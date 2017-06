Материнские платы Asus на чипсете Intel X299 по итогам выставки Computex 2017

30 мая, в рамках выставки Computex 2017, компания Asus провела для прессы мероприятие Asus Motherboard Workshop 2017, на котором представила свои новые материнские платы на чипсете Intel X299 под семейство новых процессоров Intel Core-X (Kaby Lake-X и Skylake-X) с разъемом LGA 2066. Всего было представлено три серии плат: Prime, TUF и ROG. Серия Asus Prime X299 В серии Asus Prime представлено две новых модели материнских плат: Prime X299-Deluxe и Prime X299-A. Обе платы появятся в продаже уже в июле. Серия плат Asus Prime нацелена на рынок DIY и ориентирована на тех пользователей, которым важна гибкость в настройке платы, возможность тюнинга и кастомизации. Плата Prime X299-Deluxe является топовой моделью. Здесь доступно восемь слотов памяти (при использовании процессоров с четырехканальным контроллером памяти), три слота PCI Express 3.0 x16 (режим работы слотов зависит от количества линий PCIe 3.0 в установленном в плату процессоре), слот PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16), два слота PCI Express 3.0 x1, два разъема M.2, разъем U.2. Есть порты USB 3.0 и USB 3.1. Кроме двух гигабитных сетевых контроллеров, на плате Prime X299-Deluxe имеется Wi-Fi-модуль с поддержкой стандарта 802.11ad (WiGig) со скоростью до 4,6 Гбит/с. Это новый стандарт, и конечно, для того чтобы им воспользоваться, нужен еще и соответствующий роутер/приемник. Плата Prime X299-A чуть проще. Тут нет Wi-Fi-модуля, только один гигабитный сетевой контроллер, меньше портов USB 3.1 и USB 3.0. Да и набор слотов PCI Express немного иной. На обеих платах серии Prime есть по два разъема M.2 с радиаторами. Причем есть даже специальный разъем для подключения вентилятора для охлаждения SSD-накопителя, устанавливаемого в разъем M.2. По данным компании, это позволяет снизить температуру SSD на 20 °C, что увеличивает производительность и время жизни SSD. Следующая особенность плат серии Prime – это поддержка технологии Intel VROC (Virtual RAID on CPU) при использовании процессоров Skylake-X. Поддержка заключается в наличии специального разъема для установки ключа Intel VROC, который приобретается отдельно. Этот ключ позволяет разблокировать возможность создания RAID-массивов уровня 1 и 5 на базе SSD-накопителей с разъемом M.2, подключаемых к специальной карте с интерфейсом PCIe 3.0 x16 (приобретается отдельно). Об этой карте мы расскажем далее. На плате Prime X299-Deluxe есть еще одна интересная «фишка»: так называемый LiveDash OLED. Это небольшой экран, встроенный в пластиковый кожух рядом с процессорным разъемом, на котором может отображаться температура процессора, скорость вращения вентилятора или выводиться сообщения об ошибках. Что именно будет выводиться на этот экран, настраивается с помощью специальной утилиты. И конечно же, на платах серии Prime реализована настраиваемая RGB-подсветка Asus Aura Sync. Можно выбирать цвет и настраивать различные цветовые эффекты. Кроме того, теперь подсветка на плате может быть синхронизирована с подсветкой видеокарты Asus, клавиатуры Asus, мышки Asus и даже наушников Asus. Из нововведений стоит отметить и новый тип разъема на плате Prime X299-Deluxe для подключения светодиодный ленты (RGB LED Strip). Если ранее для подключения светодиодной ленты использовался только четырехконтактный разъем (12V/R/G/B), то на платах с чипсетом Intel X299 стало можно использовать трехконтактный цифровой разъем (5V/D/G или 12V/D/G), который также называют адресуемым. Данный разъем позволяет адресовать каждый светодиод на ленте, то есть управлять отдельными светодиодами. Впрочем, не будем задерживаться на платах серии Prime, тем более что в скором времени у нас на сайте появятся подробные обзоры этих новинок. Серия Asus TUF X299 В серию Asus TUF X299 войдут две модели: TUF X299 Mark 1 и TUF X299 Mark 2. Напомним, что платы серии TUF отличаются