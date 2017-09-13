Робот-пылесос Unit UVR-8000

Содержание: Видеообзор

Паспортные технические характеристики, комплект поставки и цена

Внешний вид и функционирование

Тестирование

Выводы Видеообзор Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор робота-пылесоса Unit UVR-8000: Наш видеообзор робота-пылесоса Unit UVR-8000 можно также посмотреть на iXBT.Video Теперь давайте взглянем на спецификации устройства. Паспортные технические характеристики, комплект поставки и цена Кинематическая система Два ведущих колеса и опорный поворотный ролик Способ сбора пыли Инерционное перемещение и вакуумная фильтрация Пылесборник Одно отделение, емкость 0,6 л Основная щетка Одна с ворсом Боковые щетки Две Дополнительно Резиновый скребок, влажная/сухая протирка пола Режимы очистки Автоматический до разряда аккумулятора, локальный, вдоль препятствий, ручной, по расписанию, после полного заряда Уровень шума 65 дБ Датчики препятствий Механический передний/боковой бампер, ИК-датчики приближения и перепада высоты Датчики ориентации ИК-датчики поиска базы и определения виртуальных стен, датчик вращения опорного ролика Управление на корпусе Сенсорная кнопка Дистанционное управление ИК/РЧ(2,4 ГГц)-пульт ДУ Оповещение Светодиодная индикация и звуковые сигналы Время автономной работы 60 мин. Время зарядки Около 4 часов Способ зарядки На зарядной базе с автоматическим возвратом или напрямую от блока питания Источник питания Литий-ионный аккумулятор, 14,8 В, 2200 мА·ч Потребляемая мощность 24 Вт Масса Нет данных Размеры (Ш×Д×В) 368×378×102 мм Комплект поставки Пылесос

Зарядная база

Блок питания (100—240 В, 50/60 Гц на 24 В, 1 А)

Пульт ДУ

Виртуальная стена

Салфетка из микроволокна, 2 шт.

