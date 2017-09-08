Смартфон Huawei P10 lite

Привлекательная модель с достойным набором характеристик

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Huawei поднимает планку: самая «простенькая» и самая доступная модель в ее топовом семействе имиджевых смартфонов, Huawei P10 lite, оказалась настолько хороша собой и настолько технически укомплектована, что у иных производителей такой аппарат был бы старшим в линейке. Эта же продается по вполне доступной цене, да еще и регулярно дешевеет. В общем, на текущий момент Huawei P10 lite — один из самых интересных среднеуровневых аппаратов на мобильном рынке, так что пришло время уделить этому интересному смартфону самое пристальное внимание в нашем обзоре.

Основные характеристики Huawei P10 lite (Модель WAS-LX1)

SoC HiSilicon Kirin 658, 8 ядер Cortex-A53 (4@2,3 ГГц + 4@1,7 ГГц)

GPU Mali-T830

Операционная система Android 7.0, EMUI 5.1

Сенсорный дисплей IPS 5,2″, 1920×1080, 423 ppi

Оперативная память (RAM) 3/4 ГБ, внутренняя память 32 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.6 FDD (B1/3/7/8/20), TD (B40)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.1

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

Micro-USB, USB OTG

Камера 12 Мп, автофокус, f/2,2, видео 1080p

Фронтальная камера 8 Мп, f/2,0, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп, счетчик шага

Аккумулятор 3000 мА·ч

Размеры 147×72×7,2 мм

Масса 146 г

Средняя цена Huawei P10 lite (3/32 ГБ) Средняя цена Huawei P10 lite (4/32 ГБ) T-1723184365 T-1723184373 Розничные предложения Huawei P10 lite (3/32 ГБ) L-1723184365-5 Розничные предложения Huawei P10 lite (4/32 ГБ) L-1723184373-5

Внешний вид и удобство использования

По дизайну Huawei P10 lite — почти аналог Honor 8 lite, только оцененный производителем чуть дороже. Это все тот же тонкий и привлекательный смартфон с изящным корпусом из двух стеклянных панелей и металлического ободка по периметру. Но выглядит P10 lite при этом строже, чем Honor 8 lite.

Панели имеют ровную форму без изгибов, под стеклом расположен специальный тонкий слой, который слегка поблескивает. Однако в тыльную панель Huawei P10 lite нельзя посмотреться, как в зеркало, она не имеет зеркального блеска, здесь подложка матовая.

Аппарат имеет вполне комфортные для среднестатистической руки габариты и массу, его легко можно переносить в кармане, он не выскальзывает из рук. Но при этом стеклянные панели довольно маркие, на них остаются отпечатки пальцев, а со временем появляются и царапины.

Сама же сборка никаких нареканий не вызывает, корпус ладно скроен, ощущается надежным и долговечным, ничего не скрипит, щелей и непрокрасов не видно. Оба стекла имеют едва заметные покатые края, а металлическая рамка — блестящие фаски. Все это вместе делает дизайн богаче и интереснее.

Площадка сканера отпечатков пальцев на тыльной панели квадратная. Это довольно неожиданно для такого элемента, но смотрится симпатично. Площадка чуть утоплена вглубь, легко нащупывается пальцем. Модуль камеры же совсем не выпирает за пределы поверхности корпуса, так что аппарат лежит на столе устойчиво, не покачивается при прикосновениях к экрану.

SIM-карты вставляются в боковой гибридный разъем. Тут все стандартно: либо две Nano-SIM, либо одна Nano-SIM плюс одна карта памяти microSD. Поддерживается горячая замена карточек.

На другой грани установлены механические кнопки. Клавиши крупные, заметно выпирают, легко нащупываются, но ход имеют, пожалуй, жестковатый и короткий, хотя и вполне отчетливый.

Вся передняя панель прикрыта 2.5D-стеклом с чуть покатыми краями. Над экраном привычно установлены сенсоры, глазок фронтальной камеры без собственной вспышки. Имеется также такой полезный элемент, как светодиодный индикатор событий.

Аппаратных кнопок под экраном нет, кнопки здесь только на экране, зато их порядок в панели можно самостоятельно изменять в настройках.

Основной динамик выведен в нижний торец, он тут один, но это не мешает аппарату издавать весьма громкий и насыщенный, вполне качественный звук. Универсальный разъем Micro-USB, установленный здесь же, поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Разговорный микрофон вполне обходится маленьким отверстием.

Верхний торец отдан под 3,5-миллиметровый выход на наушники. Здесь же можно заметить отверстие вспомогательного микрофона, в аппарате есть система шумоподавления.

