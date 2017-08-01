Смартфон Honor 8 Lite

Сбалансированная среднеуровневая модель с весьма привлекательной внешностью

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Почти год прошел с тех пор, как компания Huawei представила в Париже всему миру свой притягательный смартфон Honor 8, который пришелся по душе многим пользователям не только за свои неплохие характеристики, но и за необычный синий варианта окраса корпуса, мгновенно ставший хитом. До этого такой цвет практически не использовался производителями мобильной техники — разве что эпизодически.

Huawei же быстро возвела данный цвет в ранг основных и теперь постоянно использует его в качестве собственной оригинальной «фишки», которой нет у других. Однако прошел целый год, пока наконец весной этого года в России не начали появляться последователи той легендарной модели. Ими стали родственные смартфоны Honor 8 Pro и Honor 8 Lite, тоже, естественно, предлагающие фирменный синий окрас. В рекламе упор делается именно на синий вариант, хотя эти модели выпускаются и в других, тоже довольно привлекательных цветах. Младшая модель в разросшемся семействе, Honor 8 Lite, прибыла к нам на тестирование именно в популярном синем цвете.

Основные характеристики Honor 8 Lite (Модель PRA-TL10)

SoC HiSilicon Kirin 655, 8 ядер Cortex-A53 (4@2,1 ГГц + 4@1,7 ГГц)

GPU Mali-T830 MP2

Операционная система Android 7.0, EMUI 5.0

Сенсорный дисплей IPS 5,2″, 1920×1080, 423 ppi

Оперативная память (RAM) 3/4 ГБ, внутренняя память 32/64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.6 FDD (B1/3/7/8/19/20/28), TD (B38/39/40)

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.1

GPS, A-GPS, Глонасс

Micro-USB, USB OTG

Основная камера 12 Мп, f/2,2, автофокус, видео 1080p

Фронтальная камера 8 Мп, f/2,0, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп, детектор шага

Аккумулятор 3000 мА·ч

Размеры 147×73×7,6 мм

Масса 147 г

Средняя цена Honor 8 Lite (3/32 ГБ) Honor 8 Lite (4/32 ГБ) Honor 8 Lite (4/64 ГБ) T-1729661328 T-1723549385 T-1729297164 Розничные предложения Honor 8 Lite (3/32 ГБ) L-1729661328-5 Розничные предложения Honor 8 Lite (4/32 ГБ) L-1723549385-5 Розничные предложения Honor 8 Lite (4/64 ГБ) L-1729297164-5

Внешний вид и удобство использования

Honor 8 Lite — это тонкий и изящный смартфон с корпусом из двух плоских стеклянных панелей с выпуклой металлической рамкой между ними. Со стороны аппарат смотрится эффектно, поблескивает в лучах солнца благодаря своим панелям с эффектом «матированной стали». Это стекло с металлизированной блестящей подложкой, то есть практически зеркало, только чуть затемненное.

Естественно, на таких поверхностях будут заметны все отпечатки пальцев и любая грязь, хотя, справедливости ради, надо заметить, что качественное олеофобное покрытие не позволяет отпечаткам появляться быстро, да и стираются они легко. Угловые части корпуса заметно закруглены в плане, профиль весьма тонкий, из-за чего аппарат комфортно устраивается в любых карманах одежды.

Сами стеклянные панели могут быть довольно скользкими, но смартфон обычно держат за бока, а они здесь имеют качественно обработанные матовые поверхности, которые совершенно не скользят в руках. Данный вопрос в Honor 8 Lite хорошо продуман. К сборке также нет ни малейших претензий, корпус монолитен, все детали четко подогнаны, у Huawei с этим полный порядок.

От более старших Honor 8 и Honor 8 Pro версия Honor 8 Lite отличается отсутствием некоторых элементов. Здесь, например, нет двойной камеры, нет двухсекционной вспышки, нет инфракрасного передатчика на верхнем торце. Зато в нижнем торце зачем-то прорезаны два ряда отверстий, хотя динамик здесь один.

Верхний же торец содержит лишь 3,5-миллиметровый аудиовыход на наушники и дополнительный микрофон для работы системы шумоподавления.

Карточки вставляются в боковой гибридный разъем: либо две Nano-SIM, либо одна Nano-SIM плюс одна карта памяти microSD — все стандартно. Поддерживается горячая замена карточек.

Механические кнопки установлены на противоположной, правой боковой грани. Клавиши крупные, заметно выпирают, легко нащупываются, ход имеют жестковатый, но отклик отчетливый.

Вся передняя панель прикрыта 2.5D-стеклом с покатыми краями. Над экраном привычно установлены датчики, глазок фронтальной камеры без собственной вспышки, а также светодиодный индикатор событий.

