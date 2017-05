Фитнес-браслет Moov Now Вторая версия высокотехнологичного персонального тренера

Два с половиной года назад мы рассказывали вам про фитнес-браслет Moov. Продукт американского стартапа был призван заменить пользователю личного тренера, а ряд приложений, разработанных производителем, позволяли использовать Moov для различных видов спорта. Теперь же мы получили на тестирование вторую версию устройства — Moov Now. Понятия «стартап» и «фитнес-браслет» уже по отдельности вызывают с недавних пор некоторый скепсис. А вместе — тем более. Но Moov — это редкий пример, когда устройство получилось не только оригинальным, но и качественным (причем, как по аппаратной части, так и в плане ПО), а молодой производитель не остановился на достигнутом, но довольно быстро выпустил новые версии и самого браслета, и мобильного приложения. Также стоит отметить, что если первый Moov в российской рознице было проблематично найти (мы его заказывали напрямую у производителя через интернет), то вторая версия — Moov Now — широко доступна в крупных сетях, поэтому из устройства для гиков продукт Moov Inc превратился в массовый фитнес-аксессуар (хотя понятно, что до массовости тех же трекеров Fitbit еще идти и идти, Moov — это все-таки более специфическое устройство). Давайте посмотрим на технические характеристики устройства. Технические характеристики Moov Now Экран: отсутствует

Защита от воды и пыли: есть (погружение до 3 метров)

Ремешок: съемный, доступно 4 цвета на выбор

Совместимость: устройства на базе Android 4.4 и новее / iOS 9.0 и новее

Подключение: Bluetooth 4.0 LE

Датчики: девятиосевой датчик движения (гироскоп, акселерометр, магнитометр)

