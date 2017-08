Смартфон Huawei P10 Plus

Производительная модель с двойной камерой Leica в тонком металлическом корпусе

Содержание

В этом году компания Huawei представила свои очередные флагманы: новый смартфон P10 и его модификацию P10 Plus с более крупными габаритами. Аппараты пришли на смену моделям прошлого сезона Huawei P9 и Huawei P9 Plus. Как обычно, наибольшее внимание при создании моделей имиджевой серии P уделяется внешнему виду, но и по техническим характеристикам новинки не отстают. Основную модель Huawei P10 мы уже подробно рассмотрели, теперь настала пора перейти к старшей и гораздо более дорогой версии P10 Plus.

Основные характеристики Huawei P10 Plus (Модель VKY-L29)

SoC HiSilicon Kirin 960, 8 ядер: 4@2,4 ГГц (ARM Cortex-A73) + 4@1,8 ГГц (ARM Cortex-A53)

GPU Mali-G71

Операционная система Android 7.0, EMUI 5.1

Сенсорный дисплей IPS (LTPS) 5,5″, 2560×1440, 534 ppi

Оперативная память (RAM) 4/6 ГБ, внутренняя память 64/128/256 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA (850/900/1700/1900/2100 МГц)

Сети FDD LTE Cat.12 Band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28

Сети TD LTE Band 38, 39, 40, 41

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) MIMO

Bluetooth 4.2 A2DP, LE

NFC

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB Type-C, USB OTG

Основная камера 20 Мп + 12 Мп, f/1,8, автофокус, видео 4K

Фронтальная камера 8 Мп, f/1,9

Датчики приближения, освещения, магнитного поля, акселерометр, гироскоп, счетчик шагов

Сканер отпечатков пальцев

ИК-порт

Аккумулятор 3750 мА·ч

Размеры 154×74×7,0 мм

Масса 165 г

Средняя цена и предложения Huawei P10 Plus (4/64 ГБ) Huawei P10 Plus (6/64 ГБ) T-1720217052 T-1729648957 L-1720217052-5 L-1729648957-5 Huawei P10 Plus (6/128 ГБ) Huawei P10 Plus (6/256 ГБ) T-1720217053 T-1720217055 L-1720217053-5 L-1720217055-5

Внешний вид и удобство использования

Huawei P10 Plus выполнен в довольно крупном, но при этом весьма тонком (7 мм) цельнометаллическом корпусе без пластиковых вставок в тыльной части. Антенны уложены во внешние вырезы, имеющие изогнутую форму, повторяющую контур корпуса.

Угловые части заметно закруглены в плане, боковины тоже округлые, корпус в целом обтекаемый, без резких переходов и выраженных граней. Тонкий металлический смартфон с матовыми поверхностями получился весьма симпатичным и вместе с тем строгим, он дорого выглядит и вполне может соответствовать любой, даже самой богатой обстановке.

Аппарат широкий, но для своих размеров не такой уж тяжелый. Матовый металл приятен на ощупь, но он довольно скользкий. К тому же, под определенным углом на его поверхностях оказываются вполне видны отпечатки пальцев. Что касается сборки, тут претензий нет, корпус монолитен и надежен.

Передняя панель полностью прикрыта защитным 2.5D-стеклом с покатыми краями. Здесь есть фронтальная камера, имеется и светодиодный индикатор событий.

Под экраном сенсорных кнопок нет, управляющие кнопки здесь только на экране, их порядок в панели можно самостоятельно изменять в настройках. Зато под экраном расположен сканер отпечатков пальцев: это не кнопка, а лишь углубление в стекле, сам датчик скрыт под стеклом. Как обычно, с его помощью можно также управлять прокруткой, перелистыванием, камерой, отвечать на звонки и отключать будильники. Распознавание пальцев происходит четко и быстро, претензий нет. Активация экрана происходит сразу после прикосновения к датчику, более ничего нажимать не нужно.

На задней стороне корпуса разместились знакомые модули двойной камеры, в создании которой во втором уже поколении принимала участие Leica. На объективах нанесено обозначение Summilux-H. Вспышка также двойная, светит достаточно ярко. Модули не выпирают за пределы поверхности, смартфон лежит на столе устойчиво.