Под экраном аппаратных сенсорных кнопок нет, кнопки здесь только на экране, их взаимное расположение в панели навигации в смартфонах Huawei традиционно можно изменять по своему усмотрению.

На тыльной стороне корпуса установлен модуль камеры с одиночной вспышкой, в качестве защитного стекла для них используется все та же общая стеклянная задняя панель, то есть камера за пределы поверхности не выпирает. А вот расположенная чуть ниже площадка сканера отпечатков пальцев немного утоплена вглубь, отчего легко нащупывается вслепую.

С помощью дактилоскопического датчика можно не только разблокировать экран, но и управлять звонками, прокруткой меню, будильником и съемкой на камеру. К работе сканера претензий нет, распознавание происходит быстро и безошибочно, палец можно подносить под любым углом, в память записывается до пяти отпечатков.

Производитель утверждает: «Усовершенствованная система распознавания отпечатков пальцев позволяет разблокировать Honor 8 Lite всего за 0,3 секунды, используется система защиты на уровне процессора, а сохраненные шаблоны отпечатков пальцев нельзя ни извлечь, ни восстановить». На деле датчик действительно срабатывает быстро, претензий нет, однако большинство современных сканеров отпечатков пальцев уже достигли того уровня, когда выделить по скорости срабатывания какой-то один по ощущениям стало трудно.

Honor 8 Lite выпускается в четырех цветовых модификациях: черной, белой, золотистой и, конечно же, синей. У каждой из них передняя панель соответствует цвету самого корпуса.

Экран

Honor 8 Lite оснащен дисплеем IPS (с технологией LTPS) с 2.5D-стеклом с покатыми краями. Физические размеры его составляют 65×116 мм при диагонали 5,2 дюйма. Разрешение равняется 1920×1080 точек, плотность составляет около 423 ppi. Рамка вокруг экрана имеет общую ширину по бокам примерно в 3,5 мм, снизу — 16 мм, сверху — 14 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Есть режим защиты зрения для предотвращения усталости глаз.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана чуть хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Honor 8 Lite, далее их можно различать по размеру):

Экран у Honor 8 Lite немного светлее (яркость по фотографиям 125 против 113 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Honor 8 Lite очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, которое по эффективности даже лучше, чем у Nexus 7, поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 530 кд/м², минимальное — 6 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, и, учитывая хорошие антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на приемлемом уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится слева от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения регулировки яркости, им пользователь может попытаться выставить требуемый уровень яркости в текущих условиях. Мы немного увеличили яркость в полной темноте и получили, что в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 14 кд/м², в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 170 кд/м², в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 530 кд/м². Результат нас вполне устроил. Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Honor 8 Lite и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Honor 8 Lite имеют естественную насыщенность, цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана немного различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Honor 8 Lite контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 4 раза, исходя из разницы в выдержке), но в случае Honor 8 Lite падение яркости чуть меньше. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля средняя:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1200:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 26 мс (14 мс вкл. + 12 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 42 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,48, что выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая несколько отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения — на темных в среднем изображениях яркость подсветки заметно уменьшается. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) не соответствует гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Вообще такая неотключаемая коррекция яркости ничего кроме вреда не приносит, так как постоянная смена яркости экрана как минимум может вызывать некоторый дискомфорт, снизить различимость градаций в тенях в случае темных изображений и читаемость экрана на ярком свету, поскольку на не самых светлых в среднем изображениях яркость подсветки занижается.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге визуально цвета на этом экране не отличаются от естественных. Баланс оттенков на шкале серого немного компромиссный, так как цветовая температура существенно выше стандартных 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка на цветовом круге.

На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Корр. — данным, полученным после сдвига точки в указанное на снимке выше положение. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как цветовая температура приблизилась к стандартному значению и ΔE в среднем уменьшилась. Какая-то польза от такой коррекции есть, к тому же яркость уменьшилась менее чем на 14%. Отметим, что данная функция реализована в варианте скорее для галочки, так как нет численного отражения коррекции и нет поля для замера цветового баланса.

Присутствует модная настройка, позволяющая снизить интенсивность синей компоненты.

Маркетологи постарались запугать пользователя, чтобы показать степень заботы производителя. Разумеется, нет никакого УФ-излучения (см. спектр выше), и нет никакой усталости глаз, обусловленной именно синим светом. В принципе, яркий свет может приводить к нарушению суточного (циркадного) ритма (см. статью про iPad Pro с дисплеем 9,7 дюйма), но все решается подстройкой яркости до комфортного уровня, а искажать цветовой баланс, уменьшая вклад синего, нет абсолютно никакого смысла.

