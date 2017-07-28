Смартфон Lenovo Phab 2 Pro

Продвинутый планшетофон в цельнометаллическом корпусе с поддержкой технологии AR Tango

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О смартфоне Lenovo Phab 2 Pro, разработанном в рамках проекта Google Tango, стало известно довольно давно. В Китае Lenovo официально представила свое детище еще с год тому назад, однако только теперь этот необычный планшетофон добрался до российских магазинов. Аппарат с трудом вписывается в привычные рамки, в нем много неоднозначных моментов, но рассмотреть повнимательнее его стоит хотя бы потому, что это первый серийный аппарат, принявший участие в проекте Google Tango, за ним вскоре последуют и другие, и тогда их будет с чем сравнить.

Основные характеристики Lenovo Phab 2 Pro

SoC Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976), 8 ядер: 4@1,8 ГГц (ARM Cortex-A72) + 4@1,4 ГГц (ARM Cortex-A53)

GPU Adreno 510 @600 МГц

Операционная система Android 6.0.1

Сенсорный дисплей IPS 6,4″, 2560×1440, 459 ppi

Оперативная память (RAM) 4 ГБ, внутренняя память 64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.6 FDD (B1/2/3/5/7/8/20), TD LTE (B38/40/41)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.0

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

Micro-USB 2.0, USB OTG

Основная камера 16 Мп, f/2,2, автофокус, видео 1080p

Датчик глубины для Tango, датчик захвата движений для Tango

Фронтальная камера 8 Мп, f/2,2, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп

Поддержка Dolby Atmos, Dolby Audio Capture 5.1

Аккумулятор 4050 мА·ч, быстрая зарядка Quick Charge

Размеры 180×89×10,7 мм

Масса 258 г

Средняя цена T-1716372626 Розничные предложения L-1716372626-10

Комплект поставки

Lenovo Phab 2 Pro имеет необычную упаковку: это большая, вытянутая в длину тонкая коробка, выполненная из очень толстого картона. Размеры упаковки уж точно не обусловлены ее содержимым: даже учитывая крупные габариты самого устройства, вместе с аксессуарами оно занимает не более двух третей внутреннего объема, остальное пространство пустует. Крышка коробки оформлена стильно: здесь нет картинок и разноцветия, а в верхней части вырезано окошко, прикрытое прозрачной толстой пленкой. Как минимум, такое необычное оформление упаковки вызывает любопытство, а также настраивает на самые благоприятные ожидания от дальнейшего знакомства с ее содержимым.

Комплект состоит из соединительного кабеля, мощного сетевого адаптера с выходным током и напряжением 12 В 2 А, проводной стереогарнитуры JBL с пластиковыми наушниками без резиновых насадок, а также металлического ключика для извлечения карт.

Внешний вид и удобство использования

Lenovo Phab 2 Pro — это не тот случай, когда можно нахваливать карманное мобильное устройство за изящество его форм и комфортные габариты. Здесь, к сожалению, все совсем не так. Сейчас на рынке достаточно планшетофонов с легкими и тонкими корпусами, например Xiaomi Mi Mix или Asus Zenfone 3 Ultra, но Phab 2 Pro к их разряду не относится.

Смартфон получился очень большим, толстым и тяжелым, форма его корпуса простовата, а рубленые черты с резкими переходами и острыми в плане углами грубы. Кому-то такой брутальный стиль наверняка придется по вкусу, но в любом случае аппарат вышел слишком уж грузным. Мало закругленные угловые части при таких широких боковинах никак не способствуют комфортному размещению устройства в карманах, на весу Lenovo Phab 2 Pro удерживать в течение долгого времени тоже довольно сложно.

С другой стороны, этот цельнометаллический корпус без каких-либо пластиковых вставок явно будет практичен и долговечен. Качество сборки не дает повода усомниться в его надежности. Матовые металлические поверхности совсем не маркие, на них не остается отпечатков пальцев. Но вместе с тем, такой шероховатый металл может быть в сухих ладонях довольно скользким, а масса более чем в 250 г это заметно усугубляет. Смартфон так и норовит выскользнуть из рук.