Механические кнопки находятся на привычном месте справа, они не очень крупные и довольно тугие. У клавиши питания имеются рифленые насечки и дополнительная окраска, кнопка громкости полностью гладкая.

Разъем для карточек установлен слева, это знакомый гибридный вариант, в котором можно разместить лишь две карты: две Nano-SIM либо Nano-SIM и microSD.

Интерфейсные элементы размещены на нижнем торце: здесь установлен разъем USB Type-C, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG, и 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Сюда же выведен основной динамик, а рядом находится отверстие разговорного микрофона.

Верхний торец также не пустует: помимо вспомогательного микрофона здесь присутствует еще и ИК-передатчик для эмуляции пульта дистанционного управления. Правда, встроенная программа, отвечающая за эмуляцию пультов ДУ, не смогла совладать со стареньким телевизором Philips.

Приобрести Huawei P10 Plus можно будет в нескольких цветах, включая как стандартные белый, серебристый и черный, так и красивые синий, золотистый, розовый и бледно-зеленый. Здесь же надо отметить, что в зависимости от цвета производитель предлагает различные варианты обработки металла корпуса: доступна глянцевая, алмазная или пескоструйная отделка поверхности.

Экран

Huawei P10 Plus оснащен дисплеем IPS с защитным 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 5. Размеры экрана составляют 68×121 мм при диагонали в 5,5 дюйма. Разрешение при этом составляет 2560 ×1440, плотность точек тут очень высокая, около 534 ppi. Рамка вокруг экрана узкая, не более 3 мм по бокам и по 15 мм сверху и снизу.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Экран поддерживает работу в перчатках.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Экран у Huawei P10 Plus темнее (яркость по фотографиям 102 против 114 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Huawei P10 Plus очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, которое по эффективности заметно хуже, чем у Nexus 7, но все же следы от пальцев удаляются легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 500 кд/м², минимальное — 3 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, значит, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится слева от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения регулировки яркости, им пользователь может попытаться выставить желаемый уровень яркости в текущих условиях. Если не вмешиваться, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 3 кд/м² (слишком темно), в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 140 кд/м² (нормально), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 500 кд/м² (до максимума, что и нужно). Результат нас не совсем устроил, поэтому в условиях полной темноты мы чуть передвинули ползунок вправо, и для трех условий, указанных выше, получили следующие значения: 25, 180 и 500 кд/м² (подходящие величины). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Huawei P10 Plus и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Huawei P10 Plus явно перенасыщены и цветовой баланс у экранов различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Huawei P10 Plus контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но у Huawei P10 Plus экран все же темнее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля очень хорошая:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1300:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 21 мс (10 мс вкл. + 11 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 37 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,19, что близко к стандартному значению 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть какая-то динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) может не соответствовать гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Нужно отметить, что в данном случае коррекция яркости выражена слабо и имеет не совсем очевидную зависимость от изображения, однако лучше бы ее не было вовсе.

Цветовой охват шире sRGB:

Смотрим на спектры:

Такое мы уже видели в случае, например, Sony Xperia Z2 и других мобильных устройств. Sony указывает, что в этих экранах используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы и позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. Для потребительского устройства широкий цветовой охват является никак не достоинством, а существенным недостатком, поскольку в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. Результат приведен на фотографии выше.

Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура существенно выше стандартных 6500 К, но хоть отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 3, что для потребительского устройства считается отличным показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка на цветовом круге.

На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Корр. — данным после коррекции. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как цветовая температура приблизилась к стандартному значению, а ΔE не перешло границу в 10 единиц. Какая-то польза от такой коррекции есть, к тому же яркость уменьшилась менее чем на 3%. Отметим, что данная функция реализована в варианте скорее для галочки, так как нет численного отражения коррекции и нет поля для замера цветового баланса.

Подведем итоги: экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, высокий контраст и отличную равномерность черного поля. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и излишне широкий цветовой охват. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким, хотя и стоит приготовиться к странным и не совсем естественным оттенкам в фильмах и на фотографиях.

Камеры

Весной этого года Huawei объявила, что ее смартфоны P10 и P10 Plus получили награду независимой международной ассоциации Technical Image Press Association (TIPA) как лучшие фотосмартфоны 2017 года. В создании двойных камер уже второго поколения Leica и Leica Pro Edition опять принимала участие Leica Camera AG.

