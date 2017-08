Материнская плата Asus ROG Strix X299-E Gaming

К нам в лабораторию уже попало несколько новых плат Asus серии Prime на основе чипсета Intel X299. Но начнем мы знакомство с моделями нового поколения с игровой платы серии ROG Strix — Asus ROG Strix X299-E Gaming. Комплектация и упаковка Плата Asus ROG Strix X299-E Gaming поставляется в небольшой картонной коробке черного цвета, на которой, помимо фотографии самой платы, расписаны все ее достоинства. Кроме самой платы в комплект поставки входит инструкция пользователя (только на английском языке), DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, четыре SATA-кабеля (все разъемы с защелками, два кабеля имеют угловой разъем с одной стороны), заглушка для разъемов задней панели, мостик SLI на две видеокарты, один термодатчик, кабель для подключения адресуемой RGB-ленты, специальная монтажная рамка для вертикальной установки M.2-накопителя, выносная антенна встроенного Wi-Fi-модуля и даже несколько пластиковых стяжек.

Конфигурация и особенности платы Сводная таблица характеристик платы Asus ROG Strix X299-E Gaming приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности. Поддерживаемые процессоры Intel Core-X (Skylake-X, Kaby Lake-X) Процессорный разъем LGA 2066 Чипсет Intel X299 Память 8 × DDR4 (максимальный объем зависит от процессора) Аудиоподсистема SupremeFX S1220A Сетевой контроллер Intel I219-V

Asus Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac+Bluetooth 4.2) Слоты расширения 2 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

1 × PCI Express 3.0 x4

1 × PCI Express 3.0 x1 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x4)

1 × PCI Express 3.0 x1

2 × M.2 SATA-разъемы 8 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 8 × USB 3.0

3 × USB 3.1

4 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × USB 3.1 (Type-A)

1 × USB 3.1 (Type-C)

4 × USB 3.0

2 × USB 2.0

1 × RJ-45

2 разъема для подключения антенн

1 × S/PDIF

5 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

4-контактный разъем питания ATX 12 В

8 × SATA 6 Гбит/с

2 × M.2

7 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

1 разъем для подключения платы Fan Extension

1 разъем для подключения порта USB 3.1

2 разъема для подключения портов USB 3.0

1 разъем для подключения портов USB 2.0

2 разъема RGB LED strip

1 разъем Digital LED strip

1 разъем для термодатчика

1 разъем для COM-порта

1 разъем Intel VROC Upgrade Key Форм-фактор ATX (305×244 мм) Форм-фактор Плата Asus ROG Strix X299-E Gaming выполнена в стандартном форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены 9 отверстий.



Чипсет и процессорный разъем Плата Asus ROG Strix X299-E Gaming основана на новом чипсете Intel X299 и поддерживает процессоры Intel Core-X (Kaby Lake-X и Skylake-X) с разъемом LGA 2066.

