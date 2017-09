Смартфон Moto E4 Plus

Скромная начинка, но объемная батарея

В середине лета Lenovo представила свои новые бюджетные смартфоны Moto серии E четвертого поколения. Новинки «из коробки» получили ОС Android 7.1, металлические корпуса, а фронтальные камеры в них сопровождаются светодиодной вспышкой. Обе новинки оказались довольно простенькими по совокупности технических характеристик, но Moto E4 Plus, как следует из названия, наиболее продвинутая из них, так что с нее и начнем.

Основные характеристики Moto E4 Plus (Модель XT1771)

SoC MediaTek MT6737, 4 ядра ARM Cortex-A53 @1,25 ГГц

GPU Mali-T720

Операционная система Android 7.1.1

Сенсорный дисплей IPS 5,5″, 1280×720, 267 ppi

Оперативная память (RAM) 3 ГБ, внутренняя память 16 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.4 FDD (B1/3/5/7/8/20), LTE TD (B38/40)

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.1, NFC

GPS, A-GPS

Micro-USB, USB OTG

Основная камера 13 Мп, f/2,0, автофокус, видео 720p

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,4, фикс. фокус, вспышка

Датчик приближения, освещения, акселерометр

Аккумулятор 5000 мА·ч

Размеры 155×78×10 мм

Масса 200 г

Комплект поставки

Moto E4 Plus поставляется в небольшой коробке с аляповатым оформлением. Картон просто согнут по местам сгиба на манер почтовых коробок без склеек.

Комплект состоит из соединительного кабеля, сетевого адаптера с выходным током 2 А и максимальным напряжением 5,2 В, а также никчемных пластиковых наушников без резиновых накладок, которые не держатся в ушах.

Внешний вид и удобство использования

Moto E4 Plus выглядит вполне достойно для своего уровня, а может быть, даже дороже, чем есть. У аппарата простой, но аккуратный дизайн, корпус с металлической съемной крышкой, современная сенсорная овальная кнопка со сканером отпечатков пальцев на передней панели. Все элементы органично сочетаются, ничто не вызывает отторжения.

На задней стенке красуется фирменный логотип Motorola, он удачно сочетается с круглым модулем камеры. Сверху и снизу к металлу крышки прикреплены знакомые пластиковые торцевые вставки. Таким образом, крышка не цельная, а значит, не такая уж прочная. Отверстия всех интерфейсных разъемов проделаны здесь именно в пластике, а не в металле.

Смартфон вышел очень крупным, довольно толстым и настолько тяжелым, что носить его в карманах откровенно некомфортно. Масса в 200 г обусловлена установкой большой батареей в 5000 мА·ч. Гладкий, обтекаемый со всех сторон и очень тяжелый корпус так и стремится выскользнуть из рук, матовые поверхности металла довольно скользкие.

SIM-карты вставляются в разъемы, расположенные под съемной крышкой. Там предусмотрены два слота для Nano-SIM и один для карты памяти microSD. Аккумуляторная батарея надежно прикрыта кожухом и недоступна для самостоятельного извлечения.

Круглый модуль камеры со сдвоенной светодиодной вспышкой не выпирает за пределы задней стенки корпуса. Фонарик светит очень ярко. Здесь же можно наблюдать и маленькое отверстие вспомогательного микрофона.

Передняя панель прикрыта защитным 2.5D-стеклом с покатыми краями. Над экраном виден глазок фронтальной камеры с собственной светодиодной вспышкой. Также наверху имеется светодиодный индикатор событий.

Под экраном лишь одна кнопка — точнее, это даже не кнопка, а углубление в стекле, нажать ее нельзя. Тем не менее, в нее встроен сканер отпечатков пальцев, а также эту площадку можно использовать в качестве микротачпада. Навигационные кнопки вынесены на экран, можно стандартно использовать эту кнопочную панель. Однако если включить в настройках соответствующие функции, то появится возможность осуществлять все стандартные навигационные действия (возврат к предыдущему экрану, переход к домашнему экрану, открытие списка последних запущенных приложений) с помощью одной лишь аппаратной центральной кнопки — жестами.

Кнопки на правой боковой грани различаются между собой по текстуре: одна из них гладкая, другая рифленая. Клавиши имеют мягкий ход, легко нащупываются вслепую.