Фронтальный модуль имеет сенсор 8 Мп и объектив с максимальной диафрагмой f/1,9, без собственной вспышки, но с автофокусом. Роль вспышки играет яркая подсветка самого экрана в момент съемки, есть режим ретуши для постобработки портрета. Фронтальная камера автоматически переключается в широкоугольный режим, если в кадре появляются несколько лиц одновременно. Также по умолчанию включается эффект размытия фона, который можно при желании отключить. Размытие осуществляется с помощью самого простого алгоритма, когда вокруг центрального овального пятна резкости остальной фон размывается программным путем. Качество съемки очень хорошее: изображение светлое, детализация высокая, к резкости претензий тоже нет.

В качестве основной камеры P10 Plus использует камеру Leica второго поколения (second-generation Leica Dual Camera) с двумя модулями: цветным RGB-сенсором 12 Мп и монохромным сенсором 20 Мп, максимальная диафрагма у обоих объективов Summilux-H — f/1,8. Как и прежде, RGB-сенсор отвечает за цветопередачу, а монохромный — за детализацию. Новая камера Leica оснащена 3D-технологией точного распознавания лиц, функцией динамического освещения и инструментами для естественного устранения недостатков. Есть оптическая стабилизация изображения, гибридный автофокус, сочетающий технологии фазовой, контрастной и лазерной фокусировки. Имеется гибридный зум. «Режим широкой диафрагмы» позволяет на полученных снимках менять глубину резкости, добиваясь эффекта размытия того или иного объекта/плана (условный диапазон диафрагм от f/0,95 до f/16).

В меню есть ручные настройки для фото- и видеосъемки: выдержка (от 1/4000 до 30 с), светочувствительность (до ISO 3200), экспокоррекция, баланс белого, а также варианты фокусировки. До них можно добраться, выдвинув панель снизу, то есть тут не нужно включать ручной режим через меню, все его настройки всегда под рукой. Появляется и возможность сохранять снимки в RAW. Также здесь есть большое количество сюжетных режимов (от HDR до съемки света или еды). Естественно, есть и монохромный режим, поскольку нужно было подчеркнуть тот факт, что в смартфоне установлена отдельная черно-белая камера.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 4K, есть и режим съемки со скоростью 60 fps, обычный Full HD @30 fps, а также замедленная съемка. Для 4К-видео используется кодек Н.265, а для роликов со скоростью 60 кадров в секунду и остальных — Н.264. Есть функция оптической стабилизации для видео, но она недоступна в двух максимальных режимах 4К и 60 fps, появляется только при Full HD @30 fps. C видеосъемкой камера справляется очень хорошо. Изображение светлое, детализированное, видеоряд плавный, без артефактов. Звук тоже записывается качественно, система шумоподавления со своими задачами справляется адекватно.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал Антон Соловьев.

Макросъемка при комнатном освещении удается камере хорошо. Неплохая резкость по полю кадра. Хорошая детализация на дальних планах. Неплохая резкость по полю и по планам. Текст отработан хорошо. Заметна небольшая нерезкость в углах. Резкость на средних планах неплохая. С макросъемкой камера справляется хорошо.

Камера получилась очень хорошей. Модуль здесь, видимо, проверенный, оптика практически не портит углы кадра. Программная обработка весьма умеренная: шумодав аккуратный, а шарпинг не усердствует. Придраться здесь практически не к чему, и можно заключить, что камера уверенно справится с художественной и документальной съемкой.

Телефонная часть и коммуникации

Смартфон поддерживает передачу данных на скорости до 600 Мбит/с в сетях LTE Cat.12 в диапазонах FDD и TD LTE. Все требуемые для России диапазоны (FDD LTE Band 3, 7, 20) смартфон поддерживает. В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, не теряет связь в местах неуверенного приема, быстро восстанавливает соединение.

Кроме этого поддерживается Bluetooth 4.2, оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) MIMO, есть NFC с поддержкой Mifare Classic, то есть аппарат работает с приложением для проездных документов. Можно стандартно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

К работе навигационного модуля претензий нет, он умеет работать и с GPS (с A-GPS), и с отечественной Глонасс, и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение десятков секунд. Смартфон оснащен датчиком магнитного поля, на основе которого обычно функционирует цифровой компас навигационных программ.