Память Для установки модулей памяти DDR4 на плате Asus ROG Strix X299-E Gaming предусмотрено 8 DIMM-слотов. Если устанавливается 4-ядерный процессор Kaby Lake-X с двухканальным контроллером памяти (модели Core i7-7740Х и Core i5-7640Х), то используются 4 передних слота памяти, а максимальный объем поддерживаемой памяти будет равен 64 ГБ (non-ECC Unbuffered DIMM). При использовании процессоров Skylake-X с четырехканальным контроллером памяти можно использовать все 8 слотов, а максимальный объем поддерживаемой памяти будет равен 128 ГБ (non-ECC Unbuffered DIMM). Слоты расширения и разъемы M.2 Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате Asus ROG Strix X299-E Gaming имеется три слота с форм-фактором PCI Express x16, два слота с форм-фактором PCI Express x4, слот PCI Express 3.0 x1 и два разъема M.2. Первый и второй слоты (если считать от процессорного разъема) с форм-фактором PCI Express x16 реализованы на базе процессорных линий PCIe 3.0 и представляют собой слоты PCI Express 3.0 x16, то есть могут работать на скорости x16 (в зависимости от используемого процессора). Эти слоты обозначены на плате как PCIEX16/X8_1 и PCIEX16/X8_2. Третий слот (если считать от процессорного разъема) с форм-фактором PCI Express x16 поддерживает скорость x8 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x8, но в форм-факторе PCI Express x16. Причем в зависимости от используемого процессора этот слот может быть реализован на базе процессорных линий PCIe 3.0 (в этом случае он работает в режиме x8), а может быть реализован на базе чипсетных линий PCIe 3.0 (в этом случае он работает в режиме x1). Этот слот обозначен на плате PCIEX8/X1_3. Режимы работы слотов с форм-фактором PCI Express x16 зависят от того, какой именно используется процессор. Напомним, что в семействе Intel Core-X есть процессоры с 16 линиями PCIe 3.0 (это 4-ядерные процессоры семейства Kaby Lake-X), а также с 28 и 44 линиями PCIe 3.0 (процессоры семейства Skylake-X). Начнем с варианта процессора с 44 линиями PCIe 3.0. В этом случае все три слота с форм-фактором PCI Express x16 реализуются через процессорные линии PCIe 3.0. Режим работы слотов PCIEX16/X8_1, PCIEX16/X8_2 и PCIEX8/X1_3 следующий: x16/x16/x8. Причем в случае процессора с 44 линиями PCIe 3.0 можно использовать до трех видеокарт в режиме CrossFire и две видеокарты в режиме SLI. В варианте процессора с 28 линиями PCIe 3.0 только два слота (PCIEX16/X8_1, PCIEX16/X8_2) реализуются через процессорные линии PCIe 3.0, а слот PCIEX8/X1_3 переключается на чипсетные линии PCIe 3.0 и работает в режиме x1, разделяясь при этом со слотом PCI Express 3.0 x1. Режим работы слотов PCIEX16/X8_1 и PCIEX16/X8_2 следующий: x16/x8. В случае процессора с 28 линиями PCIe 3.0 можно использовать до двух видеокарт в режиме SLI или CrossFire, которые устанавливаются в слоты PCIEX16/X8_1 и PCIEX16/X8_2. В варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0 опять-таки только два слота (PCIEX16/X8_1, PCIEX16/X8_2) реализуются через процессорные линии PCIe 3.0, а слот PCIEX8/X1_3 переключается на чипсетные линии PCIe 3.0 и работает в режиме x1. Режим работы слотов PCIEX16/X8_1 и PCIEX16/X8_2 следующий: x16/- или x8/x8. Два слота с форм-фактором PCI Express x4, слот PCI Express 3.0 x1 и оба разъема M.2 и реализованы через чипсетные линии PCIe 3.0. Причем их двух слотов с форм-фактором PCI Express x4 только один слот работает в режиме x4 и является слотом PCI Express 3.0 x4. Этот слот обозначен на плате PCIEX4. Второй слот обозначен PCIEX1_2 и работает в режиме x1, то есть является слотом PCI Express 3.0 x1, но в форм-факторе PCI Express x4. Первый разъем M.2 (M.2_1) поддерживает накопители PCIe 3.0 x4 и SATA с типоразмером 2242/2260/2280, а второй разъем M.2 (M.2_2) выполнен вертикальным и поддерживает только накопители PCIe 3.0 x4 с типоразмером 2242/2260/2280/22110.

SATA-порты Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено 8 портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel X299 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10. USB-разъемы Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено 8 портов USB 3.0, 3 порта USB 3.1 и 4 порта USB 2.0. Все порты USB 2.0 и USB 3.0 реализованы через чипсет. 2 порта USB 2.0 и 4 порта USB 3.0 выведены на заднюю панель платы, а для подключения еще 2 портов USB 2.0 и 4 портов USB 3.0 на плате имеются соответствующие разъемы. Порты USB 3.1 реализованы через контроллеры ASMedia ASM3142. На плате 2 таких контроллера. Один контроллер подключен к чипсету 2 линиями PCIe 3.0. На базе этого контроллера реализовано 2 порта USB 3.1 (Type-A), которые выведены на заднюю панель платы. Еще один контроллер ASMedia ASM3142 подключен к чипсету Intel X299 одной линией PCIe 3.0, и на базе этого контроллера реализован только один порт USB 3.1. Для подключения этого порта на плате имеется специальный разъем вертикального типа. Сетевой интерфейс Для подключения к сети на плате Asus ROG Strix X299-E Gaming имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера PHY-уровня Intel i219V. Кроме того, есть еще и встроенный двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГц) Wi-Fi-модуль (802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2). Для этого модуля предусмотрены две антенны.

