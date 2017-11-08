Чайник со свистком Texton WK-01 Газ против электричества

Разумеется, мы не собираемся с этого момента обозревать еще и «классические» чайники для плит, поэтому вряд ли данный материал можно назвать тестированием именно модели WK-01 компании Texton Corporation (зарегистрированной аж в далеких США, в штате Делавер, но производство «разместившей» в традиционном Китае). К слову, именно компания Texton владеет торговой маркой Polaris, под которой в России продается разнообразная бытовая техника. Скорее, WK-01 в данном тесте «отдувается» за все чайники, предназначенные для установки на газовую плиту. А вот это вопрос действительно актуальный: ведь еще очень многие по-старинке пользуются именно такими, не приобретая электрические. Нам показалось интересным устроить практическое сравнение и посмотреть на его результаты. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Texton Модель WK-01 Тип чайник со свистком Страна производства Китай Гарантия 1 год Предполагаемый срок службы 2 года Материал корпуса сталь; ручка и свисток — пластик Номинальная емкость 2 л Габариты высота 24 см, диаметр 20 см Вес без упаковки 420 г Вес с упаковкой 670 г Цена на момент публикации статьи 500 рублей Комплектация Почти кубической формы картонная коробка с черно-белой полиграфией, несмотря на мизерный вес, снабжена ручкой. Из надписей на коробке можно узнать о чайнике все: внешний вид, объем, как открывать и закрывать крышку носика со свистком, для каких плит он подходит (для всех, в т. ч. индукционных) и даже что «бакелитовая ручка не нагревается и не скользит» (спойлер: это неправда). Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили чайник, завернутый в мешок из прозрачного полиэтилена. Больше там ничего не было. На первый взгляд WK-01 представляет собой образцовую классику жанра: ничем не покрытая ни снаружи, ни внутри сталь, пластиковые ручки и корпус свистка (чтобы не обжечься, т. к. у стали слишком высокая теплопроводность), круглая форма. На плоскости чайник стоит на ребрах, так что если бы дно было ровным — оно бы плоскости вообще не касалось. Но по центру на дне имеется выступ диаметром 12,5 см, который по высоте равен ребрам по краям. Очевидно, это сделано для того, чтобы чайник мог нормально работать на индукционных плитах. Но сделано, на наш взгляд, неоптимально: площадь поверхности, которая могла бы нагреваться (и греть воду) существенно уменьшена. Инструкция Никакой отдельной инструкции у прибора нет. Как, кстати, и отдельного гарантийного талона. Видимо, производитель считает, что написанного на коробке вполне достаточно. Мы, в целом, с ним согласны. Управление Все, что может быть худо-бедно отнесено к «управлению» тестируемым прибором, сводится к двум операциям: открытию и закрытию крышки и открытию и закрытию носика. Производятся они вполне очевидным, интуитивно понятным образом. Использование Подготовка Поскольку инструкции у чайника нет, мы ничего не знаем про то, какие операции необходимо провести перед первым использованием. Мы просто сполоснули его изнутри холодной водой. Эргономика Нам кажется, что подавляющее большинство наших читателей достаточно хорошо представляют себе процесс эксплуатации подобного кухонного прибора, поэтому остановимся только на особенностях эксплуатации данной конкретной модели. Ручка (если кто не заметил по фото) закреплена жестко, ни на какую сторону не «укладывается». И это, наверное, правильно, ибо — см. следующий пункт.

Ручка греется, причем иногда вполне ощутимо и до некомфортной температуры. Степень нагрева напрямую связана с шириной круга пламени на конфорке.

Наполнять чайник удобно, причем дополнительное «психологическое» удобство состоит в том, что понимаешь: даже если его не то что облить, а целиком в колодец погрузить — никакого вреда это не принесет.

Крышка полностью закрывается с характерным щелчком, и если вы хотите, чтобы свисток сработал вовремя — советуем проследить, чтобы этот щелчок прозвучал. Иначе крышка будет закрыта неполностью и промежуток между началом кипения и сигналом возрастет еще больше.