Универсальный разъем Micro-USB, выход динамика и разговорный микрофон расположились в нижнем торце.

Верхний торец полностью отдан под 3,5-миллиметровый разъем выхода на наушники.

Смартфон Moto E4 Plus поставляется в продажу в двух цветовых вариантах: сером (Iron Gray) и золотистом (Fine Gold). В обоих вариантах передняя панель соответствует общему цвету корпуса, что делает образ более целостным и законченным.

Экран

Moto E4 Plus оснащен дисплеем IPS с физическими размерами 68×122 мм при диагонали 5,5 дюйма. Разрешение равняется 1280×720, плотность точек всего около 267 ppi. Рамка вокруг экрана широкая: бокам примерно в 4,5 мм, снизу и сверху — по 17 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Moto E4 Plus, далее их можно различать по размеру):

Экран у Moto E4 Plus немного светлее (яркость по фотографиям 116 против 112 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Moto E4 Plus очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности примерно как у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 380 кд/м², минимальное — 8 кд/м². Максимальная яркость невысокая, но, учитывая хорошие антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на приемлемом уровне. Также есть возможность увеличить яркость выше этого предела (см. далее). В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится справа от прорези фронтального громкоговорителя после глазка фронтальной камеры). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 140 кд/м² (слишком ярко), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 320 кд/м² (тоже много), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 510 кд/м² (что выше максимума при ручной настройке яркости); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 12, 220 и 380 кд/м² (подходящие значения), регулятор на 0% — 6, 80 и 370 кд/м² (первые два значения занижены, что логично). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования (кроме самых-самых темных при отклонении по одной диагонали) оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Moto E4 Plus и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Насыщенность цветов на экране Moto E4 Plus нормальная, цвета близки к естественным, но цветовой контраст слегка увеличен. Цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана немного различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Moto E4 Plus контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), и уменьшилась примерно одинаково. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает синеватый или красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля хорошая:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1050:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 25 мс (13 мс вкл. + 12 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 39 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,41, что выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

Наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы не выявили, что очень хорошо.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге визуально цвета на этом экране почти не отличаются от естественных. Баланс оттенков на шкале серого слегка компромиссный, так как цветовая температура существенно выше стандартных 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE несильно изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность выбрать один из двух профилей:

Однако в профиле Яркий цветовой контраст сильно завышается, что искажает изображения фотографического качества. Лучше остановиться на профиле Обычный.

Подведем итоги: экран имеет высокую максимальную яркость (в режиме автоматической регулировки) и обладает хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, хорошую равномерность черного поля, высокую контрастность, близкий к sRGB цветовой охват и приемлемый баланс оттенков. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальный модуль у Moto E4 Plus получил сенсор 5 Мп и объектив с диафрагмой f/2,4, с фиксированным фокусом и с собственной фронтальной светодиодной вспышкой. Естественно, присутствует функция украшения портрета (с семью степенями настройки в ручном режиме), а также поддерживается съемка жестом и отслеживание улыбки. Само качество среднее: изображение четкое, к цветопередаче претензий нет, но это единственные плюсы. Динамический диапазон матрицы узковат, есть недоэкспонированные и полностью высветленные места, детализация также оставляет желать лучшего.

Основная камера Moto E4 Plus использует модуль с матрицей 13 Мп с размером пикселя 1,2 мкм и объектив с диафрагмой f/2,0. Имеется неспешный автофокус и сдвоенная очень яркая вспышка. Системы стабилизации нет.

Камера довольно проста по возможностям, меню настроек удобно и лаконично. Тут нет ручного режима профи, все настройки собраны в единый выдвигающийся жестом сбоку свиток. Включение HDR вынесено на верхнюю часть экрана отдельным режимом и всегда находится в оперативном доступе.

Камера Moto E4 Plus может снимать видео в максимальном разрешении лишь 720р, Full HD нет, функции стабилизации тоже нет. При таком разрешении бесполезно ждать детализированной и сочной картинки. Изображение рыхлое и темное, с видеосъемкой у героя обзора дела обстоят не самым лучшим образом. А вот к записи звука, кстати, претензий нет никаких, звук качественный, чистый и громкий, без заметных искажений и посторонних шумов.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Текст отработан хорошо. С макросъемкой камера справляется отлично. Некоторая резкость наблюдается только в центре кадра. Порой камера неплохо отрабатывает даже средние планы. Еще один пример отличного макро.