Передняя панель прикрыта стеклом Gorilla Glass, это 2.5D-стекло имеет покатые края. Под стеклом размещены сенсоры, а также светодиодный индикатор событий.

Приятно, что нижний ряд сенсорных кнопок также получил собственную подсветку, так что никаких претензий в этом плане к разработчикам нет.

А вот тыльная сторона продумана не столь хорошо. Из-за изогнутой спинки с выступающими элементами смартфон покачивается, лежа на твердой поверхности, словно пресс-папье. Работать с лежащим на столе Lenovo Phab 2 Pro категорически некомфортно, а ведь большие размеры и масса вполне предполагают данный сценарий работы с устройством.

Выступающая наружу камера оснащена не только яркой сдвоенной светодиодной вспышкой, но и датчиком глубины и датчиком захвата движений, используемыми совместно с технологией Tango. Еще ниже установлен сканер отпечатков пальцев для разблокировки аппарата и отдельных приложений, а также позволяющий осуществлять покупки в приложениях из Google Play и в других сервисах, поддерживающих авторизацию по отпечатку пальца, например PayPal, Ali Pay или WeChat Pay.

Для карточек стандартно организован один боковой гибридный разъем. В него можно вставить либо две SIM-карты формата Nano-SIM, либо карту Nano-SIM и карту памяти microSD. Поддерживается горячая замена.

Клавиши питания и блокировки расположены на противоположной от этого слота грани. Они крупные, но мало выступают за пределы корпуса, поэтому их довольно трудно нащупать вслепую. К тому же, они имеют, пожалуй, слишком уж короткий ход и не очень отчетливый отклик.

В нижнем торце установлен разъем Micro-USB, поддерживающий подключение внешних устройств, в том числе флэш-накопителей, в режиме USB OTG. По обеим сторонам от него расположены ряды отверстий, но, как водится, лишь сквозь один из них (тот, что правее) проходит звук. Где-то за левой группой отверстий, скорее всего, скрывается разговорный микрофон, но для него достаточно было бы одной маленькой дырочки.

Верхний торец привычно отдан под 3,5-миллиметровый разъем для наушников, здесь нет отверстия вспомогательного микрофона, однако дополнительные микрофоны в аппарате все-таки есть — их отверстие располагается в центральной части задней стенки, между модулями камеры и сенсоров.

Смартфон поступает в продажу в двух цветовых модификациях: темно-серой и золотистой. В обоих случаях передняя панель под стеклом окрашена в общий цвет корпуса, что делает дизайн аппарата целостным и законченным. Однако есть ощущение, что золотистый цвет не только визуально увеличивает объем, но и делает смартфон проще. На его фоне темно-серый вариант выглядит и меньше в размерах, и при этом более стильно, дорого, он явно выигрывает у золотистого.

Экран

Lenovo Phab 2 Pro оснащен дисплеем IPS с очень большими размерами: 81×143 мм при диагонали в 6,4 дюйма. Разрешение здесь QHD, 2560×1440, плотность точек равняется 459 ppi. Экран совмещен с защитным 2.5D-стеклом Gorilla Glass с покатыми краями, а ширина рамки по бокам составляет около 4 мм, сверху и снизу — примерно по 18 мм, рамка довольно широкая.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматическую настройку, основанную на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Есть возможность активации экрана двойным постукиванием.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Lenovo Phab 2 Pro, далее на фотографиях тестируемый смартфон расположен над Nexus 7):

