресетами. Из предустановленных программ обнаружились файловый менеджер и стандартный для платформы MediaTek музыкальный проигрыватель, других сторонних программ практически нет, все необходимое здесь достигается с помощью Google Apps.

Для прослушивания музыки вместо штатного плеера Google Music используется знакомый по другим китайским смартфонам на MediaTek аудиопроигрыватель с настройками BesLoudness для громкоговорителя и с пресетами штатного эквалайзера. И в наушниках, и через динамик аппарат звучит блекло: громкости звука не всегда достаточно, звук не самого высокого качества, чистый, но не яркий и не насыщенный, глуховатый и безликий. Имеется FM-радио с возможностью записи программ с эфира. Встроенный диктофон обладает средней чувствительностью, работает сносно.

Производительность

Аппаратная платформа Umidigi C Note строится на базе SoC MediaTek MT6737Т, выполненной по техпроцессу 28 нм. Это чуть более продвинутая модификация базовой MT6737, в конфигурацию этой 64-битной платформы входят 4 процессорных ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1,44 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-T720 с двумя ядрами частотой до 600 МГц. Объем ОЗУ равняется 3 ГБ, а пользовательское хранилище составляет 32 ГБ. Из них в реальности свободно около 1,9 ГБ ОЗУ и примерно 25,5 ГБ флэш-памяти. Есть возможность подключения внешних флэш-накопителей в режиме USB OTG.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карты microSD, но для этого придется вынимать одну из SIM-карт. Можно устанавливать приложения на карту памяти.

MediaTek MT6737 — одна из самых скромных по возможностям современных платформ для мобильных устройств начального уровня. Она в стандартном исполнении довольно слабенькая, это хорошо видно на примере Moto E4 Plus. Тем более неожиданно было увидеть, насколько мощнее оказалась версия MT6737Т с более высокой частотой процессорных ядер. Разница ощутима и заметна во всех без исключения тестах.

Тем не менее, ждать от данной SoC особо высоких показателей производительности бессмысленно, герой обзора демонстрирует менее 40К очков в AnTuTu. Требовательные игры и графические тесты порой притормаживают, это заметно на примере требовательной игры Mortal Kombat X. Запаса мощи на будущее у такого аппарата точно нет.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Umidigi C Note

(MediaTek (MT6737Т) Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 39449 30492 45579 50597 57038 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 664/1817 558/1569 678/2121 757/2071 809/3357

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Umidigi C Note

(MediaTek (MT6737Т) Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 180 99 254 421 398 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 3 3 11 5 5 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 3 1 5 5 5 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 11 11 28 17 19 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 11 6 16 17 18

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Umidigi C Note

(MediaTek (MT6737Т) Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 10746 16478 11038 9992 8663 Google Octane 2

(больше — лучше) 3413 2384 3125 3928 4735 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1329 2274 1381 1104 987

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 37 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона среднее, однако в большинстве случаев, и если ограничиться типичными для кино частотами кадров, то кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Отметим, что в случае файлов 60 кадр/с как минимум 4 кадра за секунду пропускается, но чаще больше и по несколько подряд. Причина — в нетипично низкой частоте обновления экрана, равной 56 Гц. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует тому, что используется в видеофайле — в тенях и в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Umidigi C Note, имеет на бумаге достойную емкость в 3800 мА·ч. Но с такой батареей (если объем производителем вообще указан верно) аппарат должен был продемонстрировать лучшие результаты. Здесь же результат едва удовлетворительный, и это явно не заслуга экрана и маломощной платформы — скорее, как обычно, сказывается отсутствие должной работы китайцев над оптимизацией.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Umidigi C Note 3800 мА·ч 11 ч. 40 м. 8 ч. 50 м. 4 ч. 45 м. Moto E4 Plus 5000 мА·ч 22 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. 8 ч. 30 м. Honor 8 lite 3000 мА·ч 13 ч. 30 м. 10 ч. 40 м. 4 ч. 30 м. Honor 6C 3020 мА·ч 16 ч. 30 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора немногим более 11,5 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через сеть Wi-Fi аппарат функционирует менее 9 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать около 4,5 часов.

При всем при этом от комплектного сетевого адаптера (максимальный ток 1 А при напряжении 5 В) смартфон заряжается очень долго, в течение 4,5 часов! Беспроводную зарядку смартфон, естественно, не поддерживает.

Итог

Смартфон Umidigi C Note является доступным мобильным устройством, цена которого не превышает $150, и за такую цену можно на многое закрыть глаза. Аппарат не хватает звезд с небес, но в то же время выглядит весьма достойно на своем уровне по большинству параметров. Качественный яркий экран имеет разрешение Full HD, симпатичный корпус полностью выполнен из металла без каких-либо пластмассовых вставок, аппаратная платформа в целом с основными задачами справляется, а набор коммуникационных модулей удовлетворяет необходимым условиям для комфортной работы в сетях. Традиционно нет причин нахваливать камеры и звук, но для бюджетного смартфона это вполне простительно.