Протирочная насадка

Запасной комплект боковых щеток

Запасной складчатый фильтр пылесборника

Кисточка-гребенка

Крестовая отвертка

Руководство пользователя

Гарантийный талон Описание на сайте www.unit.ru Средняя цена T-13056229 Розничные предложения L-13056229-10 Внешний вид и функционирование Робот-пылесос Unit UVR-8000 упакован в красочно оформленную коробку. Коробка не очень большая и оснащена пластиковой ручкой, поэтому донести покупку до дома будет нетрудно. На коробке изображен сам робот, приведены его основные характеристики и особенности, указана комплектация. В комплект поставки входят почти все необходимые для работы аксессуары, почти, так как элементы питания типа AAA для пульта и АА для виртуальной стены пользователю придется покупать отдельно. Запасные части и расходные материалы в комплекте представлены сменным складчатым фильтром, парой салфеток из микроволокна и двумя боковыми щеточками. Руководство пользователя представляет собой брошюру из нескольких страниц. Руководство, разумеется, на русском языке. Качество текста и полиграфического исполнения достаточно высокое. Продаются два варианта этой модели, различающиеся цветом верхней панели, она может быть или белой, или желтой. Покрытие верхней панели почти зеркально-гладкое и относительно стойкое к появлению царапин. Боковые поверхности — это преимущественно матовый черный пластик без покрытия, а днище — светло-серый пластик также матовый и без покрытия. Отметим, что белый или желтый цвет верхней панели корпуса позволяет быстрее найти робота в темных закоулках квартиры, когда он по какой-то причине не вернется на базу. На верхней панели в передней ее части есть выпуклое окошко ИК-приемника, расположенные дугой синие светодиодные индикаторы состояния и единственная сенсорная кнопка. Светодиоды яркие, то, как они горят и мигают, дает информацию пользователю о том, чем в данный момент занят робот. Дополнительно о своем состоянии робот информирует с помощью коротких и относительно громких звуковых сигналов. Отключить звуковое оповещение нельзя. В плане пылесос имеет форму овоида, чуть приплюснутого спереди и слегка заостренного сзади. Края снизу скошены, что помогает роботу преодолевать препятствия. Всю переднюю половину корпуса огибает подпружиненный бампер с небольшим ходом. Сдвиг бампера вызывает срабатывание механических датчиков препятствий. За окошком из тонированного пластика на бампере находятся ИК-датчики обнаружения препятствий и, видимо базовой станции, а за отверстием по центру — датчик, помогающий роботу точно состыковываться с базовой станцией. Сзади находится выпускная решетка, кнопка крышки отсека пылесборника и разъем питания для прямой зарядки аккумулятора. Крышка отсека пылесборника приоткрывается при нажатии на указанную кнопку, далее ее нужно открыть руками. Вынимается сам пылесборник за откидывающуюся ручку. Специальная шторка предотвращает выпадение мусора через отверстие для входа воздуха. Для опустошения пылесборника нужно отщелкнуть крышку и вытряхнуть собранный мусор из емкости. Затем по необходимости нужно очистить складчатый фильтр, вставленный в пластиковую рамочку. Удобно производить эти операции, а также опустошать пылесборник с помощью обычного пылесоса с щелевой насадкой. Только при этом нужно постараться не сорвать уплотнение с крышки пылесборника. Складчатый фильтр прикрыт пластиковой сеточкой с крупными ячейками. Она задерживает крупный мусор и не дает ему забиваться в складки фильтрующего элемента. Комплект из специальной насадки и двух салфеток позволяет проводить сухую или влажную протирку гладких полов. Для этого на днище робота закрепляется протирочная насадка, на которую на липучке прикрепляется махровая салфетка. Салфетку можно предварительно увлажнить. На правом боку и левом боку расположены дополнительные датчики препятствий. На днище находятся две контактные площадки, передний опорный поворотный ролик, две боковые щетки, отсек основной щетки и два ведущих колеса. Ближе к краю расположены пять ИК-датчиков перепада высоты, благодаря которым робот-пылесос может избежать падения со ступенек. Согласно нашим измерениям, масса робота равна 3287 г. Длина корпуса составляет 380 мм, ширина — 369 мм, а высота — 102 мм. Ведущие колеса диаметром 66 мм оснащены широкими резиновыми покрышками с выраженными грунтозацепами. Колеса установлены на подпружиненных шарнирах с ходом в 20,5 мм, что также улучшает способность робота преодолевать препятствия. Поворотный опорный ролик, по всей видимости, оснащен датчиком вращения, что может помочь роботу предпринимать нужные действия в случае нештатных ситуаций. Боковые щеточки имеют длинную щетину средней жесткости, пучки которой выходят из упругих поводков. К осям приводов щеточки крепятся с помощью саморезов с головкой под крестовую отвертку. Вал основной щетки гладкий. Щетина на этой щетке относительно мягкая, а ее пучки идут волнами, что уменьшает звук от вращения щетки в контакте с полом. Щетка в отсеке фиксируется рамкой из черного пластика. На этой рамке есть резиновый скребок, который помогает щетке подхватывать мусор с пола и забрасывать его в пылесборник. Поперечные дуги на рамке снижают вероятность того, что щетка будет наматывать уголки ковриков и т. п. Отметим, что редукторы приводов основной щетки и колес позволяют их проворачивать рукой, это очень помогает, когда нужно вытащить робота, например, из под дивана, под которым он застрял, или распутать что-то намотавшееся на колеса или щетку. При уборке передние боковые щеточки подгребают мусор к центру, затем частички мусора подхватываются основной щеткой, и потоком воздуха засасываются в пылесборник. Упругие прокладки на всем пути от входного отверстия пылесборника до вентилятора исключают паразитный подсос воздуха мимо фильтра и пылесборника. Крышка батарейного отсека крепится на двух саморезах. Под ней можно обнаружить батарею и USB-разъем, видимо, предназначенный для обновления ПО робота. В данном роботе установлена литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2200 мА·ч и номинальным напряжением 14,8 В. Батарейный блок, по всей видимости, составлен из четырех цилиндрических элементов популярного типоразмера 18650. Отметим, что в батарейном отсеке под батареей закреплена стальная пластина, видимо, корректирующая балансировку робота. База, на которой пылесос заряжается, имеет относительно большое основание. Снизу на основание наклеены резиновые противоскользящие ножки-накладки. Сзади на базе есть ниша с зацепами, куда можно уложить избыток кабеля. Питается база от внешнего адаптера питания, который также можно использовать для зарядки робота, минуя базу, если по какой-то причине она недоступна. Кнопки на базе позволяют выставить текущее время, задать расписание уборки и включить режим запуска на уборку по достижении полного заряда аккумулятора. Верхняя передняя часть корпуса базы изготовлена из прозрачного плотно тонированного красным пластика. Сквозь нее просвечивают неяркие значки состояния и сегментный индикатор. К пылесосу прилагается небольшой пульт дистанционного управления. Большинство команд с пульта передаются по радиоканалу, но команда включения робота, когда он перешел в режим ожидания, передается по ИК-каналу. В последнем случае приходится направлять пульт на ИК-приемник на роботе. База и виртуальная стена также имеют радиочастотный интерфейс для связи с роботом. Если робот не реагирует на команды с пульта, не находит базу, игнорирует виртуальную стену, то необходимо выполнить процедуру синхронизации с пультом, базой или виртуальной стеной, соответственно. Робот-пылесос Unit UVR-8000 имеет четыре режима уборки: Автоматический режим до почти полного разряда аккумулятора, при этом робот движется сначала по прямой от препятствия к препятствию, хаотично меняя направление после столкновения, потом какое-то время следует вдоль стен, затем возвращается к первому варианту движения и так по циклу. Включается этот режим нажатием на кнопку Auto на пульте или на кнопку питания на самом роботе. Также данный режим используется при автоматическом запуске с базы. Завершив уборку, робот возвращается на базу для зарядки аккумулятора. В ручном режиме уборки направление движения робота задается с помощью кнопок пульта дистанционного управления. Для интенсивной очистки определенного места нужно перенести туда робота или направить его в нужное место в режиме ручного управления, а затем нажать на кнопку Spot на пульте. Еще одним вариантом уборки является движение только вдоль стен и препятствий. Включает этот режим кнопка на пульте со значком изогнутой стрелки. Есть возможность назначить запуск уборки в автоматическом режиме на определенное время в выбранные дни недели. Для этого на базе нужно установить текущее время, время начала уборки и указать, в какие дни недели ее выполнять. Еще одним вариантом автоматического запуска является начало уборки по достижении полного заряда батареи. Включается этот режим отдельной кнопкой на базе. Пространственно организовать уборку поможет виртуальная стена — специальное устройство, входящее в комплект поставки. Это устройство работает от двух элементов питания типа АА. В направлении (куда смотрит прорезь) от виртуальной стены создается невидимая преграда, которую пылесос не пересекает. С помощью такой преграды можно отгородить места, где выполнять уборку нежелательно. Включается и выключается устройство кнопкой спереди. Тестирование Ниже представлены результаты тестирования по нашей методике, подробно описанной в отдельной статье. Интервал Общее время уборки, мин % (суммарный) Первые 10 мин. 10 77,5 Вторые 10 мин. 20 88,6 Третьи 10 мин. 30 92,3 Продолжение 105 94,6 Видео ниже снято с одной точки с полным охватом убираемой территории, база находится внизу по центру, при обработке часть видеоряда ускорена в десять раз, показано только начало уборки — первые 10 минут: Качество уборки хорошее. Даже после уборки в нашем относительно чистом помещении на фильтре в пылесборнике робота скапливается много легкого мусора, что косвенно свидетельствует о высокой мощности всасывания. Через 30 минут работы мусора остается немного: Уборка в тестовом помещении до разряда аккумулятора показала, что робот способен убрать почти весь мусор на доступной ему территории, немного риса осталось вдоль стен и в углах:







