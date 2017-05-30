Смартфон Huawei P10

Изящный имиджевый аппарат с мощной начинкой и двойной камерой Leica

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В начале этого года компания Huawei представила свой новый смартфон P10, а также его модификацию P10 Plus с более крупными габаритами. Аппараты вошли в популярную линейку имиджевых моделей Huawei P и пришли на смену моделям прошлого сезона Huawei P9 и Huawei P9 Plus. Как обычно, наибольшее внимание при создании серии P10 было уделено внешнему виду, поскольку в данной линейке упор всегда делался на дизайн. В Huawei P10 применены особые технологии отделки металла, но при этом новинка сохранила прекрасно узнаваемый стиль и преемственность поколений. И конечно же, смартфон получил более продвинутые технические характеристики, он оснащен новой аппаратной платформой и качественной двойной камерой — уже второго поколения разработки Huawei совместно с компанией Leica.

Основные характеристики Huawei P10 (VTR-L29)

SoC HiSilicon Kirin 960, 8 ядер: 4@2,4 ГГц (ARM Cortex-A73) + 4@1,8 ГГц (ARM Cortex-A53)

GPU Mali-G71 (МР8)

Операционная система Android 7.0

Сенсорный дисплей IPS (LTPS) 5,1″, 1920×1080, 432 ppi

Оперативная память (RAM) 4 ГБ, внутренняя память 32/64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA (850/900/1700/1900/2100 МГц)

Сети FDD LTE Cat.12 Band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28

Сети TD LTE Band 38—41

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.2 A2DP, LE

NFC

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB Type-C, USB OTG

Основная камера 20 Мп + 12 Мп, автофокус, f/2,2, видео 4K

Фронтальная камера 8 Мп, f/1,9

Датчики приближения, освещения, магнитного поля, акселерометр, гироскоп

Сканер отпечатков пальцев

Аккумулятор 3200 мА·ч

Размеры 145×69×6,98 мм

Масса 145 г

Средняя цена Huawei P10 (32 ГБ) Huawei P10 (64 ГБ) Huawei P10 (128 ГБ) T-1720217051 T-1720217048 T-1720217049 Розничные предложения Huawei P10 (32 ГБ) L-1720217051-5 Розничные предложения Huawei P10 (64 ГБ) L-1720217048-5 Розничные предложения Huawei P10 (128 ГБ) L-1720217049-5

Внешний вид и удобство использования

Huawei P10 — это некрупный по современным меркам смартфон в тонком, легком и изящном корпусе. В принципе, вся серия Р у Huawei, начиная с самой первой модели, позиционировалась именно в качестве имиджевой, где упор, в отличие от серии Mate, делается на дизайн. Это вовсе не значит, что смартфон отстает по технической части, она всегда весьма достойна, но все же именно дизайн у имиджевой линейки Huawei P всегда на первом месте по важности.

Про Huawei P10 можно сказать, что на данный момент он является в эстетическом плане венцом эволюции всей серии, самым изящным из аппаратов, вобравшим в себя все наработки и достижения дизайнеров Huawei, набивших руку на поколениях мобильных продуктов. Корпус Huawei P10 настолько органичен по сочетанию габаритов, материалов и цветов, что его действительно не хочется выпускать из рук.

Обтекаемые формы полностью металлического корпуса с изящными изгибами и закругленными угловыми частями удачно сочетаются с поверхностями различной фактуры: на боковинах металл отшлифован до глянцевого блеска, в то время как задняя стенка имеет шероховатую текстурированность. Это так называемая алмазная отделка, но доступны также модели с глянцевой и пескоструйной отделкой корпуса. Ни одна из частей корпуса не является скользкой: аппарат надежно удерживается в руках, совсем не скользит, этот вопрос хорошо продуман.

Передняя панель полностью прикрыта защитным 2.5D-стеклом с покатыми краями. Как и в iPhone 7, сканер отпечатков пальцев теперь скрыт под стеклом экрана, отдельной кнопки или площадки здесь нет, а в стекле обозначено лишь небольшое углубление для удобства нащупывания сенсора пальцем. Сканер отпечатков работает быстро и четко, палец можно подносить под любым углом. Максимально можно зарегистрировать до 5 пальцев, причем программа не дает прикладывать зарегистрированный палец в качестве нового, сразу просит использовать другой. Это любопытно: в iPhone, например, во все слоты можно зарегистрировать один и тот же палец, да и у большинства Android-смартфонов тоже нет ограничений на такие действия.

Под стеклом в верхней части размещены датчики, модуль фронтальной камеры без вспышки, а также такой полезный элемент, как светодиодный индикатор событий.