Huawei P10 lite выпускается в четырех различных цветовых модификациях: черной, белой, золотистой и, конечно же, синей. Каждая по-своему привлекательна, но глядя на золотистый вариант, так и хочется заметить, что это тот редкий случай, когда «золото» не отдает «цыганщиной». Устройство в таком цвете действительно оказалось вполне привлекательным — видимо, из-за матовой, а не зеркальной подложки под стеклом.

Экран

Huawei P10 lite оснащен дисплеем IPS с 2.5D-стеклом с покатыми краями. Физические размеры его составляют 65×116 мм при диагонали 5,2 дюйма. Разрешение равняется 1920×1080, плотность точек составляет около 423 ppi. Рамка вокруг экрана имеет общую ширину по бокам примерно в 3 мм, снизу и сверху — по 15 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Есть режим защиты зрения для предотвращения усталости глаз.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Huawei P10 lite, далее их можно различать по размеру):

Экран у Huawei P10 lite темнее (яркость по фотографиям 101 против 114 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Huawei P10 lite очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, которое по эффективности даже лучше, чем у Nexus 7, поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 500 кд/м², минимальное — 3 кд/м². Максимальная яркость высокая, значит, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится слева от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения регулировки яркости, им пользователь может попытаться выставить желаемый уровень яркости в текущих условиях. Если не вмешиваться, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 16 кд/м² (подходит), в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 175 кд/м² (нормально), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 500 кд/м² (до максимума, что и нужно). Уровень яркости подсветки зависит от положения ползунка в темноте и в условиях офиса, но в очень ярком окружении всегда устанавливается максимум. Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Huawei P10 lite и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Huawei P10 lite явно перенасыщены и цветовой баланс у экранов немного различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Huawei P10 lite контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но у Huawei P10 lite экран все же немного темнее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля хорошая, но не идеальная:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1100:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 30 мс (17 мс вкл. + 13 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 48 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,32, что выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть какая-то динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) может не соответствовать гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине, ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Нужно отметить, что в данном случае коррекция яркости выражена слабо и имеет не совсем очевидную зависимость от изображения, однако лучше бы ее не было совсем.

Цветовой охват шире sRGB:

Смотрим на спектры:

Такое мы уже видели в случае, например, Sony Xperia Z2 и других мобильных устройств. Sony указывает, что в этих экранах используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы и позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. Для потребительского устройства широкий цветовой охват является никак не достоинством, а существенным недостатком, поскольку в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. Результат приведен на фотографии выше.

Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура существенно выше стандартных 6500 К, но хоть отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка на цветовом круге.

На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Корр. — данным, полученным после сдвига точки в указанное на снимке выше положение. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как цветовая температура приблизилась к стандартному значению, а ΔE не перешло границу в 10 единиц. Какая-то польза от такой коррекции есть, к тому же яркость уменьшилась всего на 10%. Отметим, что данная функция реализована в варианте скорее для галочки, так как нет численного отражения коррекции и нет поля для замера цветового баланса.

Подведем итоги: экран имеет высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, высокий контраст и хорошую равномерность черного поля. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и излишне широкий цветовой охват. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким, хотя и стоит приготовиться к странным и не совсем естественным оттенкам в фильмах и на фотографиях.

Камера

Фронтальный модуль получил сенсор 8 Мп и объектив с диафрагмой f/2,0. Автофокуса нет, собственной вспышки тоже. Естественно, присутствует режим украшения портрета, и даже есть простенький алгоритм размытия фона. Такой вариант часто встречается в дешевых китайских смартфонах и для основной камеры: фон просто размывается вокруг центрального пятна резкости, никаких границ для объектов программа здесь не отслеживает.

Снимает селфи-камера Huawei P10 lite средне: динамический диапазон матрицы узковат, изображение темноватое, детализация тоже невысокая, от смартфона такой категории можно было бы ожидать и более качественной селфи-камеры.

Основная камера использует модуль с 12-мегапиксельной матрицей (размер пикселя 1,25 мкм) и максимальной диафрагмой f/2,2, есть быстрый фазовый автофокус и одинарная, но довольно яркая вспышка. Системы стабилизации нет. Второго вспомогательного модуля камеры тоже нет, однако имеется режим, позволяющий менять точку фокусировки уже на готовом снимке.

При включении ручного режима управления появляется горизонтальный ползунок с изменяемыми значениями выдержки (от 1/4000 до 8 с), светочувствительности (до ISO 1600), баланса белого, вариантов фокусировки и шкалой экспокоррекции. Традиционно для интерфейса камер Huawei, присутствует масса разнообразных сценических и специализированных режимов, в том числе и скачиваемых дополнительно (режим еды, светопись, аудиозаметка, сканирование и т. д.).