А промежуток, между прочим, и так немал. По нашим наблюдениям, свистку, чтобы засвистеть, требуется очень интенсивное кипение. Просто кипение начинается секунд за 20-30 до того, как чайник засвистит. Уход Как ухаживать за стальным чайником, наверное, представляют себе все. Поэтому единственное, что стоит сообщить: к немалому своему удивлению, мы обнаружили на коробке иконку, интуитивно перевести которую можно только как «не мыть в посудомойке». В общем-то, чайники в посудомойке и так мало кто моет, но очень интересно: почему? Мы предположили один простой вариант: чайник стоит на плите рядом с другими приборами — кастрюлями, в особенности сковородками — и капли жира брызгают на него со всех сторон, в результате чего его внешняя поверхность приобретает неопрятный вид и ее хочется помыть. Исходя из этого предположения, мы закрыли его крышкой (чтобы мылась только внешняя поверхность), положили на бок (иначе он слишком высок) и отправили в посудомойку. По крайней мере один цикл он пережил без каких-либо заметных изменений. Логика подсказывает, что никаких материалов, которые могут не пережить посудомойку, в данном продукте нет. Но иконка на коробке запрещает, так что это на ваш страх и риск. Тестирование Объективные тесты Тестирование проводилось с помощью газовой варочной панели AEG достаточно классической конструкции. К сожалению, уточнить конкретную модель на данный момент уже не представляется возможным. Как и многие другие газовые варочные панели аналогичной конфигурации, она предоставляет в распоряжение пользователя 4 типа конфорок: малую (слева внизу), среднюю (две справа), большую (слева вверху) и турбо-конфорку с 3 кругами пламени (в центре). Разумеется, для тестирования мы использовали все 4, последовательно записывая результаты. Для начала давайте посмотрим на тест, позволяющий сравнивать различные чайники между собой: кипячение эталонного литра воды температурой 20 °C. На диаграмме ниже присутствуют результаты чайника Texton WK-01 со всеми четырьмя типами конфорок, плюс лучший и худший результат, который продемонстрировали все электрические чайники за время их тестирования в нашей лаборатории. Тем, кого удивит такая разница в худшем и лучшем результате электрочайника, стоит напомнить, что они бывают сильно разной мощности. В данном случае худший результат принадлежит чайнику с потребляемой мощностью 1500 Вт, а лучший — 2500 Вт. Ну а теперь уже можно ознакомиться с классической таблицей, где присутствуют данные о скорости кипячения не только эталонного литра, но и полного чайника. объем воды малая конфорка средняя конфорка большая конфорка турбо-конфорка 1 л 00:19:07 00:09:07 00:08:08 00:06:36 2 л 00:36:30 00:17:00 00:15:10 00:12:16 Далее приведем прочие данные, полученные согласно стандартной методике тестирования для чайников и термопотов. На этой модели никакой риски, обозначающей максимальный разрешенный объем воды, нет. Поэтому мы поступили «от противного»: взяли штатные указанные на коробке 2 литра и налили в чайник. Поверхность воды расположилась на расстоянии около 5 мм от нижнего края носика. Мы решили, что это вполне приемлемый вариант, то есть указанной емкости прибор соответствует.

Температура поверхности корпуса через 2 минуты после кипячения составила 95 °C (при температуре в помещении около 22 °C).

Температура воды в чайнике после кипячения составила: через 1 час — 78 °C через 2 часа — 65 °C через 3 часа — 55 °C

Вода из прибора с закрытой крышкой полностью выливается за 9 секунд. Это, между прочим, не такие уж плохие показатели теплосбережения. Но не будем строить заумных гипотез — скорее всего, все объясняется просто: у WK-01 относительно большой объем. Выводы По крайней мере в одном мы точно убедились: по скорости получения кипятка чайник для газовой плиты не может составить конкуренции даже самым «слабеньким» электрическим моделям. Причем даже при условии использования турбо-конфорки с тремя кругами пламени, которую еще не на каждой плите найдешь. С другой стороны, чайник для газовой плиты очень позитивно и громко свистит, напоминает о молодых годах и, к тому же, дает более «крутой» кипяток, чем электрические аналоги — за счет более длинной паузы между закипанием и выключением. Многие диетологи утверждают, что крутой кипяток не очень полезен, но некоторым вкус чая «как из детства» важнее пользы.

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