Загон шире робота всего на 5 см, но это не помешало роботу заехать туда несколько раз. Робот не очень бережно обращается с базой — может ее толкнуть и сдвинуть, — но и мусора около базы остается очень мало. Между высокими вертикальными и хорошо отражающими ИК-лучи стенками и корпусом робота обычно остается зазор, тогда как к низким, наклонным (например, к плинтусу) или черным в ИК-свете стенкам робот подъезжает вплоть до срабатывания механического датчика в бампере. Почти полностью разрядив аккумулятор, робот выключает вентилятор, привод щеток, снижает скорость движения и начинает искать базу. Вот видео возврата на базу: На восстановление заряда роботу требуется провести на базе примерно 3 ч. Во время зарядки от сети потребляется до 24 Вт. 1,6 Вт потребляется с роботом на базе в режиме ожидания и 1,5 Вт потребляет база без робота. Перерывы в питании базы сбрасывают часы, но не расписание уборки. Видео ниже демонстрирует как робот двигается в режиме локальной уборки: Виртуальная стена создает непреодолимую для робота преграду длиной примерно 1,2 м. Робот отличается хорошей проходимостью, он забрался на мебельный щит толщиной 16 мм и преодолел относительно высокий порог со стороны ступеньки. Во время уборки независимо от режима шумит робот одинаково. Режим Уровень шума, дБА Локальный 57 Робот относительно тихий. Характер издаваемого им шума не раздражает, находиться в одной комнате с работающим роботом более-менее комфортно. Для сравнения, уровень шума в этих условиях обычного (не самого тихого) пылесоса равен примерно 76,5 дБА. Выводы Робот-пылесос Unit UVR-8000 отличается оригинальным дизайном и предлагается в двух вариантах — с белой или желтой верхней панелью. Робот хорошо справляется с уборкой мусора и может преодолевать относительно высокие порожки. В автоматическом режиме Unit UVR-8000 убирает, меняя алгоритм движения, и сам возвращается на базу для зарядки аккумулятора. Кроме того, пользователь может вручную управлять движением робота, запускать режим интенсивной очистки локального участка или режим следования вдоль стен, также робота можно запрограммировать на уборку в заданное время по выбранным дням недели и включить режим старта уборки по достижении полного заряда аккумулятора. Робот умеет протирать гладкие полы, для чего на днище следует закрепить чистящую насадку с сухой или увлажненной салфеткой. Достоинства: Удобный в использовании пылесборник

Функция влажной или сухой протирки пола

Две боковые щеточки

Высокая проходимость

Тихая работа

Хорошая комплектация Недостатки: Не очень хорошо убирает впритык к стенам

Может сдвинуть базу во время уборки

Виджет от SocialMart



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