Как можно заметить, камера отлично справляется со съемкой близких объектов, а вот со съемкой общих планов возникают проблемы. Возможно, это дефект объектива, но порой камера очевидно не может сфокусироваться на бесконечность, хотя иногда ей это все же удается. Практически всегда заметны большие зоны нерезкости по краям кадра, а на средних планах программа начинает портить детали. В итоге камера нормально справится с нетребовательной документальной съемкой, особенно если в ней преобладают тексты и макро.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Moto E4 Plus включают поддержку LTE Cat.4 (до 150 Мбит/с), поддерживается некоторое количество диапазонов частот LTE FDD и TDD, в их числе и все 3 интересных нам диапазона FDD LTE (band 3, 7, 20). В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает.

Смартфон поддерживает один лишь диапазон Wi-Fi (2,4 ГГц), зато в нем несколько неожиданно есть NFC-модуль, среди прочего умеющий работать с проездными картами. Можно стандартно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth 4.1. Разъем Micro-USB поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS). Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение минуты, точность позиционирования неплохая. А вот встроенного сенсора магнитного поля для функционирования компаса смартфону, к сожалению, не дали, это плохо.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial. Настройки сортировки и отображения контактов в контактной книге стандартны для Android. В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, звук достаточно чистый и громкий, виброзвонок хорошо ощутим.

Moto E4 Plus не поддерживает в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть когда для передачи данных в 4G назначена одна карта, вторая может работать только в 2G. Интерфейс не позволяет выбрать для голосовых вызовов и SMS определенную SIM-карту заранее — только во время соединения. Заранее задать карту можно только для передачи данных. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один. Также для удобства пользователя производитель добавил несколько готовых режимов работы двух карт.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы Moto E4 Plus использует свежую версию Google Android 7.1.1 с собственной фирменной оболочкой Moto Experiences. Интерфейс гораздо более близок к стоковой версии Android как по внешнему виду, так и по возможностям, чем все варианты собственных оболочек Lenovo. Программно смартфоны Lenovo Moto сейчас напоминают чистые «гуглофоны» больше, чем многие другие.

Тем не менее, реализована здесь и поддержка жестов, и возможность уменьшения всей рабочей площади экрана для удобства управления пальцами одной руки, и многооконный режим работы. Удобно, что при приближении руки к лежащему на столе аппарату тот мгновенно выводит в монохромном виде на заблокированном экране основную информацию (время, дату, процент заряда). Интерфейс в целом прост и спокоен в оформлении, легок и быстр в работе. Сторонних программ практически нет, все необходимое здесь реализуется с помощью Google Apps.

Для прослушивания музыки используется штатный плеер Google Music со звуковыми настройками и пресетами системы Dolby Atmos. И в наушниках, и через динамик аппарат звучит средне: громкости звука в целом достаточно для того, чтобы не пропустить звонок, но звук не самого высокого качества, не очень чистый и не такой яркий и насыщенный, как, например, у старшей модели Moto Z2 Play с ее двумя стереодинамиками, хотя у той нет поддержки Dolby Atmos. Также имеется FM-радио, а вот встроенного диктофона в аппарате не нашлось.

Производительность

Аппаратная платформа Moto E4 Plus строится на базе SoC MediaTek MT6737, выполненной по техпроцессу 28 нм. В конфигурацию 64-битной платформы входят 4 процессорных ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1,25 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-T720. Объем ОЗУ равняется 3 ГБ, а пользовательское хранилище составляет 16 ГБ. Из них в реальности свободно около 1,8 ГБ ОЗУ и примерно 10,5 памяти в хранилище. Есть возможность подключения внешних флэш-накопителей в режиме USB OTG.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карты microSD, и для этого не придется вынимать одну из SIM-карт. Можно устанавливать приложения на карту памяти.

MediaTek MT6737 — одна из самых простых по возможностям современных платформ для мобильных устройств начального уровня. Она совсем слабенькая, ориентирована на ультрабюджетный класс устройств, и если честно, то Lenovo, конечно, сильно жадничает, предлагая за 14 тысяч рублей аппарат на одной из самых дешевых и никудышных современных SoC. Любопытно, что на сайте для Северной Америки компания предлагает этот же самый аппарат на платформе Qualcomm (Snapdragon 427), и это более интересный вариант.