Экран у Lenovo Phab 2 Pro чуть-чуть темнее (яркость по фотографиям 113 против 114 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Lenovo Phab 2 Pro очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее, между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности даже лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 460 кд/м², минимальное — 8 кд/м². Максимальная яркость высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится правее прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 40 кд/м² (нормально), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 400 лк) устанавливает на 310 кд/м² (можно было и поменьше), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 460 кд/м² (до максимума — так и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 8, 160 и 460 кд/м² (первое значение низковато), регулятор на 0% — 5, 17 и 460 кд/м² (два первых значения занижены). Результат нас не совсем устроил, поэтому мы передвинули ползунок примерно на 75% шкалы, и для трех условий, указанных выше, получили следующие значения: 10, 230 и 460 кд/м² (подходящие величины). Получается, что функция автоподстройки яркости работает более-менее адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Lenovo Phab 2 Pro и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Lenovo Phab 2 Pro имеют чуть завышенную насыщенность из-за небольшого повышения цветового контраста, также картинка чуть затемнена и цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана заметно различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Lenovo Phab 2 Pro контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась, но в случае Lenovo Phab 2 Pro снижение яркости меньше (чтобы избежать сильного затемнения, для снимков под углом выдержка увеличена в сравнении с предыдущими фотографиями). Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и остается условно нейтрально-серого оттенка или слегка зеленеет. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля хорошая:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1100:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 24 мс (12 мс вкл. + 12 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 43 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,39, что выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая существенно отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть агрессивная динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения, имеющая неочевидную зависимость от времени и типа изображения. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) не соответствует гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Вообще такая неотключаемая коррекция яркости ничего кроме вреда не приносит, так как постоянная смена яркости экрана как минимум может вызывать некоторый дискомфорт.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге цвета имеют более-менее естественные насыщенность и оттенок, но небольшое повышение цветового контраста все же имеет место быть. Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура сильно выше стандартных 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом оба параметра мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс и цветовой контраст с помощью двух ползунков.

Второе не интересно, а с помощью первого можно попытаться снизить цветовую температуру. На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Тепло — данным, полученным после сдвига ползунка в указанное на снимке выше положение. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как цветовая температура приблизилась к стандартному значению, но разброс ΔE увеличился и яркость снизилась до 405 кд/м².

Подведем итоги: экран имеет высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Еще к достоинствам экрана нужно отнести наличие эффективного олеофобного покрытия, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, хорошую равномерность черного поля, высокий контраст, а также близкий к sRGB цветовой охват. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и неотключаемую динамическую подстройку яркости подсветки. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальный модуль в Lenovo Phab 2 Pro имеет сенсор 8 Мп и объектив с максимальной диафрагмой f/2,2, с фиксированным фокусом и без собственной вспышки. Вручную можно изменить баланс белого и провести экспокоррекцию, но все равно даже для селфи-камеры само качество снимков среднее. Изображение не только рыхловатое за счет слабой детализации, но и темное, если снимать с автонастройками. Если же вручную увеличить экспозицию, то изображение становится белесым, матрице явно не хватает чувствительности.

Основная камера использует датчик 16 Мп и объектив с диафрагмой f/2,2 и шустрой системой фазовой автофокусировки. Стабилизации нет, вспышка достаточно яркая. Меню настроек значительно упрощено: здесь нет даже привычного разделения на автоматический и ручной режимы. Всегда есть доступ к экспокоррекции и балансу белого, но повлиять на светочувствительность матрицы или изменить выдержку нельзя. Отдельными режимами вынесены HDR, широкоугольное селфи, а также панорамный и ночной режимы. Сюда же включен и режим дополненной реальности (AR), который работает в связке с технологией Tango. Можно передавать управление камерой с помощью Camera2 API сторонним приложениям без ограничений, а также сохранять снимки в RAW.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении Full HD @30 fps, возможности съемки в 4К или 60 fps нет, как нет и стабилизации. Излишне активный автофокус постоянно перестраивается во время съемки, и это никак не отключить. Не считая этого, в целом с видеосъемкой камера справляется неплохо: резкость, цветопередача и детализация в норме. Звук записывается максимально качественно: три встроенных микрофона при поддержке технологии Dolby Audio Capture 5.1 позволяют передать в звукозаписи все нюансы окружающей обстановки. Система объемного шумоподавления адекватно справляется со своими задачами.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Резкость по полю кадра и по планам относительно неплохая. С макросъемкой камера справляется. В целом, текст отработан неплохо. Номер ближайшей машины различим. Неплохая резкость по полю кадра. Съемка в помещении удается камере не очень хорошо.