При наборе номера поддерживается Smart Dial с поиском по первым буквам в контактах, есть встроенный черный список. В телефонной книге можно найти стандартные для Android возможности по сортировке и отображению контактов.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, посторонних шумов нет, звук чистый и натуральный. Штатной возможности записи телефонных разговоров с линии не предусмотрено. Виброзвонок показался слабоватым, ниже среднего уровня.

Интерфейс в смартфонах Huawei традиционно не предлагает заранее выбрать определенную карту для отправки SMS, это можно сделать только для голосовых вызовов и передачи данных. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один. Карты в обоих слотах могут находиться в активном ожидании в 3G одновременно.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется ОС Android версии 7.0 с фирменной оболочкой EMUI 5.1 — естественно, с возможностью обновления по воздуху. В EMUI можно найти все необходимые современному интерфейсу мобильного устройства функции: есть двухоконный режим, поддержка жестов, виртуальная кнопка и многое другое. Была введена возможность привести интерфейс к более стандартному Android-варианту, с меню приложений в ланчере. Технология Knuckle Sense доступна теперь и в смартфонах серии Lite, с ее помощью постукиванием костяшек пальцев по экрану делаются скриншоты и производится запись экрана.

Разработчики позаботились о том, чтобы EMUI 5.1 прогнозировала наиболее частые действия пользователя, непрерывно изучая его поведение и привычки. Например, если владелец смартфона открывает некое приложение ежедневно в одно и то же время, система отследит это и загрузит приложение в оперативную память, прогнозируя необходимость его запуска. То есть со временем пользователь сможет заметить, что его любимая программа Facebook, Whatsapp или Instagram стала запускаться быстрее. Среди установленных приложений можно найти файловый менеджер, комплексный диспетчер телефона и программу для слежения за здоровьем. Из сторонних приложений предустановлены бесплатные сервисы Яндекс, а также можно найти Opera и Booking.com.

Для прослушивания музыки используется собственный проигрыватель с возможностью включения системы DTS. И в наушниках, и через динамик аппарат звучит выше среднего уровня. Звук не только чистый и громкий, но и вполне насыщенный: низкие частоты чувствуются, звучание можно даже охарактеризовать как гулкое, басовитое. Микрофон обладает хорошей чувствительностью, FM-радио нет.

Производительность

Huawei P10 Plus, как и Huawei P10, функционирует на самой мощной из мобильных платформ HiSilicon — однокристальной Kirin 960. Новая SoC использует самые актуальные на сегодняшний день технологии, такие как процессорные ядра Cortex-A73, интерфейс флэш-памяти UFS 2.1, а также мощный восьмиядерный видеоускоритель Mali G71. Изготовлен чип по 16-нанометровому техпроцессу FinFET Plus.

В конфигурацию Kirin 960 входит два кластера по четыре процессорных ядра: ARM Cortex-A73 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и ARM Cortex-A53 с частотой до 1,8 ГГц. Объем ОЗУ составляет 4 или 6 ГБ, встроенной памяти — 64, 128 или 256 ГБ (из 64 ГБ в новом телефоне свободно около 50 ГБ). Возможность расширения памяти за счет установки карт microSD есть, на карточку можно устанавливать приложения, если этот накопитель выбран в качестве основного. Также можно подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG.

Хотя SoC HiSilicon Kirin 960 и является флагманской платформой Huawei, но и среди флагманов есть своя конкуренция. По итогам тестов Kirin 960 практически сравнялась с прошлогодней топовой SoC Qualcomm Snapdragon 821, но до результатов нового флагмана, мощнейшей Snapdragon 835, равно как и до Samsung Exynos 8895, на которой выпущены новинки Galaxy S8 и S8+, ей все же очень далеко.