повышенной надежностью и возможностью создания эффективной системы охлаждения. Топовая плата TUF X299 Mark 1 имеет традиционную «тепловую броню» Thermal Armor и радиаторы для разъемов M.2. По данным компании Asus, такая броня со встроенным вентилятором снижает температуру аж на 25 °C. Есть на плате и металлическая усилительная пластина TUF Fortifier, которая крепится с обратной стороны. Эта пластина также способствует охлаждению MOSFET-транзисторов регулятора напряжения питания процессора. В комплекте с платой поставляется и специальный кронштейн VGA Holder для массивных видеокарт. Все, что было реализовано на плате Asus TUF X270 Mark 1, осталось и в варианте платы Asus TUF X299 Mark 1. Для управления вентиляторами используются фирменная утилита Thermal Radar 3 и специальный чип на плате TUF ICe. Приложение TUF Detective 2 позволяет по Bluetooth осуществлять мониторинг, диагностику и изменение настроек системы с использованием смартфона. На плате 8 слотов для памяти DDR4, 3 слота PCI Express 3.0 x16 и 2 слота PCI Express 3.0 x4 (режим работы слотов зависит от количества линий PCIe 3.0 в устанавливаемом процессоре). Кроме того, есть два разъема M.2 c поддержкой накопителей PCIe 3.0 x4, 8 портов SATA, 2 сетевых гигабитных контроллера, а также 6 портов USB 2.0, 8 портов USB 3.0 и 3 порта USB 3.1. На этой плате тоже есть разъем для ключа Intel VROC. Плата TUF X299 Mark 2 традиционно чуть проще. Она лишена «брони» Thermal Armor и усилительной пластины TUF Fortifier. Нет тут и радиаторов для SSD-накопителей, устанавливаемых в разъемы M.2. Но для управления вентиляторами (всего можно подключить 8 вентиляторов и есть традиционный разъем для платы расширения Extension Fan) также используется фирменная утилита Thermal Radar 3. Аппаратная конфигурация платы Asus TUF X299 Mark 2 чуть проще конфигурации платы TUF X299 Mark 2. Здесь 8 слотов для памяти DDR4, 3 слота PCI Express 3.0 x16, но только один слот PCI Express 3.0 x4 (в режиме x2) и 3 слота PCI Express 3.0 x1. Кроме того, есть 2 разъема M.2 c поддержкой накопителей PCIe 3.0 x4, 6 портов SATA, 1 сетевой гигабитный контроллер, а также 6 портов USB 2.0, 8 портов USB 3.0 и 2 порта USB 3.1. Имеется на плате и разъем для ключа Intel VROC. Серия Asus ROG X299 В игровой серии Asus ROG X299 было представлено две модели: ROG Strix X299-E Gaming и Rampage VI Apex. Плата ROG Strix X299-E Gaming появится в июле, а плата Rampage VI Apex — чуть позже, в августе. Плата ROG Strix X299-E Gaming ориентирована на геймерские моддинговые ПК. Тут есть 8 слотов памяти DDR4, что типично для плат на чипсете Intel X299. Кроме того, на плате 3 слота PCI Express 3.0 x16, 2 слота PCI Express 3.0 x4, 2 разъема M.2 с поддержкой накопителей PCIe 3.0 x4, 8 портов SATA, сетевой гигабитный контроллер и модуль Wi-Fi (802.11ac), 4 порта USB 2.0, 8 портов USB 3.0, 3 порта USB 3.1. По аппаратной конфигурации данная плата очень напоминает Asus TUF X299 Mark 1. Конечно же, на плате ROG Strix X299-E Gaming реализована и RGB-подсветка Aura Sync c возможностью синхронизации подсветки платы с подсветкой видеокарты, клавиатуры и мыши. Кроме стандартного четырехконтактного разъема для подключения RGB-ленты, есть и новый трехконтактный цифровой (адресуемый) разъем. Топовая плата Rampage VI Apex, как и модель предыдущего поколения, имеет необычную форму за счет вырезов по краям текстолита. Эта плата ориентирована, прежде всего, на разгон. В отличие от всех остальных плат на чипсете Intel X299, здесь только 4 слота для памяти DDR4 (но четырехканальный режим работы поддерживается) и есть 2 фирменных слота DIMM.2. Плата-переходник, вставляемая в разъем DIMM.2, получила ряд усовершенствований. Во-первых, появились отверстия для улучшения охлаждения SSD-накопителя, во-вторых, появились отверстия для крепления вентилятора охлаждения, в-третьих, на плате теперь есть два термодатчика. Ну и последнее усовершенствование – это наличие двух светодиодных индикаторов, которые сигнализируют о наличии SSD-накопителей в разъемах M.2.