Камера получилась средней. Свои 16 Мп она явно не отрабатывает, и при такой разрешающей способности было бы разумно уменьшать размер снимка до 8 Мп. Периодически проявляющиеся зоны нерезкости, легкая мыльность и умеренная, но заметная программная обработка не позволяют здесь говорить о художественной съемке. Для документальной съемки камера вполне подойдет.

Телефонная часть и коммуникации

SoC Qualcomm Snapdragon 652 обеспечивает смартфону Lenovo Phab 2 Pro модем с поддержкой LTE Cat.6 (до 300 Мбит/с). Выпускается несколько модификаций модели с различным набором диапазонов, в случае с версией для Европы поддерживается 7 диапазонов FDD и 3 диапазона TD LTE, включая 3 диапазона FDD LTE (band 3, 7, 20), а также TD LTE Band 38, чаще всего используемые российскими операторами связи. В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, не теряет связь в местах неуверенного приема. Качество приема сигнала особых нареканий не вызывает.

Также поддерживается Bluetooth 4.0, оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц). К чувствительности Wi-Fi-модуля претензий нет. Можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Поддержки NFC в аппарате, к сожалению, нет. Разъем Micro-USB поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Скорость передачи данных с помощью соединительного кабеля через порт компьютера USB 3.0 составляет 15 МБ/с на скачивание.

Навигационный модуль работает и с GPS (с A-GPS), и с отечественной Глонасс, и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте в отсутствие беспроводной сети для передачи данных обнаруживаются в течение полуминуты, точность позиционирования не идеальная, но в целом удовлетворительная. Также смартфон оснащен датчиком магнитного поля, на основе которого обычно функционирует цифровой компас навигационных программ.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. В телефонной книге можно найти стандартные для Android возможности настройки отображения контактов. Виртуальные клавиатуры и номеронабиратель телефона можно уменьшить в размерах для удобства управления пальцами одной руки. Поддерживается автоматический ответ на звонок и приглушение сигнала с помощью жестов.

В разговорном динамике звук натуральный и чистый, поддерживается VoLTE. Виброзвонок по силе значительно выше среднего уровня, хорошо ощутим.

Смартфон поддерживает активное ожидание обеих SIM-карт в 3G/4G одновременно. То есть карта может находиться в активном ожидании в сети не только в 2G, но и в 3G, даже если для передачи данных в 3G/4G назначена другая карта.

Интерфейс позволяет выбрать для каждой из функций определенную карту заранее или прямо во время соединения. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Lenovo Phab 2 Pro установлена 64-битная ОС Android версии 6.0.1 с собственной фирменной оболочкой Vibe UI. С новыми поколениями неповоротливая и перенасыщенная оболочка явно стала легче, понятнее и лаконичнее. Меню настроек стало очень похоже на фирменное меню оригинальной Android. Настроек стало меньше, и расположение их теперь более логично и упорядоченно, да и все необходимое имеется. Стандартные дополнительные возможности смартфонов Lenovo, вроде жестового управления, интерактивной смарт-кнопки, управления одной рукой и тому подобного, на месте.

Предустановленных программ стало меньше, но McAfee Security и на этот раз присутствует. Также незыблемыми остаются фирменные утилиты для передачи файлов на другие устройства и синхронизации с компьютером Shareit и Syncit. Естественно, есть возможность параллельной работы с двумя различными профилями для соцсетей.