В задней панели имеется пластиковая вставка с общим стеклянным покрытием, защищающим одновременно объективы камер, вспышку и глазок лазерного целеуказателя автофокуса. Камеры не выпирают за пределы поверхности, аппарат лежит на столе устойчиво, протирать оптику удобно.

Внешние антенны привычно уложены в канавки в металле, прикрытые сверху композитным материалом. В данном случае цветом они не сильно контрастируют с металлом корпуса, все выполнено в единой цветовой гамме, выглядит стильно и закончено, особенно учитывая изогнутую форму самих канавок.

Аппаратные кнопки расположены на правой грани. Одна из них, отвечающая за питание и блокировку, имеет на своей поверхности мелкие насечки, отчего поверхность шероховатая. Другая кнопка, отвечающая за регулировку громкости, наоборот, совсем гладкая, так их легче различать не глядя. Клавиши достаточно выпирают, чтобы легко находить их на ощупь, но довольно жесткие.

На боку привычно организован гибридный разъем для карточек с двумя слотами. Теперь уже мало кто помнит, но Huawei одной из первых подхватила это неприятное нововведение — совмещать слот второй SIM-карты с картой памяти, называя это гибридным вариантом и уверяя, что все это сделано на благо пользователя. В один из разъемов можно вставить только SIM-карту Nano-SIM, а в другой либо такую же SIM-карту Nano-SIM, либо карту памяти. Поддерживается горячая замена.

Почти все остальные интерфейсные элементы размещены на нижнем торце, который практически неотличим от iPhone 6 — Huawei как начала копировать продукт из Купертино несколько лет назад, так и продолжает это делать, теперь уже с полным правом считая все это собственными наработками. Здесь установлен разъем USB Type-C, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG, решетка динамика, а также 3,5-миллиметровый разъем для наушников и отверстие разговорного микрофона.

На верхнем торце, соответственно, нет ничего, кроме вспомогательного микрофона, служащего для работы системы шумоподавления.

Смартфон будет продаваться в России в трех цветах: черном, золотистом и синем. Синий окрас выглядит, может быть, не так строго, как черный, но в любом случае он более необычен, чем большинство привычных окрасов, и оттого привлекателен. Во всех вариантах Huawei P10 остается весьма изящным смартфоном, особенно он понравится любителям некрупных, но мощных мобильных устройств, которых выпускается все меньше.

Экран

Huawei P10 оснащен дисплеем IPS с защитным 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 5. Размеры экрана составляют 64×113 мм при диагонали в 5,1 дюйма. Разрешение при этом составляет 1920×1080, плотность точек тут около 432 ppi. Рамка вокруг экрана узкая, всего лишь около 2,5 мм по бокам и до 15 мм сверху и снизу.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Есть возможность ручной регулировки цветового тона, можно также задействовать режим с «фильтром синего». Экран поддерживает технологию распознавания силы нажатия 3D touch и работу в перчатках.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Huawei P10, далее их можно различать по размеру):

Экран у Huawei P10 темнее (яркость по фотографиям 100 против 114 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Huawei P10 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана видимо есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, но эффективности его существенно хуже, чем у Nexus 7, но все равно следы от пальцев удаляются легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 540 кд/м², минимальное — 2 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, значит, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится слева от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения регулировки яркости, им пользователь может попытаться выставить желаемый уровень яркости в текущих условиях. Если не вмешиваться, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 2 кд/м² (слишком темно), в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 180 кд/м² (нормально), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 540 кд/м² (до максимума, что и нужно). Результат нас не совсем устроил, поэтому в условиях полной темноты мы чуть передвинули ползунок вправо, и для трех условий, указанных выше, получили следующие значения: 13, 200 и 540 кд/м² (подходящие величины). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Huawei P10 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Huawei P10 явно перенасыщены, и цветовой баланс у экранов немного различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Huawei P10 контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 4 раза, исходя из разницы в выдержке), но у Huawei P10 экран все же светлее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля очень хорошая:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1000:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 18 мс (9 мс вкл. + 9 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 33 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,31, что немного выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть какая-то динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) может не соответствовать гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Нужно отметить, что в данном случае коррекция яркости выражена слабо и имеет не совсем очевидную зависимость от изображения, однако лучше бы ее не было вовсе.

Цветовой охват заметно шире sRGB:

Смотрим на спектры:

Такое мы уже видели в случае, например, Sony Xperia Z2 и других мобильных устройств. Sony указывает, что в этих экранах используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы и позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. Для потребительского устройства широкий цветовой охват является никак не достоинством, а существенным недостатком, так как в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. Результат приведен на фотографии выше.

Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура выше стандартных 6500 К, да и отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) местами выше 10, что даже для потребительского устройства считается не очень хорошим показателем. При этом хотя бы цветовая температура мало изменяется от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка на цветовом круге.

На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Корр. — данным, полученным после сдвига точки в указанное на снимке выше положение. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как цветовая температура приблизилась к стандартному значению и ΔE уменьшилась. Какая-то польза от такой коррекции есть, к тому же яркость уменьшилась менее чем на 6%. Отметим, что данная функция реализована в варианте скорее для галочки, так как нет численного отражения коррекции и нет поля для замера цветового баланса.

Подведем итоги: экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, высокий контраст и отличную равномерность черного поля. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и излишне широкий цветовой охват. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким, хотя и стоит приготовиться к странным и не совсем естественным оттенкам в фильмах и на фотографиях.

Камеры

Фронтальный модуль имеет сенсор 8 Мп и оптику с максимальной диафрагмой f/1,9 без собственной вспышки и автофокуса. Есть режим ретуши, доступна подстройка яркости, контрастности и насыщенности. К тому же камера умеет автоматически переходить в широкоугольный режим съемки для создания групповых селфи. Качество самой съемки особых претензий не вызывает: детализация, цветопередача, резкость на снимках в норме.

Huawei P10 использует двойную камеру Leica второго поколения (second-generation Leica Dual Camera) с двумя модулями: цветным RGB-сенсором 12 Мп и монохромным сенсором 20 Мп, максимальная диафрагма у обоих объективах Summarit H — f/2,2. Как и прежде, RGB-сенсор отвечает за цветопередачу, а монохромный — за детализацию. Имеется оптическая стабилизация изображения (OIS), гибридный автофокус, сочетающий технологии фазовой, контрастной и лазерной фокусировки, есть гибридный зум. Новая камера Leica второго поколения оснащена 3D-технологией точного распознавания лиц, функцией динамического освещения и инструментами для естественного устранения недостатков.

Меню, как обычно, имеет подробные ручные настройки для фото- и видеосъемки (выдержка (от 1/4000 до 30 с), светочувствительность (до ISO 3200), экспокоррекция, баланс белого, а также варианты фокусировки). Также в смартфонах Huawei всегда максимальное количество сюжетных режимов вплоть до отдельных творческих режимов для съемки света или еды. Естественно, в первые ряды вынесен монохромный режим, поскольку нужно было подчеркнуть тот факт, что в смартфоне установлена отдельная черно-белая камера. Режим HDR работает адекватно, вытягивая слишком темные или пересвеченные места на снимках, но не искажая цветопередачу. Также у камеры есть возможность сохранять снимки в RAW (DNG).

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 4K, есть и режим съемки со скоростью 60 fps, обычный Full HD @30 fps, а также замедленная съемка. Для 4К-видео используется кодек Н.265, а для роликов со скоростью 60 кадров в секунду и остальных — Н.264. Присутствует функция оптической стабилизации для видео, но она не работает в режимах 4К и 60 fps. В целом с видеосъемкой камера справляется достойно. Фокусировка не подводит, рывков нет, артефактов тоже, изображение яркое и детализированное. Звукозапись порадовала: звук микрофоны записывают действительно высококачественно, а система шумоподавления весьма успешно справляется со своими обязанностями.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал Антон Соловьев.

Неплохая резкость по полю кадра и по планам. Номер ближайшей машины различим. Текст отработан хорошо. С макросъемкой камера справляется. Даже на средних планах детали еще не сливаются. Хорошая резкость по полю кадра.

Монохромная камера работает неплохо. Изображение выглядит не хуже, чем у старших версий.

Авторежим Ч/б

Камера получилась хорошей. Несмотря на порой заметную программную обработку, изображения получаются чистыми. Камера отрабатывает множество деталей, а резкость достаточно равномерна по полю кадра и по планам. Явные минусы здесь выявить сложно. В итоге камера хорошо справится со множеством различных сюжетов.

Телефонная часть и коммуникации

Смартфон поддерживает передачу данных на скорости до 600 Мбит/с в сетях LTE Cat.12 (LTE-Advanced) в максимальном количестве диапазонов (16 диапазонов FDD и 4 диапазона TD LTE в модификации VTR-L29). Все наиболее часто используемые на территории нашей страны диапазоны (3 диапазона FDD LTE (Band 3, 7, 20), а также TD LTE Band 38) аппарат поддерживает. В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, не теряет связь в местах неуверенного приема. Качество приема сигнала никаких нареканий не вызывает.