На плате Rampage VI Apex имеется 4 слота PCI Express 3.0 x16, и при использовании процессоров с 44 линиями PCIe 3.0 можно устанавливать в них 4 видеокарты с возможностью объединения в режим SLI или CrossFire. Имеется еще и слот PCI Express 3.0 x4, реализованный на базе чипсетных линий PCIe 3.0. Кроме того, есть 6 портов SATA, модуль Wi-Fi (802.11ac) и гигабитный сетевой контроллер, порты USB 3.1. Hyper M.2 x16 Card Одновременно с платами на чипсете Intel X299 компания Asus представила плату расширения Hyper M.2 x16 Card, совместимую с технологией Intel VROC (Virtual RAID on CPU). Плата Hyper M.2 x16 Card с интерфейсом PCI Express 3.0 x16 представляет собой контейнер для четырех SSD-накопителей с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и разъемом M.2. То есть на плате имеется четыре разъема M.2 (PCIe 3.0 x4), которые поддерживают только PCIe-накопители. Пропускной способности интерфейса PCI Express 3.0 x16 как раз хватит для 4 накопителей PCIe 3.0 x4. Плата Hyper M.2 x16 Card поддерживает SSD типоразмера 2242/2260/2280/22110, для охлаждения накопителей предусмотрены металлический кожух, выполняющий функцию воздуховода, и встроенный вентилятор. И самое важное в данном случае, что плата Hyper M.2 x16 Card совместима с технологией Intel VROC. Данная технология поддерживается только для процессоров Skylake-X, то есть для процессоров с 28 или 44 линиями PCIe 3.0 и позволяет использовать процессорные линии PCIe 3.0 для создания загрузочного RAID-массива на основе SSD-накопителей. Правда, тут есть один тонкий момент: по умолчанию можно создавать лишь RAID-массивы уровня 0. А если захочется создать RAID-массив уровня 1 или 5, то придется раскошелиться: для этого нужно купить ключ Intel VROC, который подключается к специальному разъему на материнской плате. Ключи бывают двух типов: Standard и Premium. Соответственно, и стоят они по-разному. Ключ Standard позволяет создавать RAID-массив уровня 1, а ключ Premium — RAID уровней 1 или 5. Заключение Мы вкратце рассказали о нескольких новых материнских платах Asus на чипсете Intel X299, которые были представлены на мероприятии Asus Motherboard Workshop 2017 в рамках выставки Computex 2017 и в скором времени появятся в продаже. Конечно, рассмотренными моделями ассортимент плат Asus на чипсете Intel X299 не ограничивается. Есть еще и Rampage VI Extreme, и Strix X299-E. И очень скоро на нашем сайте можно будет ознакомиться с подробными обзорами всех этих новинок.