Камера может снимать видео в максимальном разрешении Full HD @30 fps, функции стабилизации нет. Съемка с рук в движении камере удается плохо, но при зафиксированном положении камеры в целом изображение вполне качественное, без рывков и артефактов, плавное и детализированное. К звукозаписи также претензий нет: система шумоподавления со своими задачами вполне справляется.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

С макросъемкой при комнатном освещении камера справляется неплохо. Неплохая резкость по полю кадра. С удалением плана детализация падает достаточно плавно. Неплохая детализация на дальних планах. Макросъемка удается камере хорошо. Хорошая резкость по полю и по планам.

Судя по всему, модуль здесь такой же, как в версии Plus. Нерезкости по углам практически нет, шумов немного, хорошая детализация, благодаря умеренной программной обработке, и в целом картинка весьма приятная. В итоге камера хорошо справится со множеством различных сюжетов.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Huawei P10 lite включают поддержку LTE Cat.6 (до 300 Мбит/с), поддерживается пять диапазонов частот LTE FDD и один TDD, в их числе и все 3 интересных нам диапазона FDD LTE (band 3, 7, 20). В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает.

Кроме этого, поддерживаются оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), и даже есть NFC, успешно работающий с электронным проездным. Этим, кстати, Huawei P10 lite выгодно отличается от Honor 8 lite. Стандартно можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth 4.1. Разъем Micro-USB поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS) и с Глонасс, а также с китайской BeiDou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых десятков секунд, точность позиционирования неплохая, имеется магнитный компас.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, способы сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, звук густой и насыщенный, чистый и громкий. А вот виброзвонок, пожалуй, по силе слабоват, и ручных регулировок для него не предусмотрено.

Смартфон не поддерживает в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть когда для передачи данных в 4G назначена одна карта, вторая может работать только в 2G. Интерфейс не позволяет выбрать для SMS определенную SIM-карту заранее — только во время соединения. Заранее задать карту можно для передачи данных и голосовых вызовов. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Huawei P10 lite используется последние версии ОС Android 7.0 и EMUI 5.1 — естественно, с возможностью обновления по воздуху. Это не первый раз, когда мы встречаемся со свежей версией оболочки EMUI, и уже знаем, что создатели пятой версии этого интерфейса решили более соответствовать вкусам европейцев. Для этого даже была введена возможность привести интерфейс к более привычному европейцам стандартному Android-варианту, с отдельным меню программ в ланчере.

В EMUI можно найти все необходимые современному интерфейсу мобильного устройства функции: есть двухоконный режим, поддержка жестов, виртуальная кнопка и многое другое. Технология Knuckle Sense доступна теперь и в серии lite. С ее помощью постукиванием костяшек пальцев по экрану делаются скриншоты и производится запись экрана.

Среди установленных приложений, как обычно, имеются файловый менеджер, комплексный диспетчер телефона и программа для слежения за здоровьем. Из сторонних приложений для русскоязычного рынка предустановлены бесплатные сервисы Яндекс. Также среди программ можно найти Opera, Booking.com и TripAdvisor. Традиционно предустановлена альтернативная клавиатура SwiftKey с расширенным набором настроек, и традиционно же неудобен способ переключения языковых раскладок: вместо привычного нажатия одной кнопки здесь необходимо удерживать пробел с последующим скольжением к цели, что отнимает больше времени и повышает шанс промахнуться при быстрой печати.

Для музыки предназначен собственный плеер с привычным интерфейсом, в котором совсем нет ручных настроек — можно лишь включить или выключить виртуальную систему SWS. И в наушниках, и через динамик аппарат звучит выше среднего уровня. Звук не только чистый и громкий, но к тому же и вполне насыщенный: низкие чувствуются, звучание можно даже охарактеризовать как гулкое, басовитое. FM-радио имеется, вести запись программ не умеет. Диктофон неожиданно показался недостаточно чувствительным.

Производительность

Аппаратная платформа Huawei P10 lite строится на однокристальной системе HiSilicon Kirin 658, выполненной по 16-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 в двух кластерах: с частотой до 2,3 ГГц и с частотой 1,7 ГГц, а также сопроцессор i5. По сути, это все тот же Kirin 655, только с более высокой максимальной частотой старших ядер. За обработку графики отвечает тот же самый GPU Mali-T830. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 32 ГБ. Из них в реальности свободно около 22 ГБ флэш-памяти и примерно 2 (из 3) ГБ ОЗУ.