Также поддерживается Bluetooth 4.2, оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) МIMO 2×2, есть NFC с поддержкой Mifare Classic. Можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

К работе навигационного модуля претензий нет, он умеет работать и с GPS (с A-GPS), и с отечественной Глонасс, и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение десятков секунд. Смартфон оснащен датчиком магнитного поля, на основе которого обычно функционирует цифровой компас навигационных программ.

При наборе номера поддерживает Smart Dial с поиском по первым буквам в контактах, есть встроенный черный список номеров. В телефонной книге можно найти стандартные для Android возможности для сортировки и отображения контактов.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, посторонних шумов нет, звук чистый и натуральный. Штатной возможности записи телефонных разговоров с линии не предусмотрено. Виброзвонок удивил своей высокой мощностью.

Интерфейс в смартфонах Huawei традиционно не предлагает заранее выбрать для отправки SMS определенную карту, это можно сделать только для голосовых вызовов и передачи данных. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один. Карты в обоих слотах могут находиться в активном ожидании в 3G одновременно.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется ОС Android версии 7.0 с фирменной оболочкой EMUI 5.1, это на текущий момент последняя версия интерфейса для мобильных устройств Huawei. Больше всего внимания было уделено проработке внешнего вида и организации меню. Стиль оформления стал более легким, сдержанным, разработчики посвятили его лазурным водам Эгейского моря.

Был добавлен второй вариант отображения рабочего пространства, в котором имеется, в отличие от предыдущих версий EMUI, отдельное меню установленных приложений, привычно для Android ОС прокручивающееся в виде вертикального списка. В меню настроек теперь сбоку выдвигается дополнительная панель, как это было когда-то в смартфонах Sony и Meizu. Любопытно, что разработчики не стали вносить ни малейших изменений, обусловленных размерами экрана и габаритами самого устройства. Если сравнить раздел настроек данного некрупного 5,1-дюймового аппарата с огромным 5,7-дюймовым Honor 8 Pro, у которого еще и вдвое выше разрешение экрана, то окажется, что все настройки у них идентичны. Здесь тоже предусмотрен двухоконный режим, варианты уменьшения в размерах виртуальных клавиатур, хотя сам по себе экран небольшой и еще больше уменьшать в размерах кнопки клавиатур нет никакой необходимости. В общем, особой надобности в функциях для управления одной рукой нет.

Дополнительных программ совсем мало: лишь комплексный диспетчер телефона, файловый менеджер и программа для слежения за здоровьем составляют полезную их часть.

Для прослушивания музыки используется собственный проигрыватель со знакомым симпатичным интерфейсом, в котором, как обычно, нет никаких дополнительных ручных настроек — можно лишь включить или выключить виртуальную систему DTS. В наушниках смартфон звучит качественно, придраться не к чему, звук громкий, чистый, густой и насыщенный, но основной динамик, естественно, выдает звук попроще. Микрофон обладает хорошей чувствительностью, а вот встроенное FM-радио в смартфоне отсутствует.

Производительность

Huawei P10 работает на самой мощной из мобильных платформ HiSilicon — однокристальной Kirin 960. Новая SoC использует самые актуальные на сегодняшний день технологии, такие как процессорные ядра Cortex-A73, интерфейс флэш-памяти UFS 2.1, а также мощный восьмиядерный видеоускоритель Mali G71. Изготовлен чип по 16-нанометровому техпроцессу FinFET Plus, а по производительности GPU новая SoC вдвое превосходит Kirin 950.

В конфигурацию Kirin 960 входит два кластера по четыре процессорных ядра: ARM Cortex-A73 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и ARM Cortex-A53 с частотой до 1,8 ГГц. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, из них свободно после очистки памяти и закрытия всех приложений менее 2,2 ГБ, встроенной памяти свободно около 49,5 ГБ из 64 ГБ общего объема.

Есть возможность увеличения памяти за счет установки карт microSD, также можно подключать внешний флэш-накопитель в режиме USB OTG. Отформатировать карту памяти так, чтобы на нее можно было устанавливать приложения, здесь не предлагается, она используется лишь для хранения файлов пользователя.