Как это работает Напомним, что чипсет Intel X299 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть портов строго фиксирована, но есть HSIO-порты, которые могут конфигурироваться как USB 3.0 или PCIe 3.0, SATA или PCIe 3.0. Причем всего может быть не более 10 портов USB 3.0, не более 8 портов SATA и не более 24 портов PCIe 3.0. А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы Asus ROG Strix X299-E Gaming. Сложность в данном случае заключается в том, что для процессоров с различным количеством линий PCIe 3.0 реализация будет немного разная. Так, при использовании процессоров с 28 или 16 линиями PCIe 3.0 слот PCIEX8/Х1_3 переключается на чипсетные линии PCIe 3.0 и работает в режиме x1, разделяясь со слотом PCIEX1_2. Начнем с варианта процессора с 44 линиями PCIe 3.0, когда все слоты с форм-фактором PCI Express x16 реализуются через процессорные линии PCIe 3.0. В этом случае для трех слотов PCI Express x16 задействуется только 40 процессорных линий PCIe 3.0. Слот PCI Express 3.0 x1 (PCIEX1_1) разделяется с контроллером ASMedia ASM3142, на базе которого реализован вертикальный порт USB 3.1. Слот PCIEX4 разделяется с четырьмя портами SATA (SATA#5-#8), то есть четыре высокоскоростных (HSIO) порта чипсета конфигурируются либо как SATA-порты, либо как порты PCIe 3.0. Кроме того, порт SATA#1 разделяется с разъемом M.2_1, который поддерживает как SATA-, так и PCIe-устройства. В результате задействуются все 30 HSIO-портов чипсета. Блок-схема платы Asus ROG Strix X299-E Gaming в варианте процессора с 44 линиями PCIe 3.0 показана на рисунке. В варианте процессора с 28 линиями PCIe 3.0 для двух слотов с форм-фактором PCI Express x16 задействуется только 24 процессорных линии PCIe 3.0. На чипсетные линии PCIe 3.0 переключается слот PCIEX8/X1_3, который работает в режиме x1 и разделяется со слотом PCIEX1_2. В результате задействуются 30 HSIO-портов чипсета. Блок-схема платы Asus ROG Strix X299-E Gaming в варианте процессора с 28 линиями PCIe 3.0 показана на рисунке. Случай c процессором с 16 линиями PCIe 3.0 почти не отличается от предыдущего варианте. Разница лишь в организации слотов с форм-фактором PCI Express x16 на базе процессорных линий PCIe 3.0. Блок-схема платы Asus ROG Strix X299-E Gaming в варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0 показана на рисунке. Дополнительные особенности Нельзя сказать, что на плате Asus ROG Strix X299-E Gaming очень много дополнительных особенностей. Начнем с того, что имеется индикатор POST-кодов и кнопка включения питания. А вот кнопки перезагрузки, сброса настроек BIOS и традиционной кнопки MemOK! тут нет. Нет на плате и каких-либо переключателей. Частично кнопки и переключатели заменяют перемычки. Так, имеется перемычка для сброса настроек BIOS и перемычка CPU_OV, которая позволяет устанавливать более высокое напряжение питания процессора при его разгоне, чем предусмотрено в обычном режиме. Еще одна особенность — это наличие разъема для подключения термодатчика. Есть и специальный разъем Intel VROC Upgrade Key, который является стандартным разъемом для плат на чипсете Intel X299. Более подробно о технологии Intel VROC (Virtual RAID on CPU) можно узнать из нашей статьи, посвященной новым платам компании Asus на чипсете Intel X299. Следующая особенность платы — это реализация RGB-подсветки. Подсветка здесь минимальная, подсвечивается черный пластиковый кожух на задней панели, для чего в нем сделана специальная полупрозрачная вставка.

Рядом с процессорным разъемом расположен декоративный элемент в виде призмы. В этой призме сделано прозрачное окошко с надписью ROG, которое также подсвечивается.