Подведем итоги: экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством без проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, эффективное олеофобное покрытие, высокий контраст, приемлемый цветовой баланс и близкий к sRGB цветовой охват. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, а также неотключаемую динамическую подстройку яркости подсветки. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальный модуль здесь имеет сенсор 8 Мп с широкоугольным объективом (77°) с диафрагмой f/2,0, с фиксированным фокусом и без собственной вспышки. Естественно, присутствует режим украшения портрета, причем и для видеосъемки тоже. Снимает селфи-камера Honor 8 Lite весьма неплохо: изображение светлое, детализация высокая, краски натуральные, автоматический баланс белого адекватный.

Основная камера использует модуль с 12-мегапиксельной матрицей (размер пикселя 1,25 мкм) и объектив с максимальной диафрагмой f/2,2, есть быстрый фазовый автофокус и одинарная, не очень яркая вспышка. Системы стабилизации нет. Нет здесь и второго, вспомогательного модуля камеры, однако имеется режим, позволяющий менять точку фокусировки на уже готовом снимке.

Как обычно, в настройках имеется профессиональный режим управления. Если включить его, то появится горизонтальный ползунок с изменяемыми значениями выдержки (от 1/4000 до 8 с), светочувствительности (до ISO 1600), способа экспозамера, вариантов фокусировки, баланса белого и шкалы экспокоррекции. Что касается дополнительных режимов, то помимо упомянутого режима изменяемого фокуса, а также НDR, есть масса сценических режимов, в том числе и скачиваемых дополнительно (режим еды, светопись и т. д.). С помощью Camera2API можно передавать управление камерой сторонним приложениям, а также сохранять снимки в RAW.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении Full HD @30 fps, есть режим замедленной съемки. Функции стабилизации нет, а она бы тут не помешала, поскольку мелкая дрожь рук заметна даже при статичной съемке, но говоря уже о съемке в движении. Сама же картинка сочная и вполне качественная, к детализации и плавности видеоряда, как и к звуку, претензий нет. Система шумоподавления со своими задачами справляется адекватно.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Хорошая резкость по полю кадра. Номера ближайших машин различимы. С макросъемкой камера справляется хорошо. Хорошая детализация на дальних планах. Текст отработан хорошо. Хорошая детализация по планам. По полю кадра детализация также хороша.

Камеру можно назвать хорошей, как это следует из комментариев к снимкам. Она может похвастаться высокой детализацией и резкостью по полю и по планам. Можно найти небольшие зоны нерезкости, но это мелочи. Хорошо в камере работает и программа: шумы практически отсутствуют, а шумодав достаточно аккуратен. Пожалуй, по качеству этот модуль не сильно уступает старшему брату в модели Honor 8 с маркировкой Pro. В итоге камера отлично справится со множеством сценариев.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Honor 8 Lite включают поддержку LTE Cat.6 (до 300 Мбит/с), поддерживается достаточное количество диапазонов частот LTE FDD и TDD, в их числе и все 3 интересных нам диапазона FDD LTE (band 3, 7, 20). В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает.

Однако диапазон Wi-Fi поддерживается лишь один (2,4 ГГц), NFC нет. Можно стандартно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth 4.1. Разъем Micro-USB поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS) и с Глонасс. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение минуты, точность позиционирования неплохая. Имеется магнитный компас.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, способы сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, звук не идеально чист, но особых претензий не вызывает. Виброзвонок по силе ниже среднего уровня, ручных регулировок для него не предусмотрено.

Смартфон не поддерживает в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть когда для передачи данных в 4G назначена одна карта, вторая может работать только в 2G. Интерфейс не позволяет выбрать для SMS определенную SIM-карту заранее — только во время соединения. А вот заранее выбрать карту для передачи данных и голосовых вызовов можно. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Honor 8 Lite используются последние версии ОС Android (7.0) и фирменной оболочки EMUI (5.0), есть возможность обновления по воздуху. Это не первый раз, когда мы встречаемся с EMUI 5.0, так что нам уже известно, что создатели интерфейса в его оформлении вдохновлялись богатством красок Эгейского моря. В плане организации в EMUI можно найти все необходимые современному интерфейсу мобильного устройства функции: есть двухоконный режим, поддержка жестов, виртуальная кнопка и многое другое. В ланчере можно использовать «азиатский» вариант без отдельного меню приложений или более привычный европейцу стандартный Android-интерфейс с отдельным меню программ.

Среди установленных приложений можно привычно найти комплексный диспетчер телефона, есть программа для слежения за здоровьем, файловый менеджер. Из сторонних приложений для русскоязычного рынка, как обычно, предустановлены бесплатные сервисы Яндекс и Mail.ru, а также Booking.com и TripAdvisor. Традиционно для смартфонов Huawei неудобен способ переключения языковых раскладок: вместо привычного нажатия одной кнопки здесь необходимо удерживать пробел с последующим скольжением к цели, что отнимает больше времени. Кроме того, предустановлена альтернативная клавиатура SwiftKey с расширенным набором настроек.