Флагманская и очень мощная мобильная платформа HiSilicon Kirin 960 во всех тестах идет практически вровень со Snapdragon 821, за исключением разве что AnTuTu. В любом случае данная SoC обеспечивает системе уверенное быстродействие и в реальных сценариях позволяет смартфону справляться с любыми без исключения задачами. С играми тоже проблем никаких, хотя тонкий металлический корпус здорово нагревается. Все проверенные нами игры, в том числе Dead Trigger 2, Modern Combat 5, Mortal Combat X и другие, идут без малейших притормаживаний на максимальных настройках. Huawei P10 — это очень мощный смартфон топового уровня, у него имеется существенный запас производительности для будущих обновлений.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Huawei P10

(HiSilicon Kirin 960) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Asus Zenfone 3 Deluxe

(Qualcomm Snapdragon 820) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Meizu MX6

(MediaTek Helio X20 (MT6797)) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 120338 138718 149788 113351 77406 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 1850/5466 1741/4221 1728/4036 1482/3836 1346/3271

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Huawei P10

(HiSilicon Kirin 960) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Asus Zenfone 3 Deluxe

(Qualcomm Snapdragon 820) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Meizu MX6

(MediaTek Helio X20 (MT6797)) 3DMark Ice Storm Sling Shot

(больше — лучше) 1947 2409 2676 1869 969 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 22 12 31 13 10 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 18 24 32 24 10 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 54 38 59 52 34 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 56 61 92 71 —

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Huawei P10

(HiSilicon Kirin 960) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Asus Zenfone 3 Deluxe

(Qualcomm Snapdragon 820) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Meizu MX6

(MediaTek Helio X20 (MT6797)) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 3140 2494 2931 13047 12420 Google Octane 2

(больше — лучше) 10136 10036 9287 3116 2981 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 481 551 584 1383 1278

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Видно, что нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 44 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это выше среднего значения в данном тесте для современных смартфонов.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

По результатам тестирования испытуемый, как это чаще всего и бывает, не оказался снабжен всеми необходимыми декодерами, которые нужны для полноценного проигрывания большинства наиболее распространенных в сети мультимедийных файлов, в данном случае, звуковых. Для успешного их проигрывания придется прибегнуть к помощи стороннего проигрывателя — к примеру, MX Player. Правда, и в нем необходимо изменять настройки и устанавливать вручную дополнительные пользовательские кодеки, ведь теперь данный плеер официально не поддерживает звуковой формат АС3.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 видео воспроизводится нормально, звука нет видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 видео воспроизводится нормально, звука нет видео воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Теоретически возможную поддержку адаптеров для вывода на внешнее устройство изображения мы проверить не смогли из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type-C, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Отметим, что, по всей видимости, частота обновления экрана чуть больше 60 Гц, поэтому идеальной гладкости воспроизведения не получается ни при каких стандартных частотах кадров в видеофайле. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях и в светах отображаются все градации оттенков.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Huawei P10, имеет среднюю по современным меркам емкость в 3200 мА·ч. Очевидно, что это обусловлено небольшими в целом размерами тонкого и изящного корпуса. В итоге смартфон показал во всех тестах достойный для современного флагмана уровень, но работает Huawei P10 уж точно не дольше большинства своих конкурентов.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Huawei P10 3200 мА·ч 16 ч. 30 м. 11 ч. 30 м. 4 ч. 10 м. LG G6 3300 мА·ч 16 ч. 50 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. Asus Zenfone 3 Deluxe 3000 мА·ч 14 ч. 00 м. 11 ч. 30 м. 5 ч. 40 м. Meizu Pro 6 Plus 3400 мА·ч 17 ч. 30 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 20 м. Meizu MX6 3060 мА·ч 14 ч. 00 м. 10 ч. 00 м. 4 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора 16,5 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует 11,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать более 4 часов, это далеко не самый впечатляющий результат, но вряд ли Huawei P10 создавался с приоритетом на игры.

Смартфон поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge, но на практике проверить это не получилось, поскольку семпл прибыл к нам на тестирование без комплектного сетевого адаптера. От обычного ЗУ аппарат заряжается в течение 1 часа 50 минут током 1,9 А при напряжении 5,2 В. Беспроводную зарядку смартфон не поддерживает.

Итог

На момент написания обзора цена на Huawei P10 в официальной российской рознице составляла от 36 тысяч рублей за самую доступную версию с 32 ГБ памяти. Это довольно неплохо для топового мобильного аппарата с максимальными характеристиками. Изящный, небольшой и тонкий цельнометаллический корпус скрывает в себе мощную начинку, ни в чем не уступающую другим современным флагманам. У героя обзора отличные экран, звук, коммуникационные возможности, новая мощная и экономичная аппаратная платформа, очень хорошие по качеству съемки камеры. Придраться можно разве что к уровню автономности, но он тут явно обусловлен толщиной и размерами изящного тонкого корпуса, а красота, как известно, требует жертв.