Ждать от SoC MT6737 высоких показателей производительности бессмысленно, герой обзора демонстрирует всего около 30К очков в AnTuTu. Аппаратные возможности смартфона минимальны, во всех тестах он показывает низкий уровень. Требовательные игры, например Mortal Kombat X, и графические тесты заметно притормаживают. Никакого запаса мощи на будущее у этого аппарата нет.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 30492 21993 45579 50597 57038 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 558/1569 387/957 678/2121 757/2071 809/3357

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 99 — 254 421 398 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 3 — 11 5 5 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 1 — 5 5 5 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 11 9 28 17 19 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 6 5 16 17 18

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 16478 16297 11038 9992 8663 Google Octane 2

(больше — лучше) 2384 1922 3125 3928 4735 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 2274 2170 1381 1104 987

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил всего 32 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это совсем мало.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится со значительными задержками (только в SW) не воспроизводится 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится со значительными задержками (только в SW) не воспроизводится

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 пикселей (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует фактическому диапазону, поэтому в тенях и в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Moto E4 Plus, имеет солидную емкость в 5000 мА·ч. Естественно, это одна из ключевых особенностей данного аппарата, который довольно прост по всем остальным параметрам, начиная от платформы и камер и заканчивая коммуникационными возможностями.

Но даже с такой огромной батареей, обладая маломощной платформой и невысоким разрешением экрана, герой обзора, честно говоря, не особо впечатляет в плане автономности. Если сравнить его результаты с результатами того же Moto Z2 Play, у которого батарея почти в полтора раза меньше, то окажется, что они не так уж и далеки друг от друга. В общем, Moto E4 Plus уж точно не рекордсмен по длительности автономной работы, хотя, конечно, его уровень значительно выше среднего. В реальных условиях аппарат без проблем проживает пару дней без подзарядки.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Moto E4 Plus 5000 мА·ч 22 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. 8 ч. 30 м. Moto Z2 Play 3000 мА·ч 18 ч. 00 м. 14 ч. 20 м. 8 ч. 10 м. Honor 8 lite 3000 мА·ч 13 ч. 30 м. 10 ч. 40 м. 4 ч. 30 м. Honor 6C 3020 мА·ч 16 ч. 30 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Micromax Canvas Juice A1 4000 мА·ч 19 ч. 00 м. 14 ч. 00 м. 7 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора около 22 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через сеть Wi-Fi аппарат функционирует примерно 15 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 8,5 часов.

От собственного комплектного сетевого адаптера смартфон заряжается очень долго, в течение 3 часов 40 минут током 1,8 А при напряжении 5,2 В. Наверняка модификация этого аппарата на SoC Qualcomm Snapdragon 427, которая поддерживает Quick Charge 3.0, заряжается гораздо быстрее, но в Lenovo решили, что российскому рынку будет достаточно и версии на SoC MediaTek. Беспроводную зарядку смартфон тоже, естественно, не поддерживает.

Итог

Moto E4 Plus имеет неплохой экран (высокое качество отображения портит низкое разрешение), объемную батарею, обеспечивающую достойное время автономной работы, а также весьма привлекательный для своего уровня корпус, как по дизайну, так и по эргономике. И тем не менее, в смартфоне ценой около 14 тысяч рублей, конечно же, ожидаешь увидеть как минимум более интересную аппаратную платформу, нежели дешевая и маломощная MediaTek MT6737. К тому же, аппарат не может похвастать ни качественной камерой, ни богатым звучанием, ни широкими коммуникационными возможностями. Видеосъемка с разрешением лишь до 720р, отсутствие встроенного сенсора магнитного поля, второго диапазона Wi-Fi — в мелочах новинка тоже не радует. Аппарат подойдет в первую очередь тем, кто нуждается в долгом времени автономной работы своего мобильного помощника, а не надеется приобрести мультимедийный комбайн, поскольку за такие деньги на рынке можно подыскать немало более интересных в техническом плане моделей, у которых, однако, очень редко встречаются емкие аккумуляторы.