Камеры, интернет: нет

Микрофон, динамик: нет

Разъем: нет

Индикация: цветная подсветка

Аккумулятор: CR2032

Диаметр: 28 мм

Масса 6 г (без ремешка), 24,3 г (с маленьким ремешком), 27,4 г (с большим ремешком) Средняя цена T-14109949 Розничные предложения L-14109949-10 Поскольку это не стандартный фитнес-трекер, считающий шаги, а нечто иное, сравнивать его характеристики с другими устройствами бессмысленно. Тем более что аппаратная начинка здесь максимально простая. Что касается отличия от предшественника, то здесь главное — меньшие габариты устройства, а также изменение способа подзарядки: вместо аккумулятора, подзаряжаемого через USB-кабель, теперь используется батарея «таблетка», которую надо через какое-то время просто заменить новой. Что же касается набора датчиков, то здесь никаких изменений нет. Что ж, перейдем к очному знакомству с Moov Now. Комплектация Браслет поставляется в прямоугольной коробке из некрашеного картона. На нее наклеены этикетки с названием устройства и информацией о дистрибуторе. Внутри картонной коробки — собственно упаковка устройства: с яркой картинкой на обложке и прозрачной зоной, в которой виден сам браслет. Комплектация довольно минималистична: это Moov Now, два ремешка (22,5 см и 32,5 см), две листовки и буклетик с руководством пользователя — увы, без русского языка. В отличие от комплектации первого Moov, здесь нет никаких зарядных блоков, поскольку Moov Now работает от батареи «таблетки». А вот запасную батарейку могли бы и положить. Дизайн Одно из главных отличий Moov Now от первого поколения Moov — дизайн. Сохранив базовую идею (круглый блок, распознающий нажатия, в силиконовом ремешке), производитель сделал само устройство гораздо компактнее (раза в полтора примерно), а ремешок — у́же и тоньше. Но главное, ремешок усеян множеством отверстий. И именно они определяют стиль устройства и становятся той фишкой, которая определяет облик устройства в целом. Однако, эти дырочки мало того, что оказываются важнейшим элементом внешнего вида, так еще и обладают функциональными свойствами. Во-первых, благодаря им рука меньше потеет. Во-вторых, застегнуть ремешок можно максимально комфортно, идеально подогнав браслет под свою руку. И в-третьих, через них видна световая индикация устройства. На руке Moov действительно практически не ощущается: через несколько минут просто забываешь о том, что он есть. И это прекрасно: ничего не отвлекает от тренировок. Конструкция самого электронного блока предельно простая: внутри корпуса из глянцевого черного пластика — батарейка CR2032, датчик движения, модуль Bluetooth, который активируется нажатием на корпус (он немного продавливается под нажатием). Именно нажатие запускает подключение к смартфону и синхронизацию. У предыдущего Moov принцип работы был тот же, но кнопка была сделана иначе: над самим электронным блоком располагалась еще площадка, которая целиком опускалась при нажатии. Ниже — фотография конструкции первого Moov. Moov Now сделан куда проще. Плюс это или минус — сказать сложно. Субъективно, тактильные ощущения при нажатии на устройство не так приятны, да и световая индикация выглядит менее красиво, чем у первого Moov. Однако функциональность от этого никак не пострадала, а надежность и удобство ношения — возросли. В целом, мы оцениваем дизайн Moov Now положительно. Благодаря яркой находке с многочисленными отверстиями в ремешке устройство обладает оригинальным внешним видом и радует удобством при ношении. Кроме того, отказ от аккумулятора в пользу часовой батарейки позволил сделать устройство компактнее и избавил пользователя от необходимости заботиться о подзарядке. В обзоре первого Moov мы отмечали, что для подключения к зарядке устройство надо извлечь из крэдла, прикрепленного к ремешку, и вставить в зарядный крэдл. И то, и другое требовало некоторых усилий. Теперь проблема решена: устройством можно просто пользоваться, не вытаскивая его из ремешка и ни о чем не заботясь. Приложение для смартфона и функциональность Не менее, а может даже и более важное новшество, чем измененный дизайн — замена пяти смартфонных приложений на одно, объединенное. В случае с первой версией Moov мы должны были установить отдельные приложения для каждого вида спорта / типа тренировок. Теперь все собрано вместе. Перед началом занятий мы просто выбираем внутри единого приложения, что сейчас будем делать, и в итоге все данные у нас хранятся в одном месте. Интерфейс самого приложения тоже кардинально новый (впрочем, это закономерно). Но разобраться не составляет труда, хотя пунктов меню стало многовато. Помимо уже известных нам режимов боксирования, велосипедной езды, домашних тренировок (отжимания, пресс и т. п.), плавания и бега/ходьбы добавилось отслеживание шагов и сна (типичные функции фитнес-трекеров, ранее не представленные в Moov) и свободный режим, в котором можно совмещать разные типы активности. Функциональность прежних режимов сохранилась, хотя интерфейс изменился. Но главное — появилась сводная лента ваших активностей (History), где можно увидеть все ваши тренировки. Важный момент: если вы раньше пользовались Moov, то в новом приложении все ваши старые тренировки сохранятся (они подгружаются из вашего аккаунта, который вы заводили при регистрации — все равно, через какое приложение). Мы не будем рассказывать обо всех режимах, поскольку о них исчерпывающе было рассказано в наших статьях по первому Moov (здесь и здесь). Но добавим, что благодаря появлению функций шагомера Moov теперь можно использовать не только для тренировок, но и для повседневного ношения, и данные будут экспортироваться в Apple Health. Кроме того, если у вас есть друзья, которые тоже используют Moov, вы можете сравнивать ваши достижения. Работа приложения со старым Moov Встает закономерный вопрос: если приложение теперь новое, а старые приложения больше не доступны, то что делать обладателям первого Moov? Ответ простой: они могут свободно использовать новое приложение с имеющимся устройством, с тем только исключением, что повседневную активность старый трекер не фиксирует. И это довольно странно, учитывая, что аппаратная основа обеих версий устройства одинакова и, вдобавок, при подключении первого Moov к новому приложению нам предлагают обновить прошивку. Понятно, что выглядит это как искусственное побуждение обладателей старой версии к покупке новой. Кроме того, стоит отметить, что в приложении везде упоминается Moov Now. Впрочем, самое главное, что приложение и первый Moov работоспособны, и в конечном счете пользователи получили больше, чем покупали, ведь ПО стало удобнее. И еще одно наблюдение: в тех режимах, которые предполагают задействование двух Moov (например, бокс), вы можете использовать одновременно и старый, и новый Moov. Следовательно, если у вас уже был Moov, а теперь вы подумываете, надо ли обзаводиться Moov Now, это может стать дополнительным аргументом в пользу покупки, поскольку первый Moov не окажется лишним. Автономная работа Как мы уже отмечали выше, ситуация с автономной работой кардинальным образом улучшилась благодаря замене аккумулятора на часовую батарейку. Ее не надо заряжать, а срок работы составит месяцы (сколько конкретно — зависит от частоты использования Moov для тренировок и количества синхронизаций со смартфоном). Конечно, необходимость пусть и изредка, но все же заменять батарейку, тоже не всем может понравиться. Но, сопоставив плюсы и минусы этого решения, мы однозначно склоняемся в пользу того, что производитель поступил верно. Выводы История Moov — хороший пример того, как стартап может не только выпустить удачную первую версию продукта, но и сделать достойное обновление, причем, существенно пересмотрев в лучшую сторону и аппаратную, и программную концепцию. Сразу видно: производитель прислушивается к замечаниям пользователей. У первого Moov была проблема с необходимостью часто подзаряжать его, а также с неудобным зарядным блоком. Moov Now лишен этих недостатков — благодаря использованию батарейки-таблетки его вовсе не надо заряжать. Еще один спорный аспект первой версии устройства — отдельные приложения для каждого типа тренировок. Почему так было сделано — понятно: стартап не смог реализовать все сразу, поэтому было решено сначала выпустить приложения по бегу/ходьбе, плаванию и боксу, а позже сделать еще по велоспорту и домашней аэробике. Но в итоге стало очевидно, что держать на смартфоне пять приложений — не очень удобно. И разработчики не поленились, переписали все в одно приложение, сделав весь интерфейс заново. Наконец, последнее: раньше Moov был предназначен только для тренировок, и пользователи задавали закономерный вопрос — почему нельзя реализовать отслеживание количества шагов и продолжительность сна? Аппаратно Moov вполне подходил для этого. Из-за нехватки этих стандартных возможностей людям приходилось пользоваться наряду с Moov обычными фитнес-трекерами. В Moov Now и эту проблему решили: теперь устройство полностью отвечает всем потребностям и, вдобавок, превосходит конкурентов, которые не умеют так детально фиксировать плавание, велотренировки, пробежки, не говоря уже о различных видах тренировок. Конечно, без недостатков не обошлось. Главный из них заключается в том, что помимо упомянутых выше функций шагомера в Moov Now не появилось ничего принципиально нового. Строго говоря, если шагомер вам не нужен, а первый Moov есть, то вы вполне можете пользоваться им вместе с новым приложением. Но, с другой стороны, у Moov Now более удобный и отчасти даже более эффектный дизайн, и с первым Moov они вполне могут работать в связке. Так что даже при наличии первого Moov приобретение Moov Now лишним не будет.