В любом случае данная SoC обеспечивает системе уверенное быстродействие и в реальных сценариях позволяет смартфону справляться с любыми без исключения задачами. С играми тоже проблем никаких, все проверенные нами игры, в том числе Modern Combat 5, Mortal Kombat X и другие, идут без малейших притормаживаний на максимальных настройках. Пусть Huawei P10 Plus и не ставит мировых рекордов в бенчмарках, но у него есть существенный «запас прочности» для будущих обновлений.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Huawei P10 Plus

(HiSilicon Kirin 960) Sony Xperia XZ Premium

(Qualcomm Snapdragon 835) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 125962 165722 138718 113351 172891 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 1849/4670 1900/5816 1741/4221 1482/3836 2008/6433

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Huawei P10 Plus

(HiSilicon Kirin 960) Sony Xperia XZ Premium

(Qualcomm Snapdragon 835) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) 3DMark Ice Storm Sling Shot

(больше — лучше) 1666 3236 2409 1869 2628 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 10 42 12 13 19 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 17 41 24 24 36 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 39 60 38 52 57 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 55 112 61 71 103

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Huawei P10 Plus

(HiSilicon Kirin 960) Sony Xperia XZ Premium

(Qualcomm Snapdragon 835) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 3121 2729 2494 13047 2535 Google Octane 2

(больше — лучше) 10393 11681 10036 3116 9905 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 467 383 551 1383 490

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней правой части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 43 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это выше среднего значения в данном тесте для современных смартфонов.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Теоретически возможную поддержку адаптеров для вывода на внешнее устройство изображения мы проверить не смогли из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type-C, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, однако на тестовых мирах видно, что четкость немного снижена из-за интерполяции к разрешению экрана. Впрочем, можно ради эксперимента переключиться в режим один к одному по пикселям, интерполяции при этом не будет, но и изображение будет меньше рабочей площади экрана. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях и в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Huawei P10 Plus, имеет вполне достойную емкость в 3750 мА·ч. Однако в смартфоне мощная горячая SoC и большой по площади экран с очень высоким разрешением, что приводит к повышенному энергопотреблению системы и, как следствие, к довольно скромным для такой батареи результатам автономности.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Huawei P10 Plus 3750 мА·ч 11 ч. 30 м. 10 ч. 00 м. 3 ч. 30 м. Sony Xperia XZ Premium 3230 мА·ч 15 ч. 00 м. 9 ч. 00 м. 7 ч. 50 м. LG G6 3300 мА·ч 16 ч. 50 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. Meizu Pro 6 Plus 3400 мА·ч 17 ч. 30 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 20 м. Samsung Galaxy S8+ 3500 мА·ч 21 ч. 30 м. 14 ч. 30 м. 5 ч. 15 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора не более 11,5 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат не переваливает за 10 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 4 часов, это отнюдь не впечатляющий результат.

Смартфон поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge, но на практике мы ее проверить не смогли, поскольку тестовый семпл прибыл к нам без комплектного сетевого адаптера. От обычного ЗУ аппарат заряжается довольно быстро, всего лишь в течение 2 часов 20 минут током 2 А при напряжении 5 В. Беспроводную зарядку смартфон не поддерживает.

Итог

На момент публикации обзора цена Huawei P10 Plus (4/64 ГБ) в официальном магазине Huawei в России была снижена с 45 тысяч рублей до 41 тысячи, но все равно это одна из самых дорогих моделей производителя. Цена довольно высока, и трудно с уверенностью сказать, что герой обзора ее в полной мере достоин. У смартфона есть как сильные, так и слабые стороны. С одной стороны, Huawei P10 Plus имеет лучший на текущий момент вариант корпуса, как по строению и материалам, так и по внешнему виду. Смартфон действительно выглядит дорого и стильно, металлический тонкий корпус практичен и надежен. У аппарата очень интересные основная и фронтальная камеры, качественный экран с передовым разрешением Quad HD, а также мощнейшая коммуникационная поддержка, включая модуль для связи в сети LTE Cat.12 с максимальной скоростью до 600 Мбит/с. В то же время, Huawei P10 Plus не является максимально производительным мобильным устройством, способным встать по данному параметру в один ряд с актуальными мировыми лидерами производства Apple и Samsung. Также смущает довольно слабая автономность аппарата, и это не случайность и не ошибка тестирования, поскольку родственная модель P10 страдала ровно от тех же проблем (правда, она и стоит не так дорого). В общем, Huawei P10 Plus в целом хорош, но вряд ли при такой высокой цене он обретет широкую аудиторию.