Возможность расширения памяти за счет установки карт microSD есть, но тогда придется изымать одну из SIM-карт. Смартфон не предлагает отформатировать карту памяти отдельно как внутреннее хранилище, однако на нее все равно устанавливаются приложения, если выбрать карту в качестве основной памяти. Также можно подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG.

Главное, что можно сказать о редкой SoC Kirin 658, которая пока используется лишь в модели P10 lite — она практически ничем не отличается от своей гораздо более распространенной сестры Kirin 655, это показали все тестовые программы.

Платформа демонстрирует по результатам всех тестов вполне уверенный средний уровень. Возможности этой SoC находятся где-то между Qualcomm Snapdragon 435 и Snapdragon 625. В комплексном тесте AnTuTu Kirin 658 выдает не более 57К очков.

Производительности Huawei P10 lite пока хватает для выполнения любых задач, в том числе для актуальных игр, включая Mortal Kombat X, которые идут бодро, без притормаживаний. Игровой процесс здесь всегда можно записать прямо с экрана смартфона с помощью штатной функции. Надо только быть внимательным, потому что часто получается вертикальная (портретная) ориентация на видео, хотя во время игры смартфон, естественно, держится горизонтально.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Huawei P10 lite

(HiSilicon Kirin 658) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 56286 57038 50597 45579 63146 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 895/3184 809/3357 757/2071 678/2121 831/4092

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Huawei P10 lite

(HiSilicon Kirin 658) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 369 398 421 254 466 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 5 5 5 11 6 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 5 5 5 5 6 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 18 19 17 28 22 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 17 18 17 16 23

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Huawei P10 lite

(HiSilicon Kirin 658) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 8234 8663 9992 11038 8179 Google Octane 2

(больше — лучше) 5205 4735 3928 3125 5036 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 987 987 1104 1381 877

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней правой части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 37 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это не очень много.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях примерно пара оттенков сливаются с черным, но в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Huawei P10 lite, имеет емкость в 3000 мА·ч. По современным меркам это довольно скромно, и смартфон демонстрирует лишь удовлетворительную длительность автономной работы, не более того. Видимо, платформа достаточно прожорливая, поскольку Honor 6C с таким же аккумулятором показывает гораздо более высокие результаты. В реальных сценариях использования при нормальном среднестатистическом режиме работы герой обзора способен продержаться без подзарядки до вечера, на большее рассчитывать не стоит.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения, хотя таковые, естественно, в аппарате предусмотрены.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Huawei P10 lite 3000 мА·ч 10 ч. 20 м. 8 ч. 40 м. 4 ч. 30 м. Honor 6C 3020 мА·ч 16 ч. 30 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Honor 8 lite 3000 мА·ч 13 ч. 30 м. 10 ч. 40 м. 4 ч. 30 м. Asus Zenfone 3 3000 мА·ч 12 ч. 00 м. 9 ч. 40 м. 6 ч. 30 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора около 10,5 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через сеть Wi-Fi аппарат функционирует примерно 8,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 4,5 часов.

От стандартного (не фирменного) сетевого адаптера с максимальным выходным током 2 А смартфон заряжается примерно 3 часа током 1,8 А при напряжении 5 В. Беспроводную зарядку смартфон не поддерживает.

Итог

Huawei хорошо удаются среднеуровневые аппараты, и продает их компания по более чем вменяемой цене. В отличие от весьма дорогих флагманов, типа P10 и P10 Plus, lite-версия вполне доступна: сейчас официальная цена на нее опустилась до 17 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получает очень привлекательный, даже, можно сказать, стильный и выглядящий дороже своего уровня аппарат со вполне сбалансированными и более чем достойными для такого уровня техническими характеристиками. Если флагманская платформа компании Kirin 960 явно не дотягивает до лидеров, то на среднем уровне со своей Kirin 65x смартфоны Huawei имеют все шансы достойно побороться с более дорогими устройствами на SoC Qualcomm Snapdragon 625, а уж конкурентов на Snapdragon 435 и MediaTek Helio P10 они вообще оставляют позади. Экран, звук, коммуникационные возможности, камера — всё у Huawei P10 lite вполне соответствует высоким требованиям. А некоторые «вкусности», вроде поддержки LTE Cat.6, Knuckle Sense и быстрой зарядки SuperCharge, для смартфона такой цены выглядят и вовсе избыточными. Слабовата тут лишь автономность, но дела с ней обстоят не лучшим образом у всей новой линейки P10. Притом это практически единственный заметный минус Huawei P10 lite, других просто нет.