Но главную особенность программного обеспечения Lenovo Phab 2 Pro составляет, конечно же, технология Google Tango. Lenovo Phab 2 Pro — это первый в мире смартфон с поддержкой Tango, нового программного продукта Google с играми и приложениями дополненной реальности (AR). При помощи дополнительных датчиков глубины и захвата движений, а также технологии наложения объектов на изображение реального пространства Phab 2 Pro предлагает разнообразные возможности для развлечений и экспериментов. Некоторые приложения для них встроены изначально, другие необходимо дополнительно скачивать из Play Store, и далеко не все из них бесплатны. По большей части, это знакомые виртуальные развлечения с нарисованными котятами, щенятами и иной живностью. Но есть и более полезные приложения утилитарного свойства, такие как возможность измерения объектов на расстоянии при помощи одного только телефона или визуальная расстановка новых предметов мебели. Естественно, все шевелится, прыгает, танцует и издает разнообразные звуки, поэтому можно и нужно не только делать снимки, но и записывать на видео.

Для прослушивания музыки здесь предназначен стандартный проигрыватель Google Music, а за качество звучания отвечает система Dolby Atmos со множеством настроек эквалайзера и отдельными звуковыми профилями. В наушниках звук густой и насыщенный, основной динамик тоже выдает неплохой по чистоте и громкости звук. Диктофон, поддерживаемый трехнаправленными микрофонами с системой активного шумоподавления, не только обладает отменной чувствительностью, но и имеет несколько профилей для различных ситуаций.

Производительность

Аппаратная платформа Lenovo Phab 2 Pro строится на SoC Qualcomm Snapdragon 652. Эта однокристальная система выполнена по 28-нанометровой технологии. В ее состав входят четыре производительных 64-битных ядра ARM Cortex-A72 с частотой до 1,8 ГГц, которые дополняются четырьмя более простыми 64-битными ядрами Cortex-A53 с частотой до 1,4 ГГц. За обработку графики в SoC отвечает видеоускоритель Adreno 510 с рабочей частотой до 600 МГц. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, а встроенной памяти — 64 ГБ. Около 50,7 ГБ хранилища и 2,5 ГБ ОЗУ в реальности свободно изначально.

Возможность расширения памяти за счет установки карт microSD здесь есть, также можно подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG. Карта Transcend Premium microSDXC UHS-1 на 128 ГБ при проверке успешно была распознана. Отформатировать карту памяти так, чтобы на нее можно было устанавливать приложения, тоже можно.

Qualcomm Snapdragon 652 — современная актуальная платформа, предназначенная для смартфонов среднего/верхнего сегмента. Данная SoC довольно мощная, по результатам в тестах она находится приблизительно на уровне прошлогодних флагманов. В принципе, аппарат ценой в 36 тысяч рублей вполне мог бы рассчитывать и на Snapdragon 821, но и так тоже неплохо.

Хотя Snapdragon 652 — это и не топовый уровень, возможностей данной SoC в целом на текущий момент вполне достаточно для выполнения всех без исключения задач, в том числе и для требовательных игр. Ни одна из проверенных нами современных игр не демонстрировала заметных задержек и торможений. Платформа удачная, у нее пока еще имеется запас мощности для будущих обновлений.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Lenovo Phab 2 Pro

(Qualcomm Snapdragon 652) Xiaomi Mi Mix

(Qualcomm Snapdragon 821) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 83122 122656 172891 130540 113351 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 1433/3428 1896/4154 2008/6433 1868/6328 1482/3836

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Lenovo Phab 2 Pro

(Qualcomm Snapdragon 652) Xiaomi Mi Mix

(Qualcomm Snapdragon 821) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 878 1873 2628 1417 1869 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 5 23 19 18 13 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 9 23 36 21 24 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 22 56 57 46 52 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 33 66 103 57 71

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Lenovo Phab 2 Pro

(Qualcomm Snapdragon 652) Xiaomi Mi Mix

(Qualcomm Snapdragon 821) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 3485 2700 2535 3139 13047 Google Octane 2

(больше — лучше) 9114 8953 9905 10155 3116 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 523 582 490 478 1383