Есть тут и разъемы для подключения светодиодной ленты, причем таких разъемом не один, а три. Два из них — традиционные четырехконтактные (12V/R/G/B) разъемы для подключения стандартных лент 5050 RGB с максимальной длиной до 3 м. Еще один разъем является трехконтактным (5V/D/G). Это адресуемый, или цифровой разъем для подключения RGB-ленты c количеством светодиодов не более 60. В качестве других особенностей платы Asus ROG Strix X299-E Gaming можно отметить наличие разъема для подключения COM-порта, а также наличие двух монтажных отверстий 3D_Mount для крепления моддинговых элементов, напечатанных на 3D-принтере. Система питания Как и большинство плат, модель Asus ROG Strix X299-E Gaming имеет 24-контактный разъем для подключения блока питания. Кроме того, имеется еще отдельный 8-контактный разъем ATX 12 В и четырехконтактный разъем ATX 12 В. Регулятор напряжения питания процессора на плате является 8-канальным и управляется контроллером с маркировкой Digi+ VRM ASP1405. Система охлаждения Система охлаждения платы Asus ROG Strix X299-E Gaming состоит из 2 радиаторов. Один радиатор предназначен для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора.

Еще один составной радиатор предназначен для охлаждения чипсета и SSD-накопителя, устанавливаемого в горизонтальный разъем M.2.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено два 4-контактных разъема для подключения вентиляторов кулера процессора, два 4-контактных разъема для подключения корпусных вентиляторов, два 4-контактных разъема (AIO_Pump, W_Pump) для подключения водяной системы охлаждения, отдельный 4-контактный разъем для подключения вентилятора охлаждения накопителя, устанавливаемого в разъем M.2, а также 5-контактный разъем для подключения платы Fan Extension, к которой можно подключить дополнительные вентиляторы и термодатчики. Аудиоподсистема Аудиоподсистема платы Asus ROG Strix X299-E Gaming основана на кодеке Realtek ALC1220. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону. На задней панели платы предусмотрено 5 аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и 1 оптический разъем S/PDIF (выход). Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате Asus ROG Strix X299-E Gaming получил оценку «Очень хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,07 Отлично Уровень шума, дБ (А) −86,2 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 86,7 Хорошо Гармонические искажения, % 0,0050 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ(A) −79,9 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,012 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −78,1 Очень хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,011 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо UEFI BIOS Интерфейс UEFI BIOS Setup здесь стандартный для плат на базе чипсета Intel X299. Разница с интерфейсом плат серии Prime заключается лишь в оформлении: на платах серии Prime интерфейс черно-синий, а на платах серии ROG — красно-черный. Традиционно UEFI BIOS Setup имеет два режима отображения: упрощенный режим EZ Mode и расширенный режим Advanced Mode. Для настройки в режиме Advanced Mode используются восемь традиционных вкладок (My Favorites, Main, Ai Tweaker, Advanced, Monitor, Boot, Tool, Exit). Все настройки, предназначенные для разгона системы, собраны на вкладке Ai Tweaker. Здесь можно поменять частоту BCLK (BCLK Frequency) и коэффициент умножения ядер процессора (CPU Core Ratio). Коэффициент умножения ядер процессора можно менять одновременно для всех ядер процессора (Sync All Cores), выбирать опцию By Core Usage (в зависимости от загрузки ядер) или устанавливать для каждого ядра индивидуально (By Specific Core). В последнем варианте для каждого ядра задается также и напряжение питания.



На этой же вкладке настраивается режим работы памяти. Максимальная частота памяти DDR4 может быть равна 4266 МГц. Естественно, можно настраивать и тайминги памяти. Кроме того, можно настроить работу внешнего и внутреннего регуляторов напряжения питания памяти.

Можно задавать напряжение питания ядра процессора, памяти и пр. Одним словом, все как обычно. Выводы На момент написания обзора, плата Asus ROG Strix X299-E Gaming еще не поступила в розничную продажу, поэтому говорить о ее стоимости преждевременно. Понятно, что она будет стоить дешевле, чем топовая модель Asus Prime X299-Deluxe, но, возможно, чуть дороже модели Asus Prime X299-A. Ориентируясь на стоимость упомянутых моделей, можно предположить, что розничная стоимость платы Asus ROG Strix X299-E Gaming составит чуть более 30 тысяч рублей. Как и все платы на основе чипсета Intel X299, Asus ROG Strix X299-E Gaming можно рассматривать в качестве основы для высокопроизводительных ПК, где требуется многоядерный процессор и большое количество оперативной памяти. Что касается позиционирования этой платы в качестве основы игрового ПК — то можно, конечно, собрать на ней и игровой ПК. Будет очень круто, стильно и очень дорого. Однако для игр нет особого смысла в многоядерных процессорах (с числом ядер 10 и более).

Плата предоставлена на тестирование производителем