Для музыки предназначен знакомый фирменный плеер с привычным интерфейсом, в котором совсем нет ручных настроек — можно лишь включить или выключить виртуальную систему SWS. И в наушниках, и через основной динамик аппарат звучит средне: звук чистый, но простенький, звонкий, без заметного присутствия низких частот, громкость достаточна, но не чрезмерна. Есть FM-радио без возможности записи программ с эфира. Микрофон демонстрирует удовлетворительную чувствительность, диктофон рабочий.

Производительность

Аппаратная платформа Honor 8 Lite строится на однокристальной системе HiSilicon Kirin 655, выполненной по 16-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 в двух кластерах: с частотой до 2,1 ГГц и с частотой 1,7 ГГц. За обработку графики отвечает двухъядерный GPU Mali-T830 MP2. Объем ОЗУ составляет 3 или 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 32 или 64 ГБ. В нашем варианте смартфона было свободно менее 22 из 32 ГБ флэш-памяти и примерно 2,5 из 4 ГБ ОЗУ. Возможность расширения встроенной памяти за счет установки карт microSD есть, но тогда придется изымать одну из SIM-карт.

Есть возможность отформатировать карту памяти так, чтобы устанавливать на нее приложения. Также можно подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG.

В целом, Kirin 655 демонстрирует по результатам всех тестов вполне уверенный средний уровень. Возможности платформы находятся где-то между Qualcomm Snapdragon 430 и Snapdragon 625. В комплексном тесте AnTuTu Kirin 655 выдает около 57К очков.

Производительности Honor 8 Lite пока хватает для выполнения любых задач, в том числе для актуальных игр, которые, например в случае Mortal Kombat X, идут бодро, без притормаживаний.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Honor 8 Lite

(HiSilicon Kirin 655) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 57038 45579 50597 44418 63146 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 809/3357 678/2121 757/2071 635/2071 831/4092

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Honor 8 Lite

(HiSilicon Kirin 655) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 398 254 421 288 466 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 5 11 5 4 6 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 5 5 5 4 6 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 19 28 17 15 22 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 18 16 17 16 23

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Honor 8 Lite

(HiSilicon Kirin 655) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 8663 11038 9992 11298 8179 Google Octane 2

(больше — лучше) 4735 3125 3928 3191 5036 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 987 1381 1104 1365 877

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 42 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса). Такой нагрев нельзя назвать незначительным.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Частота обновления экрана равна 59 Гц, поэтому в случае файлов с 60 кадр/с как минимум один кадр за секунду пропускается. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях и в светах отображаются все градации оттенков.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Honor 8 Lite, имеет емкость в 3000 мА·ч. С этой батареей смартфон демонстрирует вполне удовлетворительные результаты автономности, но не более того. В реальных сценариях использования при нормальном среднестатистическом режиме работы герой обзора вполне способен спокойно продержаться без подзарядки один полный день, но на большее рассчитывать не стоит.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения, хотя таковые, естественно, в аппарате предусмотрены.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Honor 8 Lite 3000 мА·ч 13 ч. 30 м. 10 ч. 40 м. 4 ч. 30 м. Honor 6C 3020 мА·ч 16 ч. 30 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Lenovo K6 Note 4000 мА·ч 20 ч. 30 м. 14 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. Asus Zenfone 3 3000 мА·ч 12 ч. 00 м. 9 ч. 40 м. 6 ч. 30 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора около 13,5 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через сеть Wi-Fi аппарат функционирует примерно 10,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 4,5 часов.

От стандартного сетевого адаптера с максимальным выходным током 2 А смартфон заряжается примерно 2 часа 40 минут током 1,6 А при напряжении 5 В. Беспроводную зарядку смартфон не поддерживает.

Итог

Honor 8 Lite получился весьма привлекательным внешне и вполне достойным по техническим характеристикам. При цене в 12-15 тысяч рублей (в зависимости от модификации) у него есть все шансы снискать популярность и стать достойным продолжателем легендарного рода Honor. За небольшие для официальной российской розницы деньги покупатель получает симпатичный тонкий сбалансированный аппарат с ярким экраном, вполне актуальной аппаратной начинкой, удовлетворительными коммуникационными возможностями, звуком, автономностью и неплохой для своего уровня камерой. Компания позиционирует Honor 8 Lite как смартфон для активных и следящих за модой молодых людей, предпочитающих приобретать стильные и производительные устройства по доступной цене. И в целом новинка вполне себя в данной роли оправдывает.