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев чуть больше локализован в верхней правой части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил всего 34 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это совсем мало.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в случае поддерживаемых файлов кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, однако на тестовых мирах видно, что четкость немного снижена из-за интерполяции к разрешению экрана. Впрочем, можно ради эксперимента переключиться в режим один к одному по пикселям, интерполяции при этом не будет, но и изображение будет меньше рабочей площади экрана. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях примерно пара оттенков сливаются с черным, а в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Lenovo Phab 2 Pro, имеет достойную емкость в 4050 мА·ч. Однако нельзя сказать, что смартфон проявил себя долгожителем: автономность у него на уровне других современных аппаратов, не выше. Виной тому, скорее всего, огромный энергоемкий экран с повышенным разрешением и не самая энергоэффективная платформа.

В реальных сценариях использования смартфон вполне способен дотянуть до вечерней зарядки, но на большее рассчитывать не стоит. Разработчики обещают до 18 часов в режиме разговора и до 13 дней в режиме ожидания, но такие результаты выглядят слегка неправдоподобными. Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Lenovo Phab 2 Pro 4050 мА·ч 13 ч. 30 м. 10 ч. 30 м. 5 ч. 30 м. Xiaomi Mi Mix 4400 мА·ч 19 ч. 00 м. 13 ч. 00 м. 9 ч. 00 м. Samsung Galaxy S8+ 3500 мА·ч 21 ч. 30 м. 14 ч. 30 м. 5 ч. 15 м. Honor 8 Pro 4000 мА·ч 16 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 3 ч. 50 м. Meizu Pro 6 Plus 3400 мА·ч 17 ч. 30 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 20 м. Asus Zenfone 3 Deluxe 3000 мА·ч 14 ч. 00 м. 11 ч. 30 м. 5 ч. 40 м. Asus Zenfone 3 Ultra 4600 мА·ч 15 ч. 40 м. 9 ч. 00 м. 6 ч. 30 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора не более 13,5 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует около 10,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 5,5 часов.

Не самое долгое время автономной работы с лихвой компенсируется очень быстрой зарядкой батареи. Аппарат поддерживает функцию быстрой зарядки Quick Charge, а комплектный сетевой адаптер способен выдавать максимальный выходной ток 2 А при 12 В. От собственного ЗУ смартфон заряжается примерно в течение 1 часа 20 минут током 1,5 А при напряжении 11,8 В. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Итог

Lenovo Phab 2 Pro получился довольно неоднозначным мобильным устройством. Для управления огромным экраном с повышенным разрешением ему выделили далеко не самую производительную платформу. Внутри очень крупных габаритов корпуса смартфон мог бы уместить куда бо́льшую по объему батарею, чем установлена на деле, а та не смогла в итоге обеспечить ему выдающийся уровень автономности. Затейливые возможности технологии Tango с ее виртуальной реальностью заставляют в течение долгого времени удерживать на весу на вытянутых руках невероятно тяжелый и большой металлический корпус с рублеными чертами, который явно не располагает к комфортному ношению в карманах одежды.

Вместе с тем, по основным своим параметрам Lenovo Phab 2 Pro кажется вполне добротным планшетофоном: у него качественный экран, мощная звуковая система и неплохой набор коммуникационных возможностей. Что касается камер, то здесь особенно нахваливать нечего, но для нетребовательного использования сойдет. Официальная российская розница просит сейчас за этот смартфон целых 36 тысяч рублей, что явно многовато, учитывая среднеуровневую аппаратную платформу, а также скромные фотографические возможности и среднюю автономность. За эти же деньги Xiaomi официально предлагает на российском рынке свой роскошный Mi Mix, у которого не только точно такой же по размеру экран при куда более комфортных габаритах корпуса, но еще и топовая аппаратная начинка в виде Snapdragon 821 и даже гораздо более объемная батарея, обеспечивающая не в пример более высокий уровень автономности. В общем, Lenovo Phab 2 Pro получился продуктом «не для всех», и как сложится его дальнейшая судьба